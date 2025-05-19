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Локомотив-Кубань — Зенит: прямая онлайн-трансляция плей-офф Единой лиги ВТБ 2025 года от 19 мая, во сколько начало и где смотреть

В Единой лиге горячо! «Локомотив» и «Зенит» в шестом матче в Краснодаре. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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В Единой лиге горячо! LIVE
Комментарии
Возможно, сегодня мы узнаем имя второго финалиста?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 мая, в Единой лиге ВТБ пройдёт шестой матч полуфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Если победит «Зенит», команда выйдет в финал и сыграет с ЦСКА. В случае успеха «Локомотива» нас ждёт седьмая игра. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём самом важном.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ. Начало встречи — 20:00 мск.
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Новости. Баскетбол
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