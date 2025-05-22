Леброн Джеймс даже не в списке величайших. Что скажете на этот счёт?

Если бы Майкл Джордан заходил в эпоху соцсетей, подкастов и шальных заголовков «9 из 10 экспертов уверены...», его статус величайшего (далее — GOAT) обсуждали бы совсем иначе. А если бы Леброн появился на свет на пару десятков лет раньше, кто знает — может, сегодня мы бы считали его восьмикратным чемпионом, а не всего лишь четырёх. В этой вечной баталии вопросов всегда больше, чем ответов. Но Дэвид Фолк — тот самый агент Джордана и кукловод баскетбольных 1990-х — на днях решил не ходить вокруг да около: Леброну, по его мнению, не просто не светит первое место. В десятку-то он попадает едва-едва.

«Дай Майклу команду и двух топовых звёзд — и он бы взял 15 титулов», — выдал Фолк на одной из конференций. Микрофона, чтобы эпично уронить его после такой фразы, под рукой не оказалось, однако эффект был соответствующий. Дальше — круче. В рейтинге Фолка за Джорданом идут Карим или Коби, а Леброн? Ну, может быть, где-то в десятке, но и то без особого энтузиазма. Точка. Хотя нет — запятая, за которой началась новая волна жарких споров.

Для Фолка такие заявления — не новость, он мастер бросать дрова в огонь баскетбольного олдскула. Ведь это мнение давно витает среди «олдфагов»: Леброн — не продолжатель, а сам себе король, который менял команды, собирал себе супертимы и побеждал, когда все условия были под него. Только вот эта версия слишком удобна. Она не хочет видеть, почему Леброну пришлось играть по новым правилам и почему его путь был не менее тернистым, чем у предшественников.

«Кливленд» начала нулевых — это тебе не «Чикаго» Джордана с Пиппеном, Родманом и Филом Джексоном в придачу. Это место, где второй после Леброна — Жидрунас Илгаускас, а третий — вечно растрёпанный Варежао, который скорее талисман раздевалки, чем угроза сопернику. Пока «Буллз» строили вокруг Майкла армию умных хищников и доверяли гению на тренерском мостике, Леброну пришлось быть всем сразу: франчайз-звездой, генеральным менеджером и, по совместительству, психологом для команды. Это не понты — это выживание. Потому что когда мечтать о помощи от клуба — всё равно что ждать манны небесной, приходится самому собирать себе шанс на победу.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Getty Images

Да, он рванул в «Майами». Да, устроил биг-трио с Уэйдом и Бошем. Вернулся — и дотащил «Кливленд» до титула в серии с «Уорриорз», которые только что переписали историю. Потом – «Лейкерс» и ещё одно чемпионство. Это не классическая история героя — это путь выживания в мире, где никто не подаст руку просто так. Леброн понял: чтобы остаться на Олимпе, нельзя ждать, пока вокруг тебя вырастет империя. Надо самому стать империей.

Дэвид Фолк — безусловно, тяжеловес. Один из тех, кто делал игру за кулисами. Но когда он называет Леброна «где-то в десятке», это уже не аналитика. Это олдскульное фанатство. Он по-прежнему стоит на страже наследия Джордана, с той же хваткой, с какой когда-то выбивал для него миллионные контракты. Только вот времена поменялись. Оценивать баскетбол 1990-х мерками сегодня — это как спорить, что лучше варить пельмени на керогазе, потому что «так вкуснее», когда у всех давно мультиварки.

Показательно: Леброну уже 40, а он всё ещё творит в лиге то, до чего другим легендам не дотянуться и в лучшие годы. 24,4 очка, 7,8 подбора, 8,2 передачи при 51% с игры — не на шоу Матча всех звёзд, а на полном ходу сезона. И это не про «долгожительство» на паркете, а про стабильное превосходство. Про такую перестройку себя, в которой 90% звёзд прошлого просто сгорели бы. Он уже не о монументальном доминировании одной эры — он про искусство выживать и побеждать в постоянной перезагрузке. Лицо эпохи перемен, если хотите.

Кому-то это по душе, кому-то – нет, но в сегодняшних спорах о величии только считать кольца — всё равно что мерить айфоны мегапикселями. Важно, как ты их добыл: кто тебя поддерживал, в какой системе играл, насколько тернистым был твой путь. Если смотреть на всю картину, а не фанатеть по одной фамилии, Леброн давно уже там, где ему и место — в пантеоне элиты. Не просто очередной «претендент», а человек, без которого весь спор о величии превращается в пустой звук.

GOAT-дебаты — это не математика. Это коктейль из фактов, эмоций и контекста. Но если выбирать между сухими цифрами и олдскульной предвзятостью, между карьерой, которую тебе выстелили ковровой дорожкой, и карьерой, которую ты выдрал у жизни сам — почему-то последнее всегда кажется реальнее.