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Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз: прямая онлайн-трансляция матча плей-офф НБА от 21 мая, финал Запада, начало, составы

В НБА — финалы конференций. LIVE
Артемий Берстенев
В НБА начинаются финалы конференций. LIVE
Комментарии
Свежие сюжеты, незнакомые герои, неожиданные интриги!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 21 мая в НБА стартуют финалы конференций. Первыми на паркет выйдут «Оклахома-Сити» и «Миннесота». Главная интрига — противостояние молодых звёзд: Шея Гилджес-Александра и Энтони Эдвардса. Обе команды сильны в защите, а многое решат запасные и точность бросков. Следите за главными моментами в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
🤔 Кто станет чемпионом НБА? 📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

Дрэймонд Грин — о противостоянии с Джулиусом Рэндлом в серии «Миннесота» — «Голден Стэйт».

«Джулиус просто невероятен… Единственная серия плей-офф, где я так же чувствовал, что проиграл свою дуэль, была с «Торонто»… Хотя нет, подождите. Я не чувствую, что проиграл. Я действительно проиграл этот матчап».
Джулиус Рэндл Подробнее
06:20 Артемий Берстенев

Лучшие по очкам в плей-офф среди оставшихся игроков:

  • 29,0 — Шей Гилджес-Александр.
  • 28,8 — Джейлен Брансон.
  • 26,5 — Энтони Эдвардс.
  • 23,9 — Джулиус Рэндл
Статистика НБА Подробнее
06:17 Артемий Берстенев

🤔 Кто станет чемпионом НБА?

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2024/2025?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

06:15 Артемий Берстенев

Пол Пирс считает, что «Нью-Йорку» повезло против «Бостона» — и что сильнейший проиграл.

«Представьте двух боксёров, которые отстояли все 12 раундов. Я избивал тебя 11 раундов, а в 12-м ты поймал меня на случайный удар. И кто тогда лучший боец?»
Нью-Йорк Никс Подробнее
06:13 Артемий Берстенев

Вот это ирония судьбы: кто-то из бывших «Лейкерс» точно примерит чемпионский перстень в этом году. В гонке за титул остались Джулиус Рэндл («Миннесота»), Алекс Карузо («Оклахома-Сити»), Джош Харт («Нью-Йорк») и Томас Брайант («Индиана»). Видимо, чтобы стать чемпионом, достаточно просто уйти из «Лейкерс».

Лос-Анджелес Лейкерс Подробнее
06:10 Артемий Берстенев

Шей Гилджес-Александр — о матче против своего кузена Никила Александер-Уокера в финале Западной конференции.

«Он для меня практически как родной брат. Мы прошли через все этапы жизни вместе… Но на паркете я, конечно, постараюсь его «обезглавить».
Шей Гилджес-Александер Подробнее
Никил Александер-Уолкер Подробнее
06:04 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Оклахома-Сити» — «Миннесота». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN.
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Новости. Баскетбол
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