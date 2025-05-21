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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс: прямая онлайн-трансляция матча плей-офф НБА, финал Восточной конференции, где смотреть и составы

Полуфинал плей-офф НБА: непредсказуемая серия «Нью-Йорк» — «Индиана». LIVE
Артемий Берстенев
Полуфинал плей-офф НБА. LIVE
Комментарии
«Никс» впервые за 25 лет пробились в финал Восточной конференции!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников баскетбола на онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА 2025 года. В ночь на 22 мая «Нью-Йорк Никс» сразится с «Индианой Пэйсерс». Начало игры — в 3:00 мск. Не пропустите все самые яркие моменты и подробности в нашем лайве!

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев
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07:41 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал TNT.
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Новости. Баскетбол
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