Их так выгонят из Хогвартса. «Локо» сотворил магию и перевёл серию в седьмой матч

ЦСКА уже заждался своего соперника в финале Единой лиги ВТБ. Но «Зенит» с «Локомотивом-Кубань» продолжают борьбу в полуфинале. Шестой матч в Краснодаре вышел на загляденье. Подробнее о том, как протекала игра, кто был на первых ролях и всё самое интересное — в материале «Чемпионата».

Только стартовала встреча, как Георгий Жбанов уже реализовал трёхочковый бросок, тем самым придав уверенности своим партнёрам. Тем не менее Патрик Миллер и Таджер Макколл в проходах набрали по два очка. Андрей Ведищев сделал изменения в составе перед матчем: Всеволод Ищенко с первых минут вышел на паркет. Молодой талант «Локо» долгое время залечивал травму, но в самый ответственный момент для краснодарцев он появился на площадке. Ищенко подкараулил подбор и набрал 2+1. После попадания Жбанова у «Зенита» особо не летело, лишь Винс Хантер добавил сверху после неудачной попытки партнёра. Центровой следом же хорошо открылся после пик-энд-ролла, положив в цель «флоатер». Гости после успешной «трёшки» от Андрея Воронцевича вплотную подобрались к хозяевам — 10:11. Такой результативности, как во встречах до этого, не было. Каждая из команд понимала всю важность игры. «Локо» делал акцент на проходы в «краску», а «Зенит» — на броски с дальней дистанции. Жбанов оказался точен издали, сравняв счёт — 13:13.

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Как только Алексей Швед вышел на паркет, игра сразу же раскрылась: команды стали обмениваться результативными атаками. Разыгрывающий сам удачно проходил под кольцо и находил свободных партнёров в разных позициях. В одной из таких атак капитан «Зенита» Сергей Карасёв положил «трёшку». Гости перехватили инициативу и завершили первую четверть в свою пользу — 24:19. За четыре минуты на паркете Швед записал на свой счёт четыре передачи. На старте второй десятиминутки включился Кирилл Елатонцев. Центровой набрал четыре очка кряду, а Миллер оказался точен из-за дуги. «Локо» стал догонять соперника — 7:4. Ещё два очка от Маккола, и счёт в матче равный — 28:28. Правда, Алекс Пойтресс ответил на это двумя удачными действиями под кольцом. Ведищев взял тайм-аут, так как посчитал, что необходимо сделать корректировки. Пойтресс не собирался останавливаться — центровой набрал 12 очков и вообще не мазал с игры (реализовал шесть бросков). Под конец первой половины нападение «Локо» расклеилось, а в обороне команда не могла навязать сопротивление «большим». В итоге «Зенит» забрал вторую четверть со счётом 21:12. Гости повели во встрече — 45:31.

После перерыва в глазах игроков «Локо» были видны страсть и желание отыграть отставание. Однако Воронцевич и компания были настроены не хуже — Андрей реализовал «трёшку» в первой же атаке четверти. Следующий отрезок был имени Макколла. Таджер набрал семь очков кряду, сделав буквально всё: трёхочковый, проход и два броска со штрафной линии. Антониус Кливленд добавил ещё два в копилку «Локо», а Хавьер Паскуаль взял тайм-аут, чтобы остановить команду из Краснодара. Сперва показалось, что получилось, потому что Воронцевич, Карасёв и Пойтресс стали чаще набирать очки, однако хозяева не могли себе позволить халтурить. Подопечные Ведищева включили вторую передачу и выиграли четверть 22:12. А взяли лидерство на себя в этом отрезке Миллер, Макколл, Елатонцев и Кливленд. «Локо» приблизился к сопернику — 53:57.

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Настало время Бэйкона? Дуэйн в проходе оказался точен. Это всего лишь третье очко для MVP Единой лиги. Если у лучшего игрока регулярки не особо шла игра в целом, то у Миллера летело со всех дистанций — 21 очко уже набрал Патрик. За три минуты заключительной четверти никто не сумел выйти вперёд — 6:6. Впрочем, и в «Зените» был свой герой — Пойтресс. Алекс набрал восемь очков из 10 командных «Зенита» в решающей десятиминутке. Центрового никто не мог остановить вблизи кольца. Ведищев воспользовался ещё одним тайм-аутом. Эта пауза пошла на пользу хозяевам: Макколл дважды оказался точен со штрафной линии, а Миллер положил лэй-ап. «Локо» приблизился на расстояние четырёх очков, однако Пойтресс сегодня был просто неостановим — удачный полукрюк от Алекса.

«Локо» стал пользоваться тем, что у «Зенита» был перебор фолов. Игроки хозяев моментально летели в «краску», заставляя на себе фолить. Кливленд положил два штрафных в цель, сделав счёт 68:71. Следом на линию вышел Уэйли, но Айзея смазал обе своих попытки. В целом концовка свелась к большому количеству штрафных. Тем не менее Бэйкон, у которого не шла игра, взял на себя важнейший бросок со средней дистанции. На секунду все на паркете замолчали, мяч залетел в кольцо. «Зенит» впереди — 74:73. «Локо» провёл атаку, и Кливленд пульнул «трёшку», она не дошла до цели, но тут откуда не возьмись появился Елатонцев и забрал подбор. Кирилл нашёл Миллера, который разобрался на дриблинге с Бэйконом, заставив Дуэйна сфолить. Нервы на пределе, на Патрике невероятная ответственность. Правда, хладнокровие — то, чем славится разыгрывающий. Он взял и положил в корзину оба штрафных. Оставалось только не нарушить правила в обороне и остановить соперника, и «Локо» с этим справился! 22:17 хозяева оказались сильнее в заключительной четверти. Матч завершился победой «Локо» со счётом 75:74.

На самом деле, это была легендарная игра. «Локо» к половине уступал с разницей в 14 очков, а после точной «трёшки» Воронцевича на старте третьей четверти и вовсе «горел» «-17». Команда собралась, находясь на грани вылета из плей-офф. Просто умопомрачительный матч провёл Миллер — 28 очков, шесть подборов и четыре передачи, но намного важнее то, что лидер во второй половине задавал ритм игре, показывая своим примером, как нужно выкладываться на обеих сторонах паркета. Нельзя не отметить и Макколла — 20 очков и четыре передачи. Таджер заставил соперника сфолить на себе 10 раз — с огромным запасом лучший по этому показателю в матче.

Ещё Кливленд с Елатонцевым добавили по 10 очков каждый. У «Зенита» феерил Пойтресс — 23 очка и три подбора. Центровой промахнулся всего один раз с игры — реализовал 10 из 11 бросков. Очень полезен был Жбанов (восемь очков и два перехвата). Хоть цифры и не показывают всего объёма работы, однако Георгий в обороне — высочайший пилотаж. Ещё отлично показал себя Воронцевич — 10 очков и ни одного промаха с игры. И на этом – всё. Остальные, можно сказать, провалили встречу. Если Швед в первой половине был очень ярок, то во второй его не было видно. Бэйкон и Фрейзер в пятом домашнем матче на двоих набрали 59 очков, а в шестом в Краснодаре — 15. Дуэйн и вовсе реализовал лишь 3 из 13 бросков. Конечно, он много делился мячом, так как его опекали усерднее остальных, но это не отменяет того факта, что он был бледной копией себя.

В каждом матче этой серии побеждала домашняя команда. По аналогии в седьмой встрече должен выиграть «Зенит». Правда, сегодня «Локо» в очередной раз показал, что может перевернуть абсолютно любую игру. Само собой, это уже давно не новость, но, когда так обыгрывается лучшая команда регулярного чемпионата, это говорит уже о многом! Практически все ставили в этой паре на «Зенит», краснодарцы же целенаправленно и безостановочно, как настоящий паровоз, двигались от матча к матчу, невзирая на старт с 0-2. На очереди седьмая встреча, в которой может победить любой. Увидим ли мы свержение фаворита и сказку от «Локо» или же «Зенит» выстоит дома? Это будет битва не на жизнь, а на смерть.