Лекарства от неё не существует. Рассказываем, что за болезнь у Кристапса Порзингиса

Весной у Кристапса Порзингиса было всё, чтобы провести мощный плей-офф: стабильный сезон, ключевая роль в «Бостоне», крепкое здоровье и полное доверие тренеров. Всё это было — и растворилось в воздухе. В серии с «Нью-Йорком» латвийский гигант будто испарился. В протоколах он есть, а вот на паркете — призрак. Формально играет, а по сути — просто присутствует. С каждой игрой становилось очевиднее: не тянет. Ни физически, ни морально. Всё закончилось одной фразой, прозвучавшей после вылета: «Он не мог дышать».

Травмы здесь ни при чём. Всё куда мутнее — диагноз, больше похожий на загадку из учебника, чем на приговор: поствирусный синдром. В клубе уверяют — не COVID, но что именно, так и не раскрыли. Ясно только одно: началось всё ещё зимой, когда Порзингис пропустил восемь игр из-за какой-то инфекции. Вернулся — а сил, будто кто-то выдернул из розетки. Месяцы тянулись под знаком усталости, слабости, болей и бессонницы. Характерные признаки поствирусного синдрома — того самого, о котором врачи говорят всё чаще, а лечить толком так и не научились.

Порзингис пытался врубиться на полную, нагружал себя как обычно, однако получал только откат. «После каждой тренировки — будто меня вырубали. Ненормальная усталость», — признавался он ещё в марте. Ближе к плей-офф ничего не изменилось. В матче с «Орландо» Кристапс ещё держался на плаву, хоть и без огонька — скромные 12 очков и 5,8 подбора. А вот во встрече с «Никс» всё посыпалось: шесть матчей, 15,6 минуты на паркете, чуть больше четырёх очков за игру. В пятой игре после большого перерыва на паркете его уже никто не видел — просто не смог дышать. Вот такая цена за попытку играть на морально-волевых и на полуразобранном здоровье.

Поствирусный синдром — штука коварная: диагноз как мираж, прогнозы — туман. Его провоцируют любые тяжёлые вирусные инфекции — от банального гриппа до Эпштейна–Барра. Он может затянуться на недели или месяцы. От него нет таблеток, нет уколов, нет плана B. Всё, что рекомендуют врачи, — покой, питание, вода и минимум стресса. Именно то, чего меньше всего в НБА в апреле и мае.

Кристапс Порзингис и Джош Харт, плей-офф НБА — 2025 Фото: Elsa/Getty Images

По сути, Порзингис попал в ловушку, из которой не выбраться ни с какой формой и даже с лучшими врачами. Его тело просто отказалось принимать нагрузку. Это не та травма, которую можно перетерпеть на зубах. Тут организм сам ставит блок. А для игрока, который живёт на подвижности, резкости и постоянной драке под щитом, это смертный приговор прямо на паркете.

По словам Брэда Стивенса, теперь у Порзингиса впереди несколько недель полного отдыха — только потом сборная. План такой: отдохнуть, а в конце августа — выйти за Латвию на Евробаскете-2025. Решение спорное: с одной стороны, игровой тонус без серьёзных нагрузок, с другой — риск нарваться на рецидив. Но сам Кристапс рвётся в бой. Может, именно этот турнир и станет его перезагрузкой.

Вся эта история с Порзингисом — напоминание: в спорте до сих пор остались вещи, которые не зависят ни от тренировок, ни от бюджетов, ни даже от самой бешеной мотивации. Поствирусный синдром — это как баг в системе: ловит тебя врасплох, когда ты меньше всего этого ждёшь. И всё, что остаётся клубу и самому игроку — ждать. Потому что по факту лечить тут нечем.