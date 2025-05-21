Новый Ларри Бёрд — на горизонте. Купер Флэгг в «Бостоне»: оцениваем, насколько это реально

В мае в Чикаго сотни молодых баскетболистов выстраиваются в очередь на собеседования с клубами НБА. Обычно это рутинные допросы: формальные вопросы, дежурные улыбки, «спасибо, следующий». Всего этого никто не замечает — пока за одним столом не оказываются «Бостон Селтикс» и Купер Флэгг, будущий первый номер драфта. Вот тут формальности заканчиваются и начинается самое интересное. Особенно когда весь баскетбольный мир знает: у «Селтикс» нет ни шанса, ни активов даже на топ-5.

На бумаге всё ясно: первый пик у «Далласа», и по инсайдам ESPN его даже не обсуждают на рынке. Выбор очевиден — Купер Флэгг, вопрос закрыт. Но есть один тонкий момент. Флэгг вырос в Мэне, с молоком матери впитал страсть к «Бостону», пересмотрел все архивы Ларри Бёрда и на паркете реально напоминает призрак золотых времён «Ти-Ди Гарден». А Брэд Стивенс, главный мозг «Селтикс», — парень, который мастерски вытаскивает джокеры из рукава там, где остальные уже сдали карты.

Сам Стивенс, как обычно, сделал вид, что ничего особенного не происходит: мол, пообщались с Флэггом — стандартная практика. Мы, дескать, всегда беседуем с теми, кого в ином случае даже вживую не увидим. В первую пятёрку не каждый приедет на просмотр, вот и ловим момент. Однако дело не в интервью. А в том, что «Бостон» вообще сел за этот стол.

Если забыть про дежурные улыбки, это сигнал, который невозможно не заметить. Да, «Селтикс» общались не только с Флэггом, но только его имя моментально взрывает эмоциями всю Новую Англию. Если такой парень появится в зелёной майке — считай, религиозный культ. Парень из своего региона, фанат «Бостона» с детства, — для местных болельщиков такая история дороже любого титула. Даже если шанс на подобный сюжет — что-то из разряда «шаровая молния дважды в одно дерево».

Перейти с 28-го и 32-го пика на самую вершину драфта — задачка из разряда «не пытайтесь повторить дома». Такое случалось, но стоило как крыло от «Боинга». В 1993-м, чтобы забрать Криса Уэббера, «Голден Стэйт» пришлось отдать «Орландо» Пенни Хардуэя и три будущих первых раунда. А у «Бостона» сейчас и контрактов свободных кот наплакал, и драфт-активы уже растрясли на нынешний состав. Всё говорит о том, что эта авантюра невозможна. Однако если кто-то и умеет собирать сделки из воздуха, так это Брэд Стивенс.

Стивенс уже не раз доказывал: он умеет проворачивать сделки так, что остальные только глазами хлопают — максимум выгоды, минимум потерь. И если вдруг «Даллас» решит апгрейднуться через третью сторону или с помощью надёжных ветеранов, у «Селтикс» найдётся что положить на стол. Не потому что это вписывается в логику. В НБА логика часто идёт курить, когда на горизонте появляется игрок особой породы.

Без шума и лишних движений. Просто один разговор в Чикаго — и, может быть, он останется пустым звуком. А может, всё обернётся иначе. В этой лиге клубы готовы крушить и строить будущее ради одного имени. И, возможно, прямо сейчас кто-то уже подсчитывает, сколько стоит мечта. Купер Флэгг в зелёной майке — пока что фанфик для местных болельщиков.