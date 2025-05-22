Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Объясняем, что делает эту награду особенной

В начале прошлого десятилетия у «Оклахомы» в составе были трое будущих MVP — Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден — одновременно. Казалось, такое везение не повторится, но «Тандер» умеют удивлять: новая эпоха, новый MVP — и всё снова происходит здесь, в сердце Оклахомы. Трое MVP за 15 лет — такого никто в НБА не провернул.

Шей Гилджес-Александер стал самым ценным игроком сезона, и это не сенсация, а чистая логика — как бы этого не хотелось признавать фанатам Йокича. Парень провёл год без сучка и задоринки: 32,7 очка в среднем, лидер по результативности, 68 побед «Тандер» — лучший показатель в лиге. Первый игрок в первой команде. Иногда всё действительно просто.

И голосование прошло в одну калитку: 71 из 100 первых мест — у Шея. Йокич, прошлогодний король, довольствовался лишь 29. Остальные — Яннис Адетокунбо, Джеймсон Тейтум, Донован Митчелл — остались в тени. Хотя, честно сказать, Йокич провёл, возможно, лучший сезон в жизни: почти 30 очков, 13 подборов, 10 ассистов, 34 трипл-дабла и исторический 61-очковый перформанс против «Сан-Антонио». Однако этого оказалось мало. Команда качнулась, тренера Майка Мэлоуна уволили в разгар постсезона — какие здесь претензии на MVP?

«Оклахома» — это стабильность на максималках и победы с запасом. Самая молодая банда в истории, которая не просто вышла в плей-офф, но и с ходу заняла первое место в регулярке и дошла до финала конференции. Ближайший преследователь — «Хьюстон» — отстал на 16 побед, такой разрыв даже «Уорриорз» во времена тотального доминирования не снился. И всё это при том, что у Шея не было никакой суперкоманды: ни одного игрока калибра All-Star в напарниках — впервые в жизни компанию ему составили только в этом сезоне, и то номинально. Джейлен Уильямс хорош, но до статуса второй звезды ему ещё расти и расти.

Шей Гилджес-Александер, плей-офф НБА — 2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Шей — MVP, вокруг него нет ни одной настоящей звезды. И тут он чем-то напоминает Йокича: абсолютное доминирование в одиночку. Только у серба это уже 10-й год подряд, и всё это время — ни одного тиммейта в All-NBA, All-Defense , даже на Матче звёзд. По подсчётам, у всех MVP за последние 42 года было минимум четыре партнёра с такими достижениями. У Йокича — 0. Средний показатель — 16. Вот и привыкли к его гениальности — даже цифры не спасают от эффекта «ну это же просто Йокич».

У Гилджес-Александера совсем другая история. Он только начинает, ему 26, и всё ещё впереди. Канадец стал седьмым подряд иностранцем, ставшим MVP. До 2019 года таковых было всего четверо, теперь — уже семеро. Американцы последний раз брали эту награду аж в 2018 году, когда взлетел Харден. С тех пор НБА окончательно стала глобальной — и этот поезд уже не остановить.

Гилджес-Александер в сезоне-2024/2025 не оставил голосующим ни единого шанса на сомнения. Забивал больше всех, делал это с хирургической точностью — 51,9% с игры при объёмах бросков, как у главных звёзд. За всю историю лиги только Майкл Джордан мог похвастаться сезоном с 30+ очками и 50-процентной реализацией. А если добавить сюда 6,4 передачи, 5,0 подбора, 1,7 перехвата и 1,0 блока за матч — выходит универсал, который делает всё и сразу.

Он четыре раза за сезон выбивал 50+ очков, а личный рекорд — 54 против «Юты». Всего в одном матче за год Шей не набрал хотя бы двадцатку — и то это было в октябре. Потом — 72 игры подряд с 20+ очками, и это лучший результат за последние 60 лет, если не считать Чемберлена и Робертсона.

А теперь самое интересное: Шей выходит на рынок максимального продления — $ 380 млн за пять лет. Да-да, $ 76 млн в год. Раньше такие суммы казались фантастикой, теперь — реальность для MVP, которому ещё нет 30 лет. И «Тандер» точно не будут скупердяйничать: Шей не просто игрок, он теперь лицо клуба, визитка франшизы, тот самый спокойный голос после матча в каждом хайлайт-посте, окружённый десятком счастливых одноклубников на фоне.

Этот сезон для Шея был сразу обо всём. Одержимость: после обидного второго места в 2024-м он открыто заявил — теперь будет по-другому. Стабильность: ни одного провального отрезка. Уверенность: никаких громких фраз, только сухой набор статистики. Он не играл на публику — просто играл. В этом и кроется его суперсила. Пока в лиге каждый второй рвётся стать инфлюенсером и лицом мемов, Гилджес-Александер молча становится главным человеком на паркете. MVP без шума, спецэффектов и медийных трюков. Просто потому, что иначе было невозможно.

P. S. Леброн Джеймс в своём 22-м сезоне занял шестое место в гонке за MVP. Если вы вдруг ещё думали, что он начал сдавать.