В Единой лиге горячо! «Локомотив» и «Зенит» в шестом матче в Краснодаре. LIVE
Возможно, сегодня мы узнаем имя второго финалиста?
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Сегодня, 19 мая, в Единой лиге ВТБ пройдёт шестой матч полуфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Если победит «Зенит», команда выйдет в финал и сыграет с ЦСКА. В случае успеха «Локомотива» нас ждёт седьмая игра. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём самом важном.
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Запланированный матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ. Начало встречи — 20:00 мск.
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