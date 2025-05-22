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19:30 Мск
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Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз: смотреть онлайн-трансляцию матча плей-офф НБА 2025 года от 23 мая, во сколько начало

В НБА назвали MVP! Осталось проложить путь в финал плей-офф. LIVE
Артемий Берстенев
В НБА назвали MVP! LIVE
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У «Оклахомы» есть шанс выйти вперёд 2-0 в серии с «Миннесотой».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» недавно стал самым ценным игроком (MVP) сезона-2024/2025 в НБА. Сейчас его команда выигрывает 1-0 в финале Западной конференции против «Миннесоты». Сумеет ли «Оклахома» в ночь на 23 мая увеличить своё преимущество? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет о самых важных событиях.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Оклахома-Сити» — «Миннесота». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN.
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Новости. Баскетбол
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