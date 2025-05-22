Исторический плей-офф: как «Индиане» удался камбэк, который ранее в НБА не случался

За шесть с половиной минут до финальной сирены «Мэдисон Сквер Гарден» уже гудел от восторга. «Нью-Йорк», ведя «+17», мысленно разливал шампанское за кулисами. Болельщики вскакивали с мест, пока Джейлена Брансон, взваливший команду на плечи, томился на скамейке с пятью фолами. У «Индианы», казалось бы, не осталось ни капли надежды — да вот только в их раздевалку этого сценария не завезли.

Игры не выигрываются по процентам на табло, а списывать команду, трижды возвращавшуюся из мёртвых в этом плей-офф — ошибка для новичков. «Пэйсерс» вновь напомнили: они не читают чужие инструкции.

Всё изменил Аарон Несмит — парень, который до этого матча был скорее массовкой, чем звездой. За три минуты он превратился в артиллерию: шесть «трёх» подряд, и «Никс» уже не улыбаются. За 13 секунд до конца — два точных штрафных, и преимущество «Нью-Йорка» тает до одного мяча. О Джи Ануноби подходит к линии — попадает только раз. И вот на сцене Тайриз Халибёртон. Степбэк, мяч скачет по дужке, падает — и «Индиана» уже почти в раю. Но видеоповтор — и вот реальность: нога на линии. Вечеринка отменяется, впереди овертайм.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Халибёртон отгрузил в кольцо 31 очко и раздал 11 передач, но в овертайме шоу украл совсем другой парень. Эндрю Нембард, до этого больше занимавшийся борьбой с фолами, чем набором очков, внезапно включил режим героя. Когда запахло жареным, он выдал «трёшку», пару дерзких проходов, ассист на Топпина — и перехват в самый нужный момент. За пять минут овертайма — семь его очков, больше половины командных. Не Халибёртон, а именно Нембард стал тем, кто захлопнул дверь перед «Никс».

Рик Карлайл после матча был невозмутим, даже когда его спросили о фирменном «чоке» Реджи Миллера от Халибёртона в сторону трибун. «Пусть делают что хотят. Эмоции — часть игры. Тайриз это право заслужил», — отрезал тренер.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но главное — «Индиана» вышла после восьми дней простоя так, будто всё это время спала в зале: 11 из 12 с игры на старте, никакого почтения к чужому статусу и трибунам. «Никс» не отставали — первая четверть шла на уровне 1,5 очка за владение, обе команды летели без тормозов. Но плей-офф — это не про начало, а про концовки: когда у одних остаётся только характер, а у других лишь статистика.

А статистика у «Нью-Йорка» в таких ситуациях — приговор: за 27 лет ни одна команда не отыгрывала «-14» за 2:50 до конца. 970 поражений подряд — и вот «Индиана» ломает проклятие. А с 1998 года из четырёх камбэков при «-7» или хуже за последнюю минуту — три на счету «Пэйсерс»! Счёт? 138:135 в пользу «Индианы». Но цифры — это просто фон. Главное случилось в их тени. 1-0.