Опять вся надежда на Йокича? Как Никола реагирует, когда проигрывать нельзя

Седьмая встреча плей-офф НБА — это отдельный жанр триллера, где каждое владение — на вес чемпионского кольца, а любая ошибка может стать эпитафией всему сезону. Когда сегодня вечером, 18 мая, «Денвер Наггетс» выйдет в Оклахоме на паркет, все предыдущие счёты и драмы обнулятся. Всё сведётся к одной игре — и, как водится, к одному человеку.

Для Николы Йокича подобные матчи — не в новинку. Давление? Его этим не удивишь. Он давно привык быть спасательным кругом для своей команды. Однако седьмая встреча — особенная порода стресса, где даже MVP вдруг может дрогнуть. Серб уже шесть раз выходил на такую сцену: четыре победы, два поражения, средние показатели — 24,3 очка, 15,5 подбора, 7,3 передачи. И всё это — под прожекторами максимального давления. Но! Все эти победы (за исключением одной) были дома. Сегодня Йокич вновь попробует забрать седьмой матч у чужих стен.

Контекст? Важно как никогда. Йокич — звание самого хладнокровного клатч-игрока лиги, а против них — оборонительный монстр. «Оклахома-Сити» душит быстрые атаки лучше всех в НБА и занимает третью строчку по эффективности защиты против бросков. Это уже не просто дерзкая молодёжь: перед Йокичем — система, где подстраховка и ротация выстроены, как швейцарские часы.

В первой игре серии Йокич вышел на паркет, как на личную арену: 42 очка, 22 подбора — «Тандер» пришлось срочно переписывать инструкции. Чет Холмгрен оказался для него лёгкой закуской, и тогда на смену вышел Айзея Хартенштейн. С этого момента у серба начались проблемы: в следующих матчах он реализовал лишь 14 бросков из 41. Неудивительно, что серия докатилась до седьмой игры — «Оклахома» быстро перестроилась. Теперь очередь «Денвера» отвечать.

Главная интрига: выдержит ли Йокич такую запредельную нагрузку без потери эффективности? В третьей и четвёртой встречах он отпахал по 43–44 минуты, а в плей-офф его средний хронометраж — за 43. Внешне — ни тени усталости, однако рано или поздно накопленный километраж скажется на свежести решений в концовках. А у команды, где всё завязано на одном человеке, права на сбой нет.

Впрочем, у «Наггетс» тоже есть козыри в рукаве. Пятый матч — Йокич снова в режиме «соло»: 44 очка, 15 подборов, пять передач. В шестом — весь стартовый состав включился в ротацию: «29+14+8» от серба плюс 25 очков от Джамала Маррея, который выдал 42 минуты с температурой. Маррей во встречах на вылет стабильно набирает почти 28 очков за игру — и снова может стать икс-фактором. Вопрос только в том, насколько хватит и здоровья (если симптомы до сих пор есть), и характера.

У «Денвера» по-прежнему головная боль — Аарон Гордон. Его вклад в эту весну трудно переоценить: победный данк на сирене, который вошёл в историю НБА, и уже дважды — решающий фактор в матчах плей-офф. Но в шестой игре он схватил травму задней поверхности бедра. Судя по всему, всё серьёзно. Потенциальная замена — молодой Пейтон Уотсон, который честно признал: «С такой травмой даже зубы почистить больно». Вариант с Расселлом Уэстбруком — скорее отчаянная затея, чем продуманный шаг.

Если Гордон выпадет из ротации или будет играть на одной ноге, защита «Наггетс» рискует лишиться своего главного швейцарского ножа — игрока, который подстрахует, подберёт, сбалансирует. Без него встреча с быстрой и универсальной пятёркой «Оклахомы» может превратиться в кошмар: там каждый умеет бросать, проходить и убегать. Йокичу теперь мало просто набирать очки. Придётся держать ситуацию под контролем: замедлять темп, навязывать изоляции, втягивать соперника в вязкую позиционную битву — и всё это на чужой площадке, в седьмом матче, с командой, которая умеет крушить чужие планы.

Эта серия — чистый хаос, где жёсткость и непредсказуемость стали нормой. Game 7 — квинтэссенция всей весны для «Денвера»: путь через тернии, травмы, скачущая форма партнёров и железобетонная стабильность Йокича. Его настоящая ценность проявляется не в хайлайтах, а в каждом хладнокровном решении, в умении не поддаваться панике и держать хаос на коротком поводке. Сегодня всё сведётся к одной игре. И снова — вся ответственность на плечах Николы. Опять ему сдерживать сезон от падения в бездну.