В НБА — финалы конференций. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 21 мая в НБА стартуют финалы конференций. Первыми на паркет выйдут «Оклахома-Сити» и «Миннесота». Главная интрига — противостояние молодых звёзд: Шея Гилджес-Александра и Энтони Эдвардса. Обе команды сильны в защите, а многое решат запасные и точность бросков. Следите за главными моментами в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!
Дрэймонд Грин — о противостоянии с Джулиусом Рэндлом в серии «Миннесота» — «Голден Стэйт».
«Джулиус просто невероятен… Единственная серия плей-офф, где я так же чувствовал, что проиграл свою дуэль, была с «Торонто»… Хотя нет, подождите. Я не чувствую, что проиграл. Я действительно проиграл этот матчап».
Лучшие по очкам в плей-офф среди оставшихся игроков:
- 29,0 — Шей Гилджес-Александр.
- 28,8 — Джейлен Брансон.
- 26,5 — Энтони Эдвардс.
- 23,9 — Джулиус Рэндл
🤔 Кто станет чемпионом НБА?
Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2024/2025?
Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.
Пол Пирс считает, что «Нью-Йорку» повезло против «Бостона» — и что сильнейший проиграл.
«Представьте двух боксёров, которые отстояли все 12 раундов. Я избивал тебя 11 раундов, а в 12-м ты поймал меня на случайный удар. И кто тогда лучший боец?»
Вот это ирония судьбы: кто-то из бывших «Лейкерс» точно примерит чемпионский перстень в этом году. В гонке за титул остались Джулиус Рэндл («Миннесота»), Алекс Карузо («Оклахома-Сити»), Джош Харт («Нью-Йорк») и Томас Брайант («Индиана»). Видимо, чтобы стать чемпионом, достаточно просто уйти из «Лейкерс».
Шей Гилджес-Александр — о матче против своего кузена Никила Александер-Уокера в финале Западной конференции.
«Он для меня практически как родной брат. Мы прошли через все этапы жизни вместе… Но на паркете я, конечно, постараюсь его «обезглавить».