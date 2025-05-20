Шансов у Йокича сейчас нет. «Денвер» безжалостно сливает лучшего баскетболиста в мире

Если бы в НБА раздавали медали за профуканные возможности, «Денвер» уже давно потеснил бы «Лейкерс» и «Сиксерс» в исторических рейтингах. Но дело не в банальных травмах или случайных рикошетах. Это диагноз посерьёзнее: у «Наггетс» есть главный козырь, какой только можно представить — Никола Йокич, однако команда умудряется не дать ему даже тени той поддержки, которой он заслуживает.

Классика жанра — относительно сильная команда гуляет по регулярке, а потом в плей-офф спасает себя на зубах, когда суперзвезда тащит всех на себе. Дальше — упорная серия, седьмой матч, где решают миллиметры. Но не в этом случае. Йокич выложился на все сто, чтобы перетянуть «Оклахому»: 88 потенциальных ассистов, из которых партнёры реализовали лишь 34. Он не ограничивался созданием моментов — серб буквально тянул команду вперёд, несмотря на её откровенное безразличие к его стараниям.

Седьмая игра была контрольным выстрелом: с травмированным Гордоном за пределами топ-3 — пустыня. Не «могли бы сыграть получше», а «не тянут даже на уровень второго раунда». Ротация в четвёртой и пятой встречах бросала с такой точностью, что нормальный тренер не выпустил бы этих людей даже на предсезонку: 6 из 31 с игры, 1 из 19 из-за дуги — и всё это в решающие минуты. А ведь именно в эти моменты рождаются чемпионы. Но явно не сейчас и не в этом составе.

«Оклахома» не одолела Йокича в одиночку — она доказала, что матчи берут не одни суперзвёзды, а вся команда, включая тех, кто выходит со скамейки. Девять бойцов против троих — вот и весь секрет их успеха. Провалился Джейлен Уильямс? Без паники, выходит Аарон Уиггинс и закрывает дыру. Лу Дорт теряет мяч за мячом? Кейсон Уоллес тут как тут. А у «Денвера» на скамейке — лица, которые в любой другой команде сидели бы до финальной сирены мусорного времени.

Отдельное удовольствие — наблюдать за тем, как Майкл Портер сжигает свой «золотой» контракт. Вечно хрупкий, сейчас он не тащит на себе команду — он топит атаки, теряется под прессингом и бесследно исчезает, когда всё решается. Его оборона, несмотря на красивые отчёты, всё ещё дырявая, а «трёшки», которыми он раньше прикрывался, теперь тоже не летят. Для человека с зарплатой в $ 38 млн к следующему сезону — ситуация, мягко говоря, незавидная.

Хотя проблема не только в Портере. Всё глубже: это последствия кадрового хаоса последних лет. «Денвер» дважды попытался закрыть дыры налоговым исключением среднего уровня: сначала Реджи Джексон, потом — Дарио Шарич. Оба — мимо кассы. Попытались сделать ставку на то, что молодёжь быстро заменит ушедших ветеранов — однако в реальности эти ребята пока только для галочки в заявке. Джулиан Строутер, Джейлен Пикетт, Хантер Тайсон — пока это больше инвестиция в туманное завтра, чем живая поддержка здесь и сейчас.

Всё реально удалось бы сделать иначе. Кентавиуса Колдуэлл-Поупа реально было оставить, даже несмотря на «второй апрон». Зеке Ннаджи — человек, которому зачем-то выдали продление, — мог бы стать обменным активом, если уж не доверяете ему минуты плей-офф. Джексона, на худой конец, стоило хотя бы сохранить до дедлайна ради его контракта в будущей сделке. Но вместо этого руководство выбрало вариант «эконом-класса».

«Денвер Наггетс», плей-офф НБА — 2025 Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Оправдания звучат жалко. Сказки про «расширение окна Йокича» хороши для пресс-релизов, но не для плей-офф, где выигрывают не манифесты, а конкретные пятёрки на паркете. Когда вместо проверенных бойцов выходят «сырые» новички или ролевики, которым не доверяешь даже на групповом этапе, — это не стратегия развития, а самообман и самоуспокоение.

Дальше — только тяжелее. Йокич — всё ещё лучший игрок на планете, тут не поспоришь: и статистика, и глаза это подтверждают. Однако мужчине уже 30, и, даже если его игра не строится на физике, вечного двигателя не существует. Терять его лучшие сезоны только потому, что у кого-то в офисе дрожит рука перед налоговой чертой, — это не просто просчёт. Это преступление против собственной истории и болельщиков.

Что делать? Самый очевидный ход — пытаться спихнуть Портера, пока его контракт ещё хоть кого-то прельщает. Да, дорогой, да, «стеклянный», но возраст и «трёшки» — это валюта на рынке. У команд вроде «Детройта», «Хьюстона» или «Нью-Орлеана» есть и молодёжь, и дырка под снайпера — идеальное совпадение. В обмен «Денвер» вполне может получить парочку-тройку ролевиков, которые сразу добавят команде глубины.

Пора доставать из сейфа и первый пик будущего — хоть бы и 2031 года. Сейчас это золото: все гоняются не за «пиками», а за шансом словить чужой спад через несколько лет. С учётом возраста и контракта Йокича, именно этот актив может вызвать ажиотаж у клубов, которым не нужен новичок прямо завтра. Если летом реально был хоть малейший шанс на Пола Джорджа — почему не вернуться к этому сейчас? Или, если в «Финиксе» надумают всё рушить, попробовать залезть в гонку за Кевина Дюранта. Да, конкуренция бешеная, и вряд ли «Наггетс» перебьют все предложения, но иногда в таких сделках побеждает не тот, у кого больше активов, а тот, кто быстрее и чётче реагирует, когда очередная суперзвезда решает: «Всё, мне туда».

Похоже, в тренерском штабе революций не будет. Дэвид Адельман доказал, что не теряется на большом уровне, и это правильно: проблема была не в тактике, а в том, кто воплощает её на паркете. Однако вот обновление состава — уже не опция, а необходимость. Времени на эксперименты не осталось. Экономить на команде, когда у тебя в руках Йокич, — всё равно что выиграть джекпот и спрятать мешок денег в чулане.

«Денвер» уже однажды показал, как строят чемпионские команды: рисковали, грамотно вкладывались, находили идеальный баланс. Но сейчас они где-то застряли между воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем, забыв, что единственный шанс — это здесь и сейчас, пока настоящее не испарилось. С Йокичем реально взять ещё одно золото. Но для этого пора включать решимость. Действовать без оглядки. Думать не как новички, а как взрослые игроки на чемпионском поле.

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