Клуб НБА ненавидит чёрных и женщин? Море исков и секс-скандал — лишь вершина айсберга

В идеальном мире баскетбольный клуб должен попадать в заголовки благодаря зрелищной игре и победам. Но у «Финикс Санз» всё с точностью до наоборот: сегодня о них говорят не из-за баскетбольных достижений, а потому что франшиза всё больше напоминает филиал юридической консультации, чем клуб НБА. Один иск сменяет другой: то расизм, то сексизм, месть, дыры в безопасности, и даже Бриттни Грайнер стала очередным поводом для разбирательств. Всё это не сценарий нового сериала, а суровая реальность «Санз» прямо сейчас.

Свежая глава — иск от Джина Трейлора, директора по безопасности. По его версии, его понизили только за то, что он осмелился предупредить боссов о катастрофических дырах в системе защиты. В апреле 2023 года какой-то левый человек сорвал клубное мероприятие с участием руководства, а уже через пару месяцев политический провокатор устроил конфликт с Грайнер в аэропорту Далласа, что привело к многочасовой задержке рейса. Трейлор уверяет: всё это можно было предотвратить, если бы его слушали. Однако его игнорировали.

Но дело, увы, не только в утраченной позиции. Истец заявляет: после диагноза «рак» руководство не просто не поддержало, а ещё и пыталось сорвать ему законный больничный. Дальше — хуже: проверки безопасности на домашней арене, как оказалось, были фикцией. По словам Трейлора, в декабре 2023-го и в 2024-м полицейские под прикрытием без труда пронесли на арену ножи и стволы — и это при «усиленных мерах». Когда в феврале 2025-го НБА устроила аудит, арена «провалилась» с треском. Клуб, конечно, отрицает всё: мол, проверки прошли на ура, а безопасность — наш фетиш.

Этот судебный скандал — лишь вершина айсберга. За последние семь месяцев «Финикс» стал любимым клиентом юристов: уже четыре иска от бывших и действующих сотрудников. В ноябре Андреа Тришан, менеджер по инклюзии, громко хлопнула дверью, обвинив клуб в расовой и гендерной дискриминации, плюс — в незаконном увольнении. Цена вопроса — $ 60 млн. Весной 2025-го к команде недовольных присоединился Джейсон Коуп, ветеран медиаотдела. 10 лет пахал на клуб, а в итоге его перевели во внештатники. По мнению Коупа, клуб решил тихо избавиться от возрастных сотрудников, оставив соцпакеты исключительно для молодых.

Свежий скандал — иск от бывшей сотрудницы под псевдонимом Jane Doe. В её заявлении звучит откровенно: сексуальные домогательства от топ-менеджмента, атмосфера токсичности для женщин и небелых сотрудников. Суть большинства жалоб — не только в отдельных эпизодах, а в общем климате: в клубе царит система давления, любая попытка возразить карается, а жалобы — либо высмеивают, либо спускают на тормозах.

Юрист Трейлора, адвокат Шери Райт, тоже оказалась под обстрелом: «Санз» не постеснялись напомнить миру о её прошлых дисциплинарных делах и обвинили в «шантаже». Райт не растерялась и ответила жёстко: клубу проще переключить внимание на личные атаки, чем решать реальные проблемы. «Стоит только женщине или темнокожему юристу выступить против клуба — они сразу переходят в режим нападения», — заявила она официально. По её словам, волна исков — не заговор, а отражение реальности: всё больше сотрудников клуба перестают молчать.

Ирония в том, что весь этот цирк разворачивается уже при новом владельце. Мэтт Ишбия, купивший «Санз» в 2023-м за $ 2 млрд и обещавший революцию после позорного ухода Роберта Сарвера, уверял: клуб очистят, доверие вернут. На деле — скандалов и жалоб только прибавилось.

Сегодня в спортивном мире имя Ишбии всё чаще звучит как синоним провала. На паркете — сплошные разочарования, тренеров меняют как перчатки, состав тасуют в поисках чуда, но толку — 0. За пределами площадки — нескончаемый поток судебных тяжб и скандалов. По слухам, новые иски — уже на подходе: бывшие сотрудники активно общаются с адвокатами, а лига всерьёз подумывает о свежем расследовании.

В последнее время встречи «Финикса» проигрываются не только на табло, но и в судах. О каком развитии можно говорить, если клуб буквально трещит по швам? На фоне этого балагана самая реальная угроза для франшизы — полное фиаско репутации. С каждым новым делом вернуть доверие становится почти невозможно. И всё меньше тех, кто верит в обещанную «новую эпоху» для «Финикса» — слишком много дыма, чтобы поверить, что внутри нет пожара.