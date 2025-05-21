Полуфинал плей-офф НБА: непредсказуемая серия «Нью-Йорк» — «Индиана». LIVE
«Никс» впервые за 25 лет пробились в финал Восточной конференции!
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«Чемпионат» приглашает всех поклонников баскетбола на онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА 2025 года. В ночь на 22 мая «Нью-Йорк Никс» сразится с «Индианой Пэйсерс». Начало игры — в 3:00 мск. Не пропустите все самые яркие моменты и подробности в нашем лайве!
Live Артемий Берстенев
07:41 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал TNT.
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