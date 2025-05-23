«Мне казалось, что я схожу с ума». Дёмин рвётся в НБА — и его точно никто не остановит

Трудно не заметить, как ярко Егор Дёмин заявил о себе в студенческом баскетболе США. В сезоне-2024/2025 российский защитник стал настоящим открытием для университета Бригама Янга (BYU) и всей лиги NCAA. Он вошёл в сборную лучших новичков конференции Big 12, дважды получал звание лучшего новичка недели и был отмечен среди главных игроков сезона.

Егор прошёл школу мадридского «Реала» и выбрал американский баскетбол вместо европейских клубов, он с первых матчей стал важным игроком BYU. В 33 играх у Дёмина в среднем 10,6 очка, 5,5 передачи и 3,9 подбора, а также рекорд университета по ассистам среди новичков и место в истории программы. Под руководством нового тренера Кевина Янга команда впервые за много лет добралась до этапа Sweet 16, завершив сезон с 26 победами, что стало одним из лучших показателей в Big 12.

В интервью для The Ringer в преддверии драфта НБА Егор рассказал, почему выбрал путь через студенческий баскетбол, каково было оказаться в новой стране без знания языка, как BYU стал для него связующим звеном между Европой и профессиональной карьерой и почему для него важнее свой путь, а не сравнения с другими звёздами. Начнём с рассказа самого Егора, а «Чемпионат» предлагает вашему вниманию перевод.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

— Для меня на первом месте всегда баскетбол, но важно не только это — важны и ощущения, эмоции, которые я испытываю. Я по натуре перфекционист, поэтому хочу хорошо делать всё, за что берусь. Если уж занимаюсь чем-то, будь то ведение социальных сетей или создание собственного бренда — как бы это ни называлось — мне важно делать это качественно и добиваться в этом успеха.

Это, безусловно, огромный шаг для меня и моей семьи — впервые покинуть дом, оказаться в новой команде, с новыми тренерами. Я не знал языка, ни английского, ни испанского, буквально ехал туда [в «Реал»] с нуля, без какого-либо опыта и знаний. Честно говоря, для моих родителей это было гораздо сложнее, чем для меня, ведь я просто обожал саму игру.

В детстве я был очень активным ребёнком, перепробовал множество разных видов спорта. Можно сказать, был даже немного опасным — постоянно рисковал получить травму. Я всегда шёл на риск, и таких историй у меня масса: бывало, вытворял настоящие безумства — например, однажды в детстве даже пытался укусить стекло, это реальный случай. Конечно, родителям было нелегко, мама пережила со мной многое, ведь я был настоящим сорвиголовой. Но именно благодаря этому у меня с ранних лет были внутренняя свобода, стремление к творчеству, желание пробовать, не боясь ошибиться. Я не обращал внимания на падения или ссадины — кровоточил почти каждый день, однако это меня не останавливало.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд

— Как ты считаешь, в баскетбольном плане что для тебя стало главным отличием — не переходить сразу во взрослую команду, как это делали некоторые ребята в прошлом, как поступали игроки в других европейских клубах, а поехать учиться в BYU и играть в конференции Big 12? В чём твой баскетбольный путь оказался лучше или просто другим?

— Думаю, решение поехать в колледж, а не сразу идти в профессиональный баскетбол, было очень взвешенным. У меня были предложения из Европы, в том числе из Мадрида — попасть в профессиональную команду, были варианты и в России. Но мы с семьёй никогда не спешили — даже когда оказался в Мадриде и пришло время решать, готов ли я сделать этот шаг. Я долго размышлял: готов ли к этому психологически и физически, смогу ли справиться с жизнью вдали от семьи и родной страны? Мы считали, что не стоит торопиться, нужно спокойно взвесить все за и против и объективно оценить, как пройдёт переход.

В итоге мы пришли к выводу, что есть определённый риск сразу после молодёжного уровня переходить во взрослый профессиональный — потому что это может как очень хорошо сложиться, так и не очень. Конечно, пример Луки Дончича — вдохновляющий, но у него сложились особые обстоятельства: в команде было много травмированных, и ему дали шанс проявить себя, потому что просто не было других игроков на его позиции. Он был достаточно хорош, чтобы этим шансом воспользоваться, однако далеко не всегда молодому игроку дают столько времени, чтобы доказать свою состоятельность.

В то же время для меня колледж стал своего рода мостом между молодёжным и профессиональным баскетболом — более плавным и мягким переходом к уровню НБА. Я получил представление о стиле игры в Америке, понял, чем он отличается от Евролиги или российского баскетбола. Всё это — совсем другой баскетбол, не такой, как в НБА. Что касается Big 12, то именно этот вызов я и искал. Мне хотелось расти, сталкиваться с трудностями, выходить из зоны комфорта — этому меня научили в «Реале»: чтобы добиться результата, нужно жертвовать и преодолевать сложные моменты. В BYU мне доверили значимую роль, за что я очень благодарен программе и тренеру Кевину Янгу.

[После получения травмы] иногда мне казалось, что я схожу с ума. Я был будто заперт, как человек в пещере. Некоторые тренеры даже шутили: «Ты как будто сбежал из больницы, ты дикий!» Я действительно чувствовал в себе эту внутреннюю энергию — мне не терпелось вернуться на площадку. Всё это время, пока не играл, вокруг было много разговоров, шума, но я старался не обращать на это внимания — просто очень хотел поскорее снова играть.

Дэнни Эйндж, Кевин Янг и Егор Дёмин, драфт-комбайн НБА — 2025 Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

— Давай поговорим подробнее о баскетбольных деталях, которые начали активно обсуждать. Все знали, что ты умеешь раздавать передачи, это было видно с самого начала.

— Я раньше никогда не играл в такой среде, где соперники специально акцентируют внимание на твоих слабых сторонах. Именно поэтому у меня и возникли определённые проблемы с потерями мяча — иногда не хватало физической готовности, где-то не был до конца сконцентрирован. Бывали матчи, когда я совершал много потерь и сам себя за это критиковал. Это ведь не просто — отдал пас и забыл: нужно бережно относиться к мячу, понимать, насколько важна каждая атака. Для меня было важно пересматривать игры, анализировать свои ошибки, потому что потери — это не только неудачная передача или потеря мяча, это и плохой бросок. Тренер Янг часто говорил нам, что неудачный бросок — тоже потеря, и это стало важной частью нашего общего и моего личного развития.

— Тебе не очень нравится, когда тебя сравнивают с другими, верно?

— Да, просто я считаю, что эти сравнения не совсем корректны. Понятно, что, когда мы росли, каждый из нас мечтал быть похожим на кого-то из великих: кто-то хотел быть как Стеф Карри, кто-то — как Кевин Дюрант, кто-то — как Коби Брайант. Но стать точной копией невозможно. Коби — это Коби, ты — это ты. Можно достичь большего, однако ты всё равно останешься собой. Конечно, это труднодостижимо, но это будет твой уникальный путь. Когда сам выходишь на этот уровень, уже не хочется говорить: «Я как он». Меня часто сравнивают с Лукой Дончичем — из-за схожести пути, габаритов, однако я считаю, что мы совершенно разные игроки и люди. Я вижу определённые сходства, но не думаю, что корректно сравнивать нас напрямую. Не пытаюсь быть Лукой или Шеем — учусь у них, потому что они хороши в некоторых аспектах, к которым я стремлюсь, однако я остаюсь самим собой.

— А есть команда, в которой ты видишь себя, где твои качества могли бы раскрыться и помочь коллективу? Даже если не называть конкретные клубы, есть ли такой идеальный баскетбольный пазл для тебя?

— Я всю жизнь, уже лет 12-13, играю на позиции разыгрывающего, поэтому держать мяч, принимать решения для меня привычно. Главное моё преимущество — я могу вписаться практически в любую систему. Мы даже смеялись с друзьями: кто-то назвал меня ChatGPT баскетбола — типа я могу быть кем угодно на площадке. Серьёзно, я считаю себя прежде всего плеймейкером, а не просто разыгрывающим. Ведь если посмотреть на современные команды НБА — например, кто сейчас разыгрывающий в «Бостоне»? Там все могут начинать атаки, и в то же время ни один игрок не закреплён за этой позицией раз и навсегда.

В «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин часто играет центрового, хотя по факту он не типичный «большой». Или вот недавний матч «Оклахомы» с «Денвером»: Алекс Карузо защищался против Йокича, хотя он формально не крупный игрок, однако в каких-то моментах становится самым мощным на площадке. Поэтому я вижу себя универсальным, как швейцарский нож: могу быть с мячом или без, разыгрывать пик-н-ролл как с мячом, так и в роли заслонщика, открываться для броска, обыгрывать в посте, страховать под кольцом, делать всё, что поможет команде добиваться побед.

Упражнения Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА — 2025

— Было ли у тебя искушение вернуться и сыграть с этой командой, особенно теперь, когда пришёл Эй Джей [Дибанца]?

— Согласен, на это было бы очень интересно посмотреть! Принять решение — остаться или уйти — было невероятно сложно. Дело совсем не в деньгах. Просто я был действительно вдохновлён: первый год всегда как испытательный срок, проба, и он получился удачным. Уверен, что второй сезон был бы ещё лучше, без сомнений. Сейчас я очень рад за эту команду, ведь теперь ребята точно понимают, что и как нужно делать. Им не нужно тратить время на поиски своей игры или выяснять, как стать той самой командой, какой мы были в прошлом сезоне.

Для Кевина Янга, который, как и я, был первокурсником, сейчас всё стало проще — он по-другому видит игру, увереннее себя чувствует. Я сам очень многому у него научился, и теперь он сможет отдать ещё больше новым ребятам в команде. По-хорошему завидую Эй Джею — оказаться сейчас в такой атмосфере, в такой команде дорогого стоит. Конечно, мне бы хотелось поиграть с ним, да и не только с ним — ещё один сезон с Ричи [Сондерсом] был бы потрясающим опытом. Принять окончательное решение, что делать дальше, было действительно очень и очень непросто.

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