Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2025, Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс: анонс седьмого матча от 18 мая, во сколько начало и составы, травмы

Опять вся надежда на Йокича? Как Никола реагирует, когда проигрывать нельзя
Артемий Берстенев
Опять вся надежда на Йокича?
Аудио-версия:
Комментарии
Сербский маэстро весьма успешен в матчах на выбывание плей-офф НБА.

Седьмая встреча плей-офф НБА — это отдельный жанр триллера, где каждое владение — на вес чемпионского кольца, а любая ошибка может стать эпитафией всему сезону. Когда сегодня вечером, 18 мая, «Денвер Наггетс» выйдет в Оклахоме на паркет, все предыдущие счёты и драмы обнулятся. Всё сведётся к одной игре — и, как водится, к одному человеку.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для Николы Йокича подобные матчи — не в новинку. Давление? Его этим не удивишь. Он давно привык быть спасательным кругом для своей команды. Однако седьмая встреча — особенная порода стресса, где даже MVP вдруг может дрогнуть. Серб уже шесть раз выходил на такую сцену: четыре победы, два поражения, средние показатели — 24,3 очка, 15,5 подбора, 7,3 передачи. И всё это — под прожекторами максимального давления. Но! Все эти победы (за исключением одной) были дома. Сегодня Йокич вновь попробует забрать седьмой матч у чужих стен.

Контекст? Важно как никогда. Йокич — звание самого хладнокровного клатч-игрока лиги, а против них — оборонительный монстр. «Оклахома-Сити» душит быстрые атаки лучше всех в НБА и занимает третью строчку по эффективности защиты против бросков. Это уже не просто дерзкая молодёжь: перед Йокичем — система, где подстраховка и ротация выстроены, как швейцарские часы.

В первой игре серии Йокич вышел на паркет, как на личную арену: 42 очка, 22 подбора — «Тандер» пришлось срочно переписывать инструкции. Чет Холмгрен оказался для него лёгкой закуской, и тогда на смену вышел Айзея Хартенштейн. С этого момента у серба начались проблемы: в следующих матчах он реализовал лишь 14 бросков из 41. Неудивительно, что серия докатилась до седьмой игры — «Оклахома» быстро перестроилась. Теперь очередь «Денвера» отвечать.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Главная интрига: выдержит ли Йокич такую запредельную нагрузку без потери эффективности? В третьей и четвёртой встречах он отпахал по 43–44 минуты, а в плей-офф его средний хронометраж — за 43. Внешне — ни тени усталости, однако рано или поздно накопленный километраж скажется на свежести решений в концовках. А у команды, где всё завязано на одном человеке, права на сбой нет.

Впрочем, у «Наггетс» тоже есть козыри в рукаве. Пятый матч — Йокич снова в режиме «соло»: 44 очка, 15 подборов, пять передач. В шестом — весь стартовый состав включился в ротацию: «29+14+8» от серба плюс 25 очков от Джамала Маррея, который выдал 42 минуты с температурой. Маррей во встречах на вылет стабильно набирает почти 28 очков за игру — и снова может стать икс-фактором. Вопрос только в том, насколько хватит и здоровья (если симптомы до сих пор есть), и характера.

У «Денвера» по-прежнему головная боль — Аарон Гордон. Его вклад в эту весну трудно переоценить: победный данк на сирене, который вошёл в историю НБА, и уже дважды — решающий фактор в матчах плей-офф. Но в шестой игре он схватил травму задней поверхности бедра. Судя по всему, всё серьёзно. Потенциальная замена — молодой Пейтон Уотсон, который честно признал: «С такой травмой даже зубы почистить больно». Вариант с Расселлом Уэстбруком — скорее отчаянная затея, чем продуманный шаг.

Следите за матчем на «Чемпионате»:
Никола Йокич, твой выход! Решающий матч «Денвера» за полуфинал НБА. LIVE
Live
Никола Йокич, твой выход! Решающий матч «Денвера» за полуфинал НБА. LIVE

Если Гордон выпадет из ротации или будет играть на одной ноге, защита «Наггетс» рискует лишиться своего главного швейцарского ножа — игрока, который подстрахует, подберёт, сбалансирует. Без него встреча с быстрой и универсальной пятёркой «Оклахомы» может превратиться в кошмар: там каждый умеет бросать, проходить и убегать. Йокичу теперь мало просто набирать очки. Придётся держать ситуацию под контролем: замедлять темп, навязывать изоляции, втягивать соперника в вязкую позиционную битву — и всё это на чужой площадке, в седьмом матче, с командой, которая умеет крушить чужие планы.

Эта серия — чистый хаос, где жёсткость и непредсказуемость стали нормой. Game 7 — квинтэссенция всей весны для «Денвера»: путь через тернии, травмы, скачущая форма партнёров и железобетонная стабильность Йокича. Его настоящая ценность проявляется не в хайлайтах, а в каждом хладнокровном решении, в умении не поддаваться панике и держать хаос на коротком поводке. Сегодня всё сведётся к одной игре. И снова — вся ответственность на плечах Николы. Опять ему сдерживать сезон от падения в бездну.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android