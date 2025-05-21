Полуфинал плей-офф НБА: непредсказуемая серия «Нью-Йорк» — «Индиана». LIVE

«Никс» впервые за 25 лет пробились в финал Восточной конференции!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников баскетбола на онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА 2025 года. В ночь на 22 мая «Нью-Йорк Никс» сразится с «Индианой Пэйсерс». Начало игры — в 3:00 мск. Не пропустите все самые яркие моменты и подробности в нашем лайве!