Одна деталь — и Седокову могут посадить. Семья погибшего Тиммы решила идти до конца

На одном из элитных юридических форумов наверняка сейчас обсуждают не просто очередной развод с делёжкой телевизора и собак. Тут ставки куда выше: в центре скандала — бывший баскетболист с миллионными контрактами и известная медийная дива. По классике жанра — сначала пышная свадьба, потом громкое расставание, а теперь — война за активы, где на кону десятки миллионов рублей, зарубежная недвижимость, вопросы наследства и даже намёки на уголовные дела. И вся эта драма разворачивается уже после смерти спортсмена.

Семья Яниса Тиммы, экс-звезды латвийской и российской баскетбольной сцены, готовится предъявить Анне Седоковой счёт не только за проданную элитную квартиру, но и за кусок всех совместно нажитых богатств. Родственники уверены: певица провернула сделку за его спиной, оставив Тимму без его законной доли.

Всё началось с апартаментов в ЖК «Алые паруса», купленных парой в 2022-м, когда они ещё были вместе. После развода Седокова якобы спешно продала квартиру примерно за 150 млн рублей. Официальных документов о разделе прибыли никто не видел, и достоверных данных о том, что Тимма получил свою долю, нет. Теперь родители и ребёнок баскетболиста от первого брака требуют минимум 60 млн.

Адвокат Евгений Тонкий прямо заявляет: у семьи Тиммы твёрдая юридическая позиция. Всё, что нажито в браке — даже если оформлено на одного супруга — делится пополам. После смерти одного из них его часть автоматически становится наследством. И если брачного контракта не было, родственники вправе претендовать на свою долю — гражданство здесь вообще не играет роли. Квартира в России, брак заключён здесь же — закон на их стороне.

ЖК «Алые паруса» Фото: РИА Новости

Однако на этом детектив только начинается. Квартира в «Алых парусах» — далеко не единственный лакомый кусок. За годы семейной идиллии у пары скопился целый портфель недвижимости: минимум пять объектов, четыре из которых — новостройки, проданные уже после сдачи. По данным семьи, всеми сделками рулила Седокова, а вот Янис, несмотря на статус совладельца, остался за бортом.

Если эти подозрения найдут подтверждение, речь может пойти не о каких-то там 60 млн — сумма может улететь в космос. Десятки миллионов рублей, провернувшихся через сделки, к которым, по мнению семьи, Тимму даже не подпустили. И тогда спор за одну квартиру обернётся борьбой за целое состояние, а разбирательство, возможно, выйдет далеко за пределы российских судов.

Семья Тиммы уже выложила на стол документы, которые разбивают в пух и прах рассказы Седоковой о её якобы доминирующей роли в семейном бюджете. По их данным, баскетболист стабильно зарабатывал серьёзные деньги: внушительный контракт с «Химками» в 2019–2021-м, успешная продажа квартиры в Латвии (€ 500 000), две машины ушли ещё почти за полмиллиона. Грубо говоря, Янис точно не сидел на содержании у звезды эстрады. Теперь юристы требуют полноценного финансового аудита — кто платил за покупки, кто рулит активами после развода, пусть цифры скажут сами за себя.

Перчинку скандалу добавляет и свежий поворот: родственники подозревают, что Седокова могла попытаться пролезть к зарубежным счетам Тиммы, возможно, даже действуя под чужим именем. Адвокат Тимур Харди тут же предупреждает: если это подтвердится — грозит реальная уголовка. После развода у певицы нет никаких прав на наследство, а попытки прибрать к рукам имущество бывшего мужа, особенно за границей, легко могут попасть под статью о мошенничестве.

Однако главный враг семьи Тиммы сейчас — не Седокова, а время. Сделки с недвижимостью прошли ещё в 2022-м, и на запуск судебной машины у них остался хвостик трёхлетнего срока давности. Не успеют — прощай, даже самые железобетонные аргументы уйдут в песок. Потому сейчас идёт гонка на опережение: оформляется наследство, по крупицам собираются детали сделок, готовятся иски.

Ситуацию подогревает не только суд, но и соцсети. Седокову обвиняют в том, что она отгородила Яниса от семьи, спрятала активы, и вообще — чуть ли не злодейка века. В ответ Анна сыплет эмоциональными заявлениями, рассказывает о своей госпитализации после трагедии и публикует личные переписки. Есть и ещё одна фигура, которую забывать нельзя: сын Тиммы от первого брака. По закону он наследник первой очереди, и гражданство не помеха: российское право чётко гарантирует ему долю в имуществе отца. Так что круг претендентов на баскетбольное наследство явно шире, чем хотелось бы Седоковой.

Если предположить, что в распоряжении Седоковой действительно оказались серьёзные активы, которые по праву должны были делиться на двоих, на кону уже не просто деньги — на кону репутация всех, кто в этом замешан. Можно надеяться на юридические компромиссы, однако в глазах публики такие истории редко заканчиваются победой для кого-либо.

Семья Тиммы настаивает: их цель — защитить финансовое будущее сына Яниса. И восстановить справедливость. Скандал с мутной отчётностью, споры о доступе к зарубежным счетам, непрозрачные сделки — всё это давно переросло личную вендетту. Теперь это сигнал для всего шоу-бизнеса и спорта: думал, что после развода можно незаметно вынести активы — готовься к публичному разбору на всю страну. Суть не в том, сколько стоит квартира в «Алых парусах». Суть в том, сколько стоит любовь, если после неё на руках у всех остаётся только судебная повестка.