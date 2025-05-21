В чём секрет «Автодора»? Клуб вернулся в топ-6 с самым маленьким бюджетом в Единой лиге

Считаные дни остались до того, как мы узнаем имя второго финалиста в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Четыре лучшие команды на турнире поделят между собой медали, пока всем остальным остаётся только наблюдать за битвой сильнейших. «Чемпионат» тем временем продолжает подводить итоги года: этот материал из нашей серии будет посвящён команде, замкнувшей шестёрку лучших — саратовскому «Автодору». Что поменялось при новом руководстве? И за счёт чего удалось вернуться в плей-офф после неудачи в прошлом сезоне? Ответы на насущные вопросы — в этой статье.

Общая оценка

«Автодор». Итоги сезона-2024/2025 Фото: «Чемпионат»

В прошлом году предсезонная подготовка «Автодора» прошла не сказать чтобы гладко. В результате масштабных кадровых перестановок команда лишилась многих ключевых исполнителей, а затем и двух новоприбывших легионеров по причинам, от неё не зависевших. В итоге формировать состав пришлось довольно поспешно, и было до последнего неясно, чего ожидать от обновлённого «Автодора». И хотя на старте сезона саратовцы не добыли так уж много побед, с игровой точки зрения для них всё складывалось довольно хорошо. Калеб Агада, подписавший контракт за 11 дней до начала регулярки, быстро вписался в игру команды и зарекомендовал себя как один из лучших игроков не только в «Автодоре», но и во всём турнире. Не менее удачным оказалось и подписание Керема Кантера, в октябре заменившего травмированного Артёма Клименко. Подробнее об этих ребятах — дальше в статье.

С тех пор «Автодор» довольно ровно продвигался по сезону, избежав серьёзных спадов. Команда, как могла, навязывала борьбу соперникам из топ-4 и в то же время уверенно одерживала победы во встречах с прямыми конкурентами в борьбе за шестое место. Благодаря усилиям Миленко Богичевича с каждым матчем баскетбол «Автодора» становился всё более организованным. Единственными постоянными проблемами, как и у многих других команд Единой лиги, были недостаточно глубокая ротация и исходящая из этого нестабильность. Тем не менее за счёт качественного подбора легионеров саратовцы стабильно держались в районе седьмой строчки, а в решающий момент сумели одержать четыре победы подряд, досрочно определив судьбу шестого места. «Автодору» удалось напрямую выйти в плей-офф, где в первом круге его ждал казанский УНИКС. Борьба была, но подопечным Богичевича пришлось непросто с психологической точки зрения: под давлением они ошибались чаще обычного, и именно перебор потерь во многом не позволил на равных тягаться с оппонентом. Проиграв 0-3 в серии, саратовцы завершили выступления в сезоне на стадии четвертьфинала.

Несмотря на досадное поражение от УНИКСа, сезон для «Автодора» всё же получился неплохим. Команда вернулась в плей-офф после того, как пропустила его в прошлом году. Игроки отмечали дружную атмосферу в раздевалке и укрепившиеся отношения с болельщиками. Да, в плей-офф чуда не свершилось — но путь, который проделали саратовцы ради попадания в шестёрку лучших, заслуживает должного признания.

Что удивило

Калеб Агада Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

До перехода в «Автодор» имя Калеба Агады вряд ли было знакомо многим российским болельщикам. Предыдущие два сезона он провёл в «Прометее», где неплохо выступал в Латвийско-эстонской лиге, а до этого был в Канаде, Израиле, второй испанской лиге и других не особо популярных чемпионатах. К «Автодору» он присоединился довольно поздно — уже по ходу сезона, из-за чего толком не готовился с командой. Однако это не помешало нигерийцу с канадским паспортом моментально вписаться в систему тренера Богичевича и начать приносить пользу. Уже в октябре Агада сумел войти в историю Единой лиги, оформив 10-й трипл-дабл за всё время существования турнира. Тогда он набрал 19 очков, сделал 10 подборов и отдал 15 передач в матче с «Астаной», за что был в дальнейшем номинирован на награду «Лучший перформанс сезона».

С тех пор Калеб неоднократно входил в символическую пятёрку тура, установил рекорд Лиги ВТБ по количеству перехватов (9) и эффективности (47) в одном матче, сделал восемь дабл-даблов, а в апреле был признан самым ценным игроком месяца в турнире. Несмотря на обилие потерь, по окончании сезона Агада также стал вторым в лиге по среднему количеству результативных передач (5,7). В общем, Калеб сыграл важную роль в выходе «Автодора» в плей-офф и подарил зрителям красивый баскетбол. Жаль, что по окончании сезона он уже покинул команду — следующим шагом в карьере Агады стал переезд в Ливию.

Что разочаровало

Куинндери Уизерспун в «Уорриорз» Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Главное разочарование обрушилось на «Автодор» ещё до начала сезона — когда стало известно, что сразу два иностранных новичка не прибудут в расположение команды. Ими оказались чемпион НБА Куинндери Уизерспун и воспитанник «Барселоны» Марк Гарсия. Между ними и клубом уже существовали договорённости, и в руководстве ожидали прибытия спортсменов в Россию. Однако в последний момент всё сорвалось. Говоря о причинах произошедшего, президент клуба Олег Родионов рассказывал: «Уизерспун уже прилетел в Турцию, но в последний момент передумал и перестал выходить с нами на связь. Испанский форвард Марк Гарсия поставил подпись под контрактом, однако после атаки беспилотника также отказался приезжать в Саратов».

Именно вокруг Уизерспуна тогда разгорелся настоящий скандал. Ходили слухи, что из-за его неявки «Автодор» потерял 31 млн рублей, но эта информация была опровергнута. Более того, перед тем как уехать в Китай, игрок договорился с саратовским клубом о расторжении контракта, в результате чего оказался обязан выплатить противоположной стороне финансовую компенсацию. Уже в чемпионате Китая Куинндери провёл ударный сезон: 27,4 очка, 6,5 подбора и 7,6 передачи. Он выступал за «Циндао», где его одноклубником, кстати, был Джордан Мики — чемпион, лучший защитный игрок и MVP плей-офф Единой лиги в составе «Зенита».

Лучшая история сезона

Керем Кантер Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Когда Керем Кантер приходил в «Автодор» на замену травмированному Артёму Клименко, его контракт был рассчитан всего на месяц. Но за этот месяц турецкий «большой» так проявил себя, что в итоге соглашение было продлено до конца сезона. Он приезжал в Саратов как брат Энеса Кантера-Фридома, а раскрылся как один из самых интересных персонажей сезона. Начнём с того, что Керем стал вторым турецким игроком в турнире и первым — в истории российских команд.

Впоследствии улыбчивый центровой также оказался первым представителем Турции, выступившим на Матче звёзд Единой лиги. К концу сезона Кантер был лидером «Автодора» по набранным очкам (12,9) и подборам (6,1), сделал четыре дабл-дабла, установил рекорд карьеры по результативности (32 очка против «Енисея») и, что самое главное, полюбился местным болельщикам. Пока неизвестно, останется ли он в «Автодоре» на следующий год — но если да, это будет красивая история о становлении Кантера-младшего.

Как стать лучше

«Автодор» Фото: avtodor.ru

В сезоне-2024/2025 «Автодор» был командой, где серьёзный упор делался именно на легионеров. Однако, к сожалению, тенденция в Единой лиге такова, что иностранные игроки не задерживаются в турнире надолго — особенно если речь идёт о командах не из топ-4. Из Саратова уже уехали Калеб Агада и Джамал Джонс, а из продлений пока есть только Душан Беслач — это, конечно, отличная новость, так как именно он был одним из самых стабильных игроков «Автодора» в прошедшем сезоне. Однако и среди отечественных игроков организация уже понесла потери: уехал арендованный Егор Сычков, а вместе с ним и капитан и любимчик болельщиков Александр Петенев.

Важно, что контракт Миленко Богичевича был подписан по схеме «1+1», и потому специалист наверняка останется в команде ещё на год. Более того, сезон-2024/2025 был первым полноценным для Олега Родионова, занявшего свой пост после того, как скончался его отец и многолетний президент «Автодора» Владимир Родионов. Было очень интересно понаблюдать за тем, какой вектор развития возьмёт команда под новым руководством. Но селекция (в том числе иностранная) справедливо считается одной из сильных сторон «Автодора», несмотря на самый маленький в Лиге ВТБ бюджет — в 2024 году он составлял 233 млн рублей. И тут новый менеджмент точно не разочаровал. Хочется верить, что и в следующем сезоне в Саратове окажутся не менее качественные иностранные игроки. В то же время в «Автодоре» присутствуют и российские таланты вроде Дмитрия Халдеева и Виталиюса Пранаускиса, которые обладают явным потенциалом, но не получают достаточно возможностей. Так что у клуба есть разные варианты развития. Главное — найти баланс, а результаты приложатся.

Цитата

Олег Родионов Фото: avtodor.ru

В ноябре Олег Родионов рассказывал о новой эпохе в истории «Автодора»:

«Поначалу было очень тяжело. Ни Лига, ни область не понимали, смогу ли я стать достойным преемником отца в качестве руководителя «Автодора». В своё время Евстафьич заложил монолитный фундамент баскетбольной пирамиды, которой раньше почти нигде не было. Мы достойно завершили прошлый чемпионат, провели активную трансферную кампанию и успешно вошли в новый сезон. Привлекли интересных спонсоров, находимся в тесном контакте с министерством спорта Саратовской области. Все видят конкурентоспособный и амбициозный «Автодор», продолжающий заданный ВЕРом путь. Я доволен проделанной за этот отрезок работой. В некоторых моментах мне действительно не хватает отца, его советов. Конечно, было бы очень интересно послушать, что сейчас сказал бы Евстафьич о нынешнем «Автодоре». Потому что папа всегда скептически относился к чужой точке зрения и считал, что только он всё делает правильно. Возможно, в отличие от вечного президента клуба, мне где-то недостает профессионального опыта игры в баскетбол. Но я постарался наладить рабочий процесс и окружить себя командой единомышленников. В одиночку быть успешным и эффективным невозможно».