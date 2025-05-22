В НБА назвали MVP! Осталось проложить путь в финал плей-офф. LIVE
У «Оклахомы» есть шанс выйти вперёд 2-0 в серии с «Миннесотой».
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Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» недавно стал самым ценным игроком (MVP) сезона-2024/2025 в НБА. Сейчас его команда выигрывает 1-0 в финале Западной конференции против «Миннесоты». Сумеет ли «Оклахома» в ночь на 23 мая увеличить своё преимущество? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет о самых важных событиях.
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Оклахома-Сити» — «Миннесота». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN.
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