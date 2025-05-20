Американец из «Зенита» отличился возмутительным поведением. С его прошлым это не удивляет

Плей-офф — это период, когда нервы не ограничиваются обычным напряжением, а вспыхивают ярким фейерверком. Одни в этот момент становятся героями, волокут команду на горбу и пишут свою легенду. Другие — устраивают шоу уже за пределами паркета, выясняя отношения с охраной и добавляя драмы за кулисами. Краснодар после шестой битвы «Локо» и «Зенита» видел всё: MVP Дуэйн Бэйкон устроил спектакль, который вряд ли вписывается даже в жанр спортивного триллера. Но, зная его послужной список, удивляться тут нечему — скорее, это его фирменный стиль.

А сама игра — чистый огонь! Казалось, «Зенит» уже бронирует билеты в финал: «+17» в начале третьей четверти, полный контроль. Но «Локо» не из тех, кто сдаётся. Миллер вышел на уровень супергероя: 28 очков, шесть подборов, четыре передачи, и всё это — на максимальном надрыве. Макколл подкинул энергии так, будто в розетку воткнули всю команду: 20 очков, десяток фолов на себе. Краснодарцы сожрали этот дефицит и сравняли счёт в серии — 3-3.

«Зенит» же играл, как будто на разных скоростях. Пойтресс попадал всё, Жбанов держал оборону, Воронцевич был безукоризненен. Но этого оказалось до обидного мало. Особенно на фоне исчезновения двух звёзд — Шведа и Бэйкона. Первый растворился после большого перерыва, второй — вообще не появился на паркете. Три попадания из 13, никакой злости, взгляд в никуда. Такой контраст скрыть невозможно.

А теперь — сцена, которую никакой сценарист плей-офф не придумает. Бэйкон вроде бы просто уходил с паркета, но вклинился между судьями, когда те уходили в подтрибунку, и решил стать на пути. Охранник дал понять: нужно освободить дорогу арбитрам — в ответ получил толчки и поток агрессии. Сначала казалось, что это недоразумение, но с каждой секундой было видно: Бэйкон завёлся так, что тормозить не собирается. Всё попало в объективы камер.

Впрочем, ничего нового — у Бэйкона это фирменный жанр. Пару лет назад его выгнали из «Панатинаикоса» за проявление агрессии по отношению к партнёру на тренировке. Ещё — дисквалификация за ночные гулянки с Майком Джеймсом накануне важнейшего матча Евролиги. Итог: клуб рвёт контракт, обвиняет в неуважении, нарушении режима и агрессии. Бэйкон, как обычно, парирует: «Меня спровоцировали, а клуб ещё и охрану к дому приставил». Руководство пожимает плечами: мол, это для твоей же безопасности — фанаты, мол, были не в восторге от твоих подвигов.

И раздевалкой его конфликтность не ограничивается. В НБА он тоже не остался незамеченным: запостил фото с Д'Анджело Расселлом и подписью «стукачи всегда проигрывают» — прозрачный намёк на старый скандал с игроком «Лейкерс». Пост он потом снёс, но интернет всё помнит — скрины разлетелись, обсуждение началось: насколько вообще допустимы такие выходки для профи?

Были и театральные заявления о завершении карьеры в 27 лет — мол, деньги деньгами, а душа требует быть рядом с детьми. Потом — внезапная попытка ворваться обратно в НБА через «Маккаби» Раанана из второго дивизиона Израиля: ради пары показательных матчей против заокеанских грандов. Всё это создавало впечатление, что сам Бэйкон не особо парится о стратегии — просто делает то, на что сегодня настроен. А может, и вовсе считает, что ему можно всё.

«Зенит» рискнул по-крупному, подписав такого персонажа. Да, Бэйкон — MVP, талант в атаке у него не отнять. Но вместе с очками и хайлайтами в комплекте идут характер с замедленной взрывчаткой, нестабильность и эпизоды, которые за рамки выходят не только спортивных, но и человеческих правил. В оставшихся матчах он вполне может «взорваться» снова — и совсем не на радость клубу. Уже сейчас «Зениту», возможно, светит штраф за его выкрутасы: по регламенту Единой лиги за агрессию к судьям или персоналу — 500 тыс. рублей, а иногда и дисквалификация.

И это уже не единичный случай. В этой же серии Винс Хантер, который, кстати, находился рядом с Дуэйном во время вчерашнего конфликта, ранее пробил потолок в коридоре «Баскет-холла» — за что клуб уже огрёб штраф. Два «перфоманса» за одну серию — явно тревожный звонок. Возможно, стоит задуматься не столько о ротации, сколько о том, кто вообще задаёт атмосферу в раздевалке. Что дальше? Ответ узнаём в седьмом матче. Однако очевидно следующее: порой MVP приносит команде не лишь очки, но и проблемы. Особенно если у этого MVP эмоции давно вышли из-под контроля.