Этот плей-офф НБА — чистая история. И на то есть миллион причин!

В НБА приближается к развязке охота за титулом, и этот плей-офф — нечто особенное. Каким бы ни был итог, в июне лига гарантированно получит нового чемпиона — седьмого подряд! За последние шесть лет в историю вписались «Торонто», «Лейкерс», «Милуоки», «Голден Стэйт», «Денвер» и «Бостон». Династии? Повторы? Забудьте. Такого круговорота не видели с 1970-х — и это идеальное зеркало новой НБА. Вечные гегемоны уступили место тем, кто умеет выстрелить вовремя: выбрать своего героя, выстроить систему, отсечь лишний шум и терпеливо ждать свой момент. Шанс появляется редко, но в этом сезоне таковой представился сразу четырём командам.

На Западе заваривается совсем новая интрига. Ни «Миннесота», ни «Оклахома-Сити» не брали золото в нынешней эпохе. Для «Тандер» это вообще первый финал конференции с 2016-го, когда за них ещё играли Кевин Дюрант и Расселл Уэстбрук. Тогда казалось, что будущее у них в кармане, но всё рассы́палось быстрее, чем построилось. Теперь всё иначе: команда собрана через драфт, лидер — Шей Гилджес-Александер, которого во времена того похода даже не было в лиге. Этот состав без привидений прошлого — абсолютно свежий от первого до последнего номера. Победа над «Денвером» в седьмой игре — закономерный итог их сумасшедшего сезона с 68 победами. Осталось два шага — и возможен первый в истории города чемпионский парад.

Расписание первых матчей серии «Оклахома-Сити» — «Миннесота»:



— игра №1: 21 мая, 3:30*

— игра №2: 23 мая, 3:30

— игра №3: 25 мая, 3:30

— игра №4: 27 мая, 3:30

* — время московское

Им бросает вызов «Миннесота», и в этом — особая поэтика: второй финал Запада для «Тимбервулвз» подряд и всего третий в истории клуба. Команда, годами жившая на качелях между вечной перестройкой и хроническим разочарованием, наконец-то подарила своим фанатам веский повод поверить в чудо. Энтони Эдвардс — тот самый хищник, о котором мечтал Миннеаполис: дерзкий, взрывной, не знающий страха перед большими моментами. Он выбросил «Лейкерс» и «Голден Стэйт». Полноценное рождение новой звезды Запада. Теперь именно Эдвардс — лицо конференции. Или всё-таки Шей?

А вот Восток предлагает совершенно другой сюжет — флешбэк в прошлое, которое внезапно снова стало горячим. Финал «Никс» против «Пэйсерс» вроде бы битва 2025-го, но по атмосфере – будто за окном снова 1999-й, и вот-вот на площадке появятся Патрик Юинг и Реджи Миллер. Это уже четвёртая дуэль этих команд в финале Востока за 31 год, и каждое их столкновение становилось частью «золотого» фонда НБА: тут и 25 очков Миллера за четверть, и тот самый «четырёхочковый» Ларри Джонсона в «Мэдисон Сквер Гарден». Теперь история повторяется на новом уровне — с новыми героями. Джейлен Брансон против Тайриза Халибёртона. Нью-Йорк против Индианаполиса. Два города, два стиля и две армии болельщиков, которые ждали этого, возможно, десятилетия.

Расписание первых матчей серии «Нью-Йорк» — «Индиана»:



— игра №1: 22 мая, 3:00*

— игра №2: 24 мая, 3:00

— игра №3: 26 мая, 3:00

— игра №4: 28 мая, 3:00

* — время московское

«Никс» вернулись в финал конференции впервые за четверть века. Последний раз это было в 2000-м — тогда они тоже дрались с «Пэйсерс» и ушли с площадки побеждёнными. С тех пор клуб был скорее поводом для шуток, нежели угрозой для соперников: тренеры и боссы менялись чаще, чем появлялись мемы в интернете, фанаты стонали от вечных провалов на драфте и безнадёги. Однако за последние два года всё резко переигралось. Приход Брансона стал настоящим переворотом: он в одиночку тащит «Нью-Йорк» за собой — и всё это не в теории, а на практике. Именно он вывел «Никс» из ада тяжелейшей серии с «Бостоном», выбросив за борт действующего чемпиона и самого раскрученного фаворита Востока. Теперь «Никс» не только символ ностальгии, но и полноценная часть элиты сегодняшней НБА.

«Индиана» тоже возвращается на большую сцену: второй финал конференции с 2014-го, но их история уходит ещё глубже. Последний раз они были так близко к титулу в 2000-м — однако дорогу им преградили «Лейкерс». Тогда большой приз взять не удалось. В НБА «Пэйсерс» всё ещё без чемпионства: последний громкий триумф — АБА-1972/1973, когда до объединения лиг оставалось три года. Теперь у этой команды, построенной на скорости, командном движении и таланте Халибёртона, наконец-то есть шанс переписать свою историю. «Индиана» уже разобралась с «Кливлендом», главным фаворитом конференции, и сделала это относительно легко, без нервов и истерик. Это не сенсация — это взрослая, собранная команда с чётким стилем и большими амбициями.

Нынешние финалы конференций — историческая развилка, где пересекается сразу несколько сюжетных линий. Во-первых, в этом году чемпион будет новый — седьмой за последние семь сезонов! Для современной НБА это абсолютный нонсенс, показатель того, насколько глубоко и равномерно распределён талант по обеим конференциям. Во-вторых, ни один из игроков, оставшихся на арене, ещё не поднимал кубок в своей нынешней команде. Забудьте о Леброне, Карри или Йокиче — финал впервые за долгое время обойдётся без привычных лиц, которые делили трон много лет. Это смена эпох — и она происходит у нас на глазах.

Кто именно поднимет трофей в июне, пока что неизвестно. Но ясно одно — это будет особый чемпион. Первый для «Оклахомы»? Исторический для «Миннесоты»? «Нью-Йорк», воскресший спустя полвека? Или, быть может, долгожданный прорыв «Индианы», которой не везло с тех времён, когда НБА ещё не знала объединения лиг? Любой из этих вариантов — начало новой легенды. И что особенно круто для сегодняшнего спорта — это будет абсолютно честная история: без мегатрейдов ради суперкоманд, без читерских переходов звёзд, без искусственных преимуществ. Только грамотная работа, развитие, вера в свой путь и ловко пойманный шанс.

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2024/2025?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.