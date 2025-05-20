А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях

Иногда разговоры можно подогреть одной-единственной фотографией. Вот Яннис Адетокунбо — не в форме, а в обнимку с игроками «Уорриорз» на тусовке у Стефа Карри во время звёздного уикенда. Единственный гость не из команды. Случайность? Как бы не так. Особенно если вспомнить слухи о его возможном отъезде из «Милуоки» и свежие инсайды ESPN: «Голден Стэйт» готовит что-то грандиозное. Очень грандиозное.

Обмен Янниса в «Уорриорз» звучит как материал для фантастического романа, но на самом деле это не так уж и безумно. У «Голден Стэйт» всё на мази: перспективная молодёжь, гибкость по ресурсам и амбиции размера с мост Золотые Ворота — со времён Дюранта они никуда не девались. В центре возможного трейда — Жонатан Куминга. За сезон парень из разочарования превратился в ходячую сенсацию: 22 года, атлетика на уровне супергероя, бросок подтянул, в защите злой. Такой актив нужен любой команде, что задумалась о перестройке или смене курса.

А дальше — только интереснее. В пакете есть имена, которые в других клубах уже наверняка гремели бы на всю лигу. Брэндин Подзиемски — баскетбольный мозг, подборы выгрызает, не тушуется в ключевые моменты. Моузес Муди — молчаливый убийца формата 3-and-D с нераскрытым потенциалом. И Трэйс Джексон-Дэвис — бигмен новой эры: быстрый, умный, на обеих сторонах паркета работает достойно.

И, конечно, не забываем про драфт-пики. У «Уорриорз» на руках целая колода козырей: два первых раунда (2026 и 2028), права на обмен в 2027-м и 2029-м, да ещё и незащищённый пик 2031-го — кто знает, вдруг как раз к закату эры Карри он превратится в золотую жилу. Это тот редкий случай, когда активы внушают уважение и сейчас, и на будущее.

Финансовый потолок? Есть, да. Однако подобные сделки — это не про калькулятор, а про яйца и дерзость в менеджменте. В этой лиге не раз доказывали: если очень хочется, можно собрать суперзвёздный пазл с помощью грамотного фронт-офиса и железных нервов на рынке. «Финикс» провернул такое с Дюрантом, «Клипперс» — с Джорджем и Каваем. «Голден Стэйт» знает, как действовать по-крупному, и явно готов к следующему большому шагу.

Для «Милуоки» расставание с Яннисом — удар ниже пояса, но иногда приходится меняться, чтобы не остаться ни с чем. Если Яннис намекнёт, что готов к переменам, клубу необходимо будет выбирать: выжать максимум сейчас или смотреть, как франшиза уходит в тень. И если раскладывать возможные предложения по полочкам, то пакет от «Уорриорз» выглядит как минимум не хуже остальных. Куминга — топовый молодой талант, Подзиемски — идеален для «Бакс», а остальные парни — не балласт, а свежая кровь, которая может дать результат практически с первого дня.

Однако на горизонте — конкуренты. «Никс» и «Нетс» вовсе не дремлют: оба нью-йоркских клуба давно облизываются на Янниса, у обоих есть чем платить и зачем рисковать ради такого приза. Вот только в НБА не редкость, когда суперзвезда сама выбирает, где хочет играть. И если в списке союзников Янниса реально значится Стеф Карри, у «Уорриорз» появляется козырь, который Нью-Йорку перебить практически невозможно. Если «Голден Стэйт» решится на обмен, сделка получится громкой, дорогой и нервной для всех, но, что важно — абсолютно реальной.

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2024/2025?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.