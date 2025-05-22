«Локо» старался, но провалил самый важный матч полуфинала. Сыграть с ЦСКА — не получится

Настал момент истины! «Зенит» на домашнем паркете принимал «Локомотив-Кубань» в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В каждой встрече до этого побеждала лишь домашняя команда. Что-то изменилось?

Хозяева начали как полагается домашней команде — рывок 6:0. Винс Хантер набрал четыре очка, а Дуэйн Бэйкон — два. «Локо» же дважды в этом отрезке потерял мяч. Гости набрали первые очки лишь со штрафной линии. Наступил момент в матче, когда ни одна из команд не могла ничего создать в атаке. Во многом это из-за плотной опеки с обеих сторон. Лишь Таджер Макколл нарушил это молчание своим удачным проходом под кольцо. Половина четверти позади, счёт 6:4 в пользу хозяев. Эмоции лились через край: Бэйкон, когда его заменил Хавьер Паскуаль, несколько раз ударил стул об пол. Макколл жёстко встретил Трента Фрейзера в быстром проходе, после чего разыгрывающий «Зенита» упал на паркет, держась за лицо. Алексей Швед появился на паркете и сразу же оформил 2+1. Бэйкон положил в цель два штрафных, но Кирилл Елатонцев тут же ответил своим попаданием вблизи кольца. Лидеры команд Патрик Миллер и Бэйкон обменялись точными попытками, «Локо» включился на подборах, взяв шесть отскоков на чужом щите. Впрочем, «Зенит» удержал лидерство — 17:14.

Алекс Пойтресс своим точным попаданием открыл вторую четверть. Правда, тут же Елатонцев ответил «трёшкой». Андрей Воронцевич получил шикарный пас от Шведа и набрал три очка. «Локо» забрал подбор в одной из атак, Темиров устремился в быстрый отрыв, однако на нём сфолили. Это решение судей вывело из себя Паскуаля, который вспылил и наговорил лишнего. Технический фол выписали ему рефери, а игра выравнялась после штрафных — 7:7. Елатонцев сегодня был «в огне»: Андрей набрал четыре очка кряду и заблокировал бросок Шведа в проходе. «Трёшка» Антониуса Кливленда позволила «Локо» впервые выйти вперёд в игре — 28:27. Хантер отметился двумя точными попаданиями со штрафной линии, а Макколл набрал два очка под кольцом. Бэйкон же стал первым игроком, кто перешагнул порог 10 очков, Елатонцев — спустя пару минут стал вторым. Казалось, «Локо» уйдёт на перерыв лидером, но точное дальнее попадание от Бэйкона поставило точку в половине — 38:37. Гости тем не менее оказались сильнее в четверти — 23:21.

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Вторую половину открыл Бэйкон, который сегодня рвал и метал. Фрейзер перехватил мяч и отдал в быстрый отрыв Дуэйну, форвард вколотил смачный слэм-данк. Четыре очка кряду у «Локо» набрал Андрей Мартюк. Начало третьей четверти осталось за «Зенитом». Фрейзер оказался точен с дальней дистанции, а Хантер положил «двушку» с фолом. Рывок 9:0 от хозяев паркета. Бэйкон отметился очередным проходом, пронзив оборону как нож сквозь масло. Андрей Ведищев моментально взял тайм-аут. Сразу после паузы Фрейзер набрал ещё три очка, и лишь после этого Джон Дженкинс и Миллер взялись за дело. Эта парочка сообразила четыре очка, но игра начала ускользать из рук «Локо». «Трёшка» от Бэйкона и два штрафных от Окаро Уайта довели преимущество «Зенита» до двузначного — 57:44. В этой четверти команды стали всё чаще поливать издали. Наконец-то полетело и у гостей: Айзея Уэйли реализовал два трёхочковых броска. Третья десятиминутка за «Зенитом» — 25:15.

Кульминация этой серии. Уэйли набрал два очка со штрафной линии, а затем, заработав пятый фол, покинул паркет. Кливленд оформил 2+1, и «Локо» принялся догонять соперника. Однако Бэйкон все ключевые броски пока реализовал — три очка от Дуэйна. Гости не собирались останавливаться — два точных броска от Миллера и Макколла. Паскуаль взял тайм-аут, понимая, что краснодарцы начинают сокращать отрыв — 61:67. Только «Локо» подобрался на расстояние пяти очков, как Швед положил «трёшку» и снова сделал преимущество хозяев комфортным — 72:64. У гостей были огромные проблемы с реализацией штрафных, а «Зенит» продолжал набирать очки и снова довёл разницу до двузначной. «Локо» не оставлял надежд спасти игру, но Швед в самый ответственный момент показал мастерство. Алексей набрал четыре очка кряду. «Зенит» взял четверть с результатом 31:23. Матч остался за хозяевами — 94:75.

Бэйкон набрал 34 очка, восемь подборов и два перехвата, став самым эффективным игроком встречи (37 очков). Хантер тоже сегодня выдал шикарный матч — 18 очков, восемь подборов и шесть (!) блок-шотов. Винс под стать своей фамилии включил режим «охотника» и не давал никому разгуляться в «краске». 13 очков от Шведа однозначно сделали своё дело. В составе «Локо» лучшим был сегодняшний именинник Миллер — 15 очков, пять подборов и пять передач. Уэйли, Макколл, Кливленд и Елатонцев перешагнули порог 10 набранных очков, однако этого всё равно оказалось недостаточно для достижения победы.

«Локо» лишь под конец немного подправил свой процент реализации штрафных бросков. На протяжении встречи он составлял чуть более 50%, а в итоге остановился на отметке — 63,6%. К тому же у гостей совсем не полетело из-за дуги. 26,7% реализации с дальней дистанции — совсем плохо. Одно из немногих, в чём «Локо» сегодня был силён — в подборах на чужом щите. Команда взяла 20 отскоков в нападении, почти столько же, сколько и у своего кольца (23). Тем не менее краснодарцы третий год подряд играют в полуфинале семь матчей. Это говорит о конкурентоспособной команде, которой где-то, может быть, не везёт местами. Но побеждает сильнейший, как ни крути. В любом случае «Локо» подарил нам шанс на интригу, порой делал магию, как с возвращением после «-17» или диким овертаймом имени Миллера. К сожалению, сказке пришёл конец, но кубанцам однозначно можно сказать только «браво»! «Зенит» идёт дальше и сыграет с ЦСКА в финале.