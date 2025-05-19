Россиянину Егору Дёмину нашли аналоги в НБА. Но насколько такия сравнения адекватны?

Когда имя игрока впервые начинает звучать в контексте драфта НБА, почти всегда следом появляется вопрос «На кого он похож?». Это попытка не столько навесить ярлык, сколько упростить восприятие. Для скаутов, аналитиков и болельщиков гораздо понятнее, когда можно сказать «у него навыки, как у Джоша Гидди» или «он напоминает Дени Авдию». Порой эти сравнения становятся обременительными, но избежать их невозможно. Особенно если речь идёт о 19-летнем парне из России, который провёл сезон в NCAA и теперь близок к тому, чтобы услышать свою фамилию на драфте-2025.

ссылке или кликнув по блоку снизу. Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя поили кликнув по блоку снизу.

У Егора Дёмина не банальный путь, а самый настоящий баскетбольный квест. «Реал» Мадрид, затем BYU — где он не стал суперзвездой NCAA, но сразу бросался в глаза своим уникальным коктейлем: рост, баскетбольное IQ, видение — всё при нём. И главное – парень только начинает раскрываться. Такой комплект — это золотая жила для любого скаута, и простор для параллелей тут огромный.

Дени Авдия — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Дени Авдия, сезон-2024/2025 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Первая ассоциация — Дени Авдия. На первый взгляд, сравнение неочевидное: Авдия стартовал как форвард-плеймейкер, застрял в роли винтика в унылом «Вашингтоне» и почти канул в небытие. Однако стоило ему оказаться в «Портленде» — и всё заиграло новыми красками: 16,9 очка, 7,3 подбора, 3,9 ассиста, отличная эффективность.

По габаритам Дёмин даже выигрывает (рост тот же, но подвижность лучше), а его способность чувствовать игру — топовый скилл. Остаётся добавить стабильный бросок, и, если прогресс будет, как у Авдии, у Егора на горизонте вполне маячит десятилетие в основе. Эту параллель, кстати, провёл Джонатан Гивони с ESPN.

Джош Гидди — «Чикаго Буллз»

Джош Гидди, сезон-2024/2025 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Сравнения с Джошем Гидди сейчас звучат чуть ли не из каждого утюга. От NBA Draft Room до Hoops Hype — все твердят: Дёмин — это апгрейднутый Гидди, только с турбонаддувом в атлетике. В основе этой параллели два момента: нестабильный трёхочковый и врождённая способность раздавать шикарные передачи. Гидди тоже приходил в лигу с кривым броском и только в этом сезоне в «Чикаго» наконец-то перевалил за приличные 35% из-за дуги.

Но как плеймейкер он засиял с первых дней — 6,1 ассиста за карьеру тому подтверждение. Один из инсайдеров НБА на условиях анонимности выдал жирный комплимент: «Дёмин — это Гидди, только шустрее и гибче. Передачу он видит уже сейчас на элитном уровне». Заявление громкое, однако явно не на пустом месте.

Энтони Блэк — «Орландо Мэджик»

Энтони Блэк, сезон-2024/2025 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Однако не всё так радужно. Кевин О'Коннор из Yahoo Sports приводит в пример Энтони Блэка из «Орландо» — пока не самую успешную историю. Высокий разыгрывающий (201 см), нестабильный шутер, приличный игровой интеллект — вроде бы всё как надо, но на деле получилось неоднозначно. В первом сезоне Блэк удивил процентом попадания, однако в организации игры потерялся.

На второй год стал лучше пасовать — тут же упал по эффективности броска. О'Коннор считает, что у Дёмина тоже есть риск застрять в подобной ловушке: талант налицо, но клубы могут долго не понимать, как его встроить в систему. Проблемы с созданием бросков под давлением и нестабильный периметр — это не фантазии, а реальные барьеры на пути к адаптации.

Лука Дончич — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

На фоне всего этого параллель с Дончичем — скорее красивая метафора, чем реальный прогноз. Никто всерьёз не утверждает, что Дёмин — это новый Лука. Это больше напоминание: оба прошли мадридскую школу, оба любят держать мяч и оба видят игру иначе, чем большинство сверстников. Сам Дёмин говорит про «сборку себя из кусочков разных игроков» — и правильно делает, ведь копией он быть не собирается.

Это ключевой момент: у Егора нет какого-то чёткого потолка, но база — очень солидная. У Луки с самого старта была взрослость на площадке, у Дёмина пока — другой профиль: выше, легче, мобильнее, однако агрессии в атаке меньше. Дончич зашёл в НБА готовым игроком, а Дёмин — это проект, может быть, не мгновенный, но уж точно интригующий.

Какое из этих сравнений окажется самым точным — покажет только время. Авдия — пример для роста, Гидди — для сравнения по стилю, Блэк — предупреждение о возможных сложностях, Дончич — просто мечта. Все эти ориентиры нужны, чтобы понимать, с чем клубы столкнутся, делая ставку на Дёмина. Однако, по сути, это лишь контуры. Дёмин не чья-то копия, а чистый лист с огромным потенциалом. Уже то, что его обсуждают в таком контексте, говорит о многом. В июне его почти наверняка позовут в первом раунде. И вот тогда начнётся настоящая игра — без оглядки на чужие фамилии и сравнения. Потому что на паркете решает не имя, а всё то, что ты реально умеешь делать с мячом.

До драфта НБА — 2025 осталось: