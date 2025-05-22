«Зенит» и «Локомотив» борются за выход в финал Единой лиги. Где следить за седьмым матчем?

Сегодня, 22 мая, в Петербурге — кульминация полуфинальной битвы Единой лиги ВТБ: «Зенит» и «Локомотив-Кубань» выходят на паркет, чтобы решить, кто ворвётся в финал. Почти три недели эти команды устраивают шоу, которое уже вписано в историю лиги как самое нервное и лихое. Ни одной гостевой победы, минимальные отрывы, развязки в концовках, эмоциональные всплески и нестабильность лидеров — серия держит интригу до последней секунды.

В плей-офф «Зенит» выглядел как машина: глубина, опыт, железная система — 25 побед подряд с учётом регулярки и первого раунда, вот вам и уровень. Но именно «Локо» взял и прервал серию, обыграв питерцев 11 мая. После этого «Зенит» уверенно разобрал гостей дома, однако на чужой территории свою игру так и не навязал. Впрочем, у железнодорожников та же беда: дома выигрывают, в гостях – всё наоборот. Решающий фактор — родные стены?

Хотя есть нюанс: в регулярке оба матча в Петербурге остались за «Локо». Это тот самый козырь, который и сохраняют интригу на максимуме, заставляя обе стороны нервничать.

Ключевым игроком концовки серии стал Патрик Миллер. В четвёртом матче — рекорд лиги по количеству очков в овертайме (14), в шестом — 28 очков, включая семь за последние пять минут. Именно он реализовал решающие штрафные, которые сохранили сезон для «Локо». Сегодня у Миллера день рождения, но на паркете это не имеет значения. Важно то, насколько стабильно он ведёт игру команды и насколько сильно на него опирается атакующая структура.

У «Зенита» другая опора — MVP регулярного сезона Дуэйн Бэйкон. Он провёл в серии две результативные встречи с 30+ очками, однако в остальной её части неубедителен – проблемы с принятием решений и спады по ходу матчей. Если он проведёт седьмую игру на уровне своих лучших матчей сезона — шансы «Зенита» резко возрастут. Серьёзным фактором может стать контроль эмоций. Серия сопровождается техническими фолами, спорами с судьями. На этом фоне тренерскому штабу важно удержать дисциплину, особенно в седьмом матче, где эмоциональные перегибы обходятся дорого.

Перед стартом решающей встречи психологию не прочитаешь по глазам. «Локо» выходит после дикого камбэка с «-17», а у «Зенита» в голове мысль: «Мы дома, и здесь нас никто не брал». Но всё это — просто шум, когда на кону стоит сезон: одна игра, один шанс, никаких авансов и оправданий. Включаемся сегодня в 19:30 мск — посмотреть матч можно на сайте Единой лиги. Текстовая трансляция — на «Чемпионате». Вечером мы узнаем, кто впишет своё имя в финал, а кто будет паковать чемоданы.