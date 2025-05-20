В НБА — финалы конференций. LIVE

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В ночь на 21 мая в НБА стартуют финалы конференций. Первыми на паркет выйдут «Оклахома-Сити» и «Миннесота». Главная интрига — противостояние молодых звёзд: Шея Гилджес-Александра и Энтони Эдвардса. Обе команды сильны в защите, а многое решат запасные и точность бросков. Следите за главными моментами в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!