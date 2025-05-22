У «Оклахомы» есть шанс выйти вперёд 2-0 в серии с «Миннесотой».

В НБА назвали MVP! Осталось проложить путь в финал плей-офф. LIVE

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Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» недавно стал самым ценным игроком (MVP) сезона-2024/2025 в НБА. Сейчас его команда выигрывает 1-0 в финале Западной конференции против «Миннесоты». Сумеет ли «Оклахома» в ночь на 23 мая увеличить своё преимущество? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет о самых важных событиях.