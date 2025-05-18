Главный талант Купер Флэгг — точно в «Далласе». Но закулисье этой истории удивляет!

Лотерейный шар с надписью «Даллас Маверикс» выглядел так, будто заблудился по дороге на выпускной и случайно оказался в лототроне. В зале повисла пауза, натянутая, как струна: настолько дико и не по сценарию всё выглядело. Команда, которой светила только 1,8-процентная надежда, выстрелила в самое яблочко — и теперь именно «Даллас» первым выбирает на драфте-2025 Купера Флэгга, самого хайпового проспекта последних лет. Но вся соль не в одной удачной ночи и даже не в случайной цифре. Это история о годах поиска, провалов, дерзких ставок и чудесного везения.

Чтобы реально осознать, как «Даллас» докатился до этого безумия, придётся отмотать плёнку как минимум до 2018 года — года, когда всё могло пойти иначе, но не пошло. И это «не пошло» стало фундаментом всего, что случилось потом.

Весной 2018-го «Маверикс» пришли в лотерею с 13,8% на первый пик — и улетели на пятое место. Тогда, с учётом того, что в драфт выходил Лука Дончич, это казалось провалом века. Однако дальше началась цепочка решений, фейлов и просчётов, которая вывела «Даллас» к золотому билету. «Финикс» затупил и взял Деандре Эйтона. «Сакраменто», несмотря на балканскую кровь Владе Диваца, зачем-то выбрал Марвина Багли вместо Дончича. «Атланта», схватив Луку, тут же обменяла его в «Даллас» на Трея Янга и будущий пик. Подарок, завёрнутый в неудачу. Никто тогда не знал, что промах в лотерее обернётся шагом к самой важной фигуре клуба за последние 10 лет.

Когда спустя три года «Маверикс» отправили Донни Нельсона в архив и вытащили из ниоткуда Нико Харрисона — бывшего босса из Nike, никогда не нюхавшего клубной рутины, — казалось, что команда делает ставку не на мозги, а на глянец. Однако у Харрисона были связи, и в мире НБА это часто решает куда больше, чем любые строчки в резюме. Он пришёл с чёткой идеей: построить вокруг Луки такую тусовку, где даже звёзды будут чувствовать себя как дома. Первая же ставка — риск: трейд за Кайри Ирвинга, игрока с имиджем ходячего хаоса, но с талантом уровня «только держись». Сделка взорвала комментарии, тем не менее Харрисон стоял на своём.

2023 год «Даллас» закончил по-своему: клуб самоустранился из гонки за плей-ин, отправив лидеров на лавку в концовке сезона — всё ради того, чтобы зацепиться за топ-10 защищённый пик из истории с Порзингисом. Лиге такой расклад не понравился — штрафанули на $ 750 тыс. Однако пик остался в кармане и через обмен превратился в Дерека Лайвли II — бигмена, который вскоре станет лицом обновлённой передней линии.

Следующее шоу Харрисон устроил на дедлайне-2024: тихо и без фанфар притащил Пи Джей Вашингтона и Дэниела Гэффорда. На бумаге — просто ротация. В реале — апгрейд, который перевернул сезон. После дедлайна «Маверикс» вдруг понеслись: 22-9 в концовке регулярки, включая отрезок 16-4 и лучшую защиту лиги. Это не просто вернуло их в плей-офф — команда катком прошлась по «Клипперс», вынесла первую «Оклахому» и с ветерком разобралась с «Миннесотой» в финале конференции.

Возвращение в финал впервые с 2011 года прозвучало как выстрел стартового пистолета: «Маверикс» снова в игре по-крупному. Да, «Бостону» уступили за пять матчей — но на долгой дистанции это поражением не выглядело. У Луки появился напарник калибра Ирвинга, Лайвли и Гэффорд цементировали «краску», а Харрисон начал обрастать мускулами и наращивать щит вокруг костяка.

Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон, сезон-2024/2025 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Летом 2024-го казалось, что осталось щёлкнуть одну последнюю деталь. Харрисон вещал в каждом интервью, что команде «не хватает только одного Клэя», явно подмигивая в сторону Клэя Томпсона. Сделка залетела: в «Даллас» приехал ветеран с четырьмя перстнями и грузом победного опыта. Атмосфера вокруг «Маверикс» была почти семейной — все были уверены: следующее окно станет настоящим взрывом.

И тут — как гром среди ночи, без предупреждений, ранним февральским утром, — город накрывает новость: Лука Дончич обменян в «Лейкерс». Взамен — вечно хрупкий, но статусный Энтони Дэвис, зелёный Макс Кристи и будущий пик. Фанаты рванули в ярость: протесты, вал хейта на Харрисона, ульи соцсетей пылали. На фоне разговоров о «Клэе как последнем кусочке пазла» обмен лучшего игрока десятилетия выглядел как плевок в лицо и управленческий фристайл на грани безумия. Как выяснилось позже, это был не только эмоциональный взрыв — но и стратегический затуп, который, вероятно, аукнется клубу надолго.

Дэвис развалился уже в первой же игре за «Даллас». Выбыл на 18 встреч, а команда без нового фронтмена бодро улетела в штопор — шесть побед при 12 поражениях. Потом прилетело и по Ирвингу: крестообразка — сезон для него был закончен досрочно. В какой-то момент на площадке у «Маверикс» оставались одни статисты и массажисты — людей для тренировок тупо не хватало, не говоря уже про матчи. Клуб упёрся в хард-кэп и не мог подписать даже игроков на 10-дневные контракты. В воздухе запахло техническим форфейтом.

И всё же «Даллас» дотащил сезон, чудом вписавшись в плей-ин с 10-м номером, обогнав развалившийся «Финикс». Победили «Сакраменто», вылетели от «Мемфиса» — и вот, пожалуйста, снова лотерея. Но и тут всё висело на нитке: шансы с «Чикаго» были равны, и судьба решалась банальной монеткой. Фортуна подмигнула «Далласу» — выпал орёл. Впервые? Да нет, НБА уже знала такие фокусы: в 1969-м именно монета отправила Карима Абдул-Джаббара в «Милуоки», а не в «Финикс». В 2025-м история закольцевалась — всё решила простая монета, которая подарила «Далласу» шанс выхватить Купера Флэгга, парня, способного одним драфтом переписать будущее клуба.

Флэгг — это не Лука. Совсем не Лука. Это зверь нового поколения: подвижный, мощный, скилловый форвард, универсал в защите и артист в атаке. Он не станет спасителем-одиночкой, однако с ним у «Далласа» появляется курс. Это глубина состава, вариативность в обороне, простор для апгрейдов. И когда Дэвис, как водится, снова отправится лечиться — а по статистике это скорее вопрос времени, — именно Флэгг сможет затыкать дыры на ключевых позициях. Главное — он даёт клубу шанс строиться заново, не превращая всё в руины ради очередной революции.

Но расслабляться рано: к этой точке команда пришла по минному полю сомнительных решений. Если Харрисон однажды махнул рукой на Дончича ради лотерейной мечты, кто даст гарантию, что он не сольёт и этот пик? Не станет ли вся эта сага просто затравкой к новой управленческой перестрелке? Пока Купер Флэгг — это аванс, редкий билет в раздел «а вдруг?» Даже сами «Маверикс» не особо верили в такой расклад. Однако вот они — несмотря на фейлы, травматологию, хейт и ночные обмены — стоят сейчас первыми в очереди за будущим лицом НБА.