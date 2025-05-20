Неужели в НБА всё по сценарию? Очередная история от легендарного Шака — и снова сомнения

Есть истории, которые упрямо возвращаются в самое сердце обсуждений, стоит кому-то из участников заговорить вслух. Как только Шакил О'Нил рассказал публике о своем старом разговоре с Дэвидом Стерном, незамедлительно — моментальная реакция: одну-единственную фразу разобрали до атомов. И вот уже идут споры о том, насколько «честна» лотерея драфта НБА — тема, которую раньше обсуждали только шёпотом на кухнях. Прошло 30 лет, а всё тот же вопрос: что же на самом деле произошло перед драфтом 1992 года?

В рассказе Шака комиссионер Стерн якобы невзначай спросил его: «Ты предпочитаешь холод или тепло?» — «Тепло», — ответил О'Нил. И как по заказу, первый пик достаётся «Орландо Мэджик» из солнечной Флориды. Случайность? Мастерский троллинг? Или нам в очередной раз намекают, что в этой «случайности» слишком уж много закономерностей? История, которая должна быть просто прикольной байкой, вдруг снова обретает острые углы — и вызывает вопросы, на которые лига так и не дала внятного ответа.

Разговоры о том, что драфты в НБА подкручиваются, старше большинства нынешних фанатов. Лига уже десятки лет живёт в облаке подозрений и теорий — и главная из них, конечно, про первый же драфт-лотерею в 1985 году. Тогда «Нью-Йорк Никс» каким-то чудом вытащил первый пик и сорвал джекпот в виде Патрика Юинга. Любители заговоров сразу же нашли «улики»: тот самый злополучный конверт — то ли замороженный, то ли аккуратно помятый — якобы легко узнавал Стерн. На видео заметно, как один из конвертов задевает край барабана и мнётся. Какой конверт достают первым? Правильно, именно его. Добавьте к этому, что сам Стерн — ньюйоркский парень, и нет ничего удивительного, что эта история до сих пор ходит по лиге, не теряя в свежести почти 40 лет.

Видео можно посмотреть на канале Basketball John в YouTube.

Однако это не единственный случай, когда лотерея вдруг становится слишком похожей на сказку с хеппи-эндом для НБА. В 2003-м «Кливленд» с минимальными шансами получает Леброна — местного супергероя. В 2008-м «Чикаго Буллз» вытаскивает первый пик и забирает земляка Деррика Роуза. А в 2012-м — внимание! — №1 достаётся «Нью-Орлеану», клубу, который на тот момент вообще принадлежал самой лиге. Энтони Дэвис сразу оказывается в нужном месте. Случайность? Может быть. Но когда совпадения выстраиваются в такую красивую цепочку, даже самые наивные начинают чесать затылки: а не слишком ли часто в НБА происходят идеальные для лиги сценарии?

Нынешние подозрения фанатов подогреваются ещё и тем, что сама процедура драфт-лотереи стала куда более мутной. Раньше всё происходило на глазах у публики — шары крутились в прямом эфире, каждый мог убедиться, что фокусов нет. Теперь же главный розыгрыш уходит за закрытые двери. Да, в комнате сидят представители клубов и пара журналистов, но для миллионов зрителей остаётся только одно — верить на слово. И когда очередной «случайный» результат вдруг оказывается выгоден для жирных рынков или возвращает интригу в нужный момент, неудивительно, что заговоры тут же вылезают наружу и разгоняются с новой силой.

Шакил О'Нил, сезон-1994/1995 Фото: Getty Images

Что касается слов Шака — он напрямую не говорил, что драфт 1992 года был подстроен. Но его история слишком хорошо ложится на общий фон, чтобы просто пропустить её мимо. Тем более что имя Дэвида Стерна не раз всплывало и в других скандалах: при нём придумали печально известный дресс-код (из-за этого его обвиняли в борьбе с хип-хопом), ввели правило one-and-done, забанили переход Криса Пола в «Лейкерс» и увезли «Суперсоникс» в Оклахому. Все эти решения до сих пор вызывают споры — и часто звучит обвинение, что игра ведётся по двойным стандартам. Так что когда речь заходит о прозрачности, у болельщиков есть все основания задавать вопросы.

Вот почему теория о невидимой руке лиги звучит для многих куда убедительнее официальных оправданий. Как верно подметил аналитик NBC Sports Эллиотт Калб: «Когда всё кажется слишком гладким, всегда найдутся те, кто почувствует подвох». Логика проста: если итог идеально ложится на интересы НБА, значит, кто-то наверняка приложил к этому руку. И поводов для подозрений хватает с лихвой. Хотя, разумеется, находится и масса скептиков, кто списывает все эти разговоры на летний дефицит инфоповодов и фанатские фантазии.

Оппоненты теорий заговора резонно напоминают: те же «Никс», которых так любят записывать в «любимчики лиги», после 1985-го почти два десятка лет вообще не видели первого пика. Леброн, Роуз и Дэвис — как ни крути, никто из них не принёс своей команде титул сразу, несмотря на якобы «режиссёрскую» подмогу. Совпадений в истории драфтов — море, но и разочарований у «счастливчиков» хватает. Как ни пытайся всё подстроить, финальный результат всё равно не поддаётся никакому сценарию.

Тем не менее история от Шака подняла эти вопросы именно тогда, когда интерес к прозрачности драфта снова достиг точки кипения. Вот вам свежий пример: «Даллас» внезапно ловит удачу за хвост, вырывая высокий пик с жалкими 1,8% шансов — и это на фоне недавней сделки, в которой Дончича отправили в «Лейкерс», что вызвало бурю хейта. Теперь «Маверикс» фактически на блюдечке получают возможность забрать Купера Флэгга и собрать вокруг него, Ирвинга и Дэвиса новую суперкоманду. Вот вам очередная цепочка «случайных» совпадений — и ещё один повод задуматься, насколько тут вообще рулит случай.

Вмешивается ли лига в драфт на самом деле? Прямых доказательств нет и, возможно, никогда не будет. Но стоит кому-то вроде О'Нила бросить в эфир туманный намёк — и теории вновь расцветают в полный рост. Ничего удивительного: когда ставки огромны, а шоу важнее всего, граница между игрой судьбы и режиссурой становится слишком тонкой.

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