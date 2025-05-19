Возможно, сегодня мы узнаем имя второго финалиста?

В Единой лиге горячо! «Локомотив» и «Зенит» в шестом матче в Краснодаре. LIVE

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Сегодня, 19 мая, в Единой лиге ВТБ пройдёт шестой матч полуфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Если победит «Зенит», команда выйдет в финал и сыграет с ЦСКА. В случае успеха «Локомотива» нас ждёт седьмая игра. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём самом важном.