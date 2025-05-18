Американцу грозит казнь за границей. Бриттни Грайнер в России за то же просто мотала срок

В Индонезии смертную казнь не списали в архив — здесь по-прежнему стреляют в нарушителей закона. Последний выстрел прозвучал в 2016-м, с тех пор очередь к расстрельной стенке только увеличивается. Теперь в этой мрачной лотерее может оказаться 34-летний американский баскетболист Джаред Шоу. Его задержали прямо в аэропорту Джакарты, когда полиция обнаружила «конфетки» с каннабисом. Итог — 869 граммов запрещёнки. В Индонезии за такое могут отправить за решётку на многие годы — и есть риск, что оттуда уже не вернёшься.

Шоу не звезда с билбордов, он не светился в НБА, его имя вряд ли скажет что-то даже фанатам. После NCAA он скитался по европейским и азиатским клубам, а последнее время играл за «Тангеранг Хоукс» из местной лиги. Видимо, посчитал, что тут можно расслабиться по полной. Или просто не врубился, куда попал. Теперь против него возбуждено уголовное дело, и под угрозой оказалась не только его свобода, но и сама жизнь. По словам местных СМИ, полиция уже получила «чистосердечное» признание: мол, сам заказал «сладости» у приятеля и собирался угощать коллег по команде.

Вся эта история сразу наводит на мысли о деле Бриттни Грайнер, которую в 2022-м упрятали в московский изолятор из-за пары картриджей с маслом каннабиса. Оба — спортсмены. Оба — американцы. Оба — оказались за границей с тем, что на родине считается пустяком, а здесь может стоить всей жизни.

Однако на этом параллели заканчиваются — дьявол, как всегда, в деталях. У Грайнер при себе был мизерный объём масла, явно для личных нужд. У Шоу же — почти кило, и не банальной травы, а конфет, нашпигованных концентратом. А главное — по версии полиции, он не ограничивался тем, что брал их для себя, а собирался угощать и других. Здесь уже не отвертишься: разговор идёт не о невинном недоразумении, а о полноценной статье, где расстрел — не фигура речи, а вполне реальный финал.

Политика тоже разная. Грайнер угодила в российские застенки в разгар ледяного противостояния между Москвой и Вашингтоном. Её арест тут же стал геополитическим козырем: в итоге её меняли на Виктора Бута, а дело раздули до международного скандала. У Шоу — совсем другая история. Он не знаменитость, не разменная карта, не часть громкой кампании. Это чисто уголовная хроника по индонезийским законам. Ни тебе переговоров, ни комментариев Белого дома, ни надежды на обмен — пока всё выглядит как банальная и очень жёсткая реальность.

Индонезия не размахивает смертной казнью для устрашения — здесь её реально применяют. За наркотики выносят приговоры так, что мало не покажется. Именно по этой жёсткой норме сейчас и строится обвинение против Джареда Шоу. Местные полицейские уточняют: речь идёт не о банальном получении посылки — действия спортсмена могут трактовать как «попытку продажи или распространения», а значит, дело пахнет не просто сроком, а реальным концом. Даже если «товар» предназначался только для своих — это никого не волнует.

Джаред Шоу Фото: БК «Тангеранг Хокс»

Реакция спортивного мира Индонезии была однозначной и без сантиментов. Клуб сразу же порвал контракт с игроком. Руководство лиги молниеносно забанило Шоу пожизненно на всех своих площадках. Федерация баскетбола заявила напрямую: людям, замешанным в наркотиках, путь обратно в систему закрыт навсегда. Жёстко? Да. Но в Юго-Восточной Азии к наркотикам и их возителям отношение всегда было однозначное, а если этим отличился иностранец — сочувствий не жди.

На фоне всего этого история Грайнер выглядит почти как прогулка по минному полю с картой в руках. Да, вокруг было много шума, строгих заявлений и международных заголовков, но в итоге всё ограничилось девятью годами и обменом на Виктора Бута. В России как-никак действует мораторий на смертную казнь — даже по самым тяжёлым статьям. А вот в деле Шоу никаких гарантий нет: его судьба зависит от того, как настроены следствие, прокуратура и суд. И пока что индонезийские власти явно не склонны проявлять милосердие.

Надежд на «чудесное спасение» тоже немного — дело не вызвало никакого ажиотажа. Крупные спортивные организации в США молчат, звёзды не спешат записывать обращения, и даже баскетбольное комьюнити вряд ли вспомнит, кто такой Джаред Шоу. Его имя — не на первых полосах, а в сносках новостей. Возможно, именно поэтому весь этот кошмар пока разворачивается в тени. Но для самого Шоу сейчас на кону всё.

Это история из разряда «а что, если?» Если он действительно оформил тот заказ. Если собирался передавать конфеты другим. Если суд решит, что это — распространение. Если следствие пойдёт по самой жёсткой траектории. Но суть не в нюансах, а в главном: где-то за подобное дадут максимум штраф или условку, а где-то — могут отправить на тот свет. Всё решает точка на карте. История Джареда Шоу — жёсткое напоминание: за границей ты всегда играешь по чужим правилам.