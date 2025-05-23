«Уралмаш» превращает топ-4 в топ-5. И это всего за два сезона в Единой лиге!

В Единой лиге ВТБ определились оба финалиста сезона-2024/2025. Совсем скоро мы узнаем, кому удастся поставить точку в борьбе за чемпионский титул и поднять над головой трофей. Пока две лучшие команды готовятся к решающей серии, «Чемпионат» продолжает подводить итоги года для всех остальных. В этом материале мы поговорим об «Уралмаше» — команде, которая ещё два года назад блистала в Суперлиге, а теперь стала лучшей за пределами устоявшейся четвёрки лучших. Покорится ли она екатеринбуржцам в следующем году? И чем объясняется недавний вылет в четвертьфинале? Ответы на насущные вопросы — в этой статье.

Общая оценка

Для «Уралмаша» сезон-2024/2025 начался с досадной новости: перед самым началом регулярного чемпионата с травмой на продолжительный срок выбыл Октавиус Эллис. Несмотря на то что в межсезонье организации удалось почти полностью сохранить костяк и добавить к нему несколько талантливых новичков, для команды это стало настоящим потрясением. На замену Эллису был экстренно подписан Джонни О’Брайант, который в итоге не задержался в команде, а вот роль лидера взял на себя Джеремайя Мартин (подробнее о нём — дальше). При этом на старте сезона отсутствие центрового и ряд других кадровых проблем всё же сказались на игре екатеринбуржцев и привели к нескольким обидным поражениям.

Однако спустя некоторое время быстрый и энергичный баскетбол «Уралмаша» — а также расширение ротации — начал приносить плоды. К декабрю-январю команда уверенно занимала пятую строчку в турнирной таблице и проигрывала, за редким исключением, только командам из «большой четвёрки». Примерно в то же время в руководстве решили привнести в коллектив динамику и взялись за кадровые перестановки. Частью перестройки стал вышеупомянутый О’Брайант, а также Стэнли Уиттакер с Никитой Балашовым, которые покинули «Уралмаш» в начале года. Среди же пополнений оказались сразу четверо игроков из пережившей банкротство «Самары»: Хэйден Далтон, Иван Пынько, Антон Карданахишвили и Илья Попов.

К началу марта в строй наконец вернулся Эллис. Мартин также оправился от повреждения, из-за которого пропустил Матч всех звёзд. Тогда уже не оставалось никаких сомнений, что «Уралмаш» завершит сезон на пятом месте. Подопечные Ростислава Вергуна демонстрировали командную и волевую игру, за счёт которой стабильно побеждали прямых конкурентов в борьбе за попадание в топ-5. Уже к 30 марта екатеринбуржцы досрочно обеспечили себе пятое место и узнали соперника по первому раунду плей-офф — им стал «Локомотив-Кубань». В серии с фаворитом «Уралмашу» удалось забрать один матч, причём на чужом паркете. Однако дорога домой из Краснодара стала одним из факторов, которые привели к поражению в важной третьей игре: обратно в Екатеринбург команда добралась не без приключений, проведя в пути двое суток. В результате «Локомотив» забрал и третий, и четвёртый матчи серии и всё-таки пробился в следующую стадию.

В целом «Уралмаш» провёл хороший сезон. В руководстве рассказывали, что план на него был перевыполнен: в команде метили на шестое место, а в итоге финишировали на пятом. Теперь можно с уверенностью сказать, что на данный момент екатеринбургский клуб — лучший в стране за пределами топ-4. А с учётом новостей, которые сейчас приходят из стана «Уралмаша», всё больше и больше верится, что самое интересное ещё впереди.

Что удивило

Джеремайя Мартин Фото: БК «Уралмаш»

Когда Джеремайя Мартин приходил в «Уралмаш» из «Енисея», у него за плечами был довольно неплохой год в Единой лиге. Но в красноярском клубе он был вторым лучшим игроком, а вот в новой команде всё-таки заслужил «повышение» до первой опции в нападении. Американец довольно быстро влился в коллектив, где ему начали чаще доверять мяч. К концу регулярного сезона Мартин стал самым результативным игроком турнира, в среднем набирая 18,2 очка за 30 минут игрового времени. Джеремайя набирал 20 и более очков в 13 из 35 матчей регулярки, трижды преодолев отметку в 30 очков. Более того, он вошёл в шестёрку лучших пасующих Единой лиги, в среднем делая по 4,7 результативной передачи за встречу.

Да, для Мартина обстоятельства сложились крайне удачно. В условиях кадровых ограничений «Уралмаш» не мог позволить себе не задействовать его на максимум. Но столь успешное выступление в сезоне-2024/2025 — это в первую очередь заслуга самого Джеремайи. Сменить клубную прописку и сразу стать лидером пятой лучшей команды лиги — задача не из простых. И 28-летний защитник достойно с ней справился.

Что разочаровало

Алекс-Сергей Котов Фото: БК «Уралмаш»

Среди всех разочарований, которые настигли «Уралмаш» в начале сезона, хочется выделить историю с переходом Алекса-Сергея Котова. Когда 25-летний российский «большой» перебрался в Екатеринбург, на него возлагали большие надежды. Всё-таки Котов провёл несколько лет в США, где делил площадку с будущими игроками НБА в престижной школе, а также выступал в студенческой лиге NCAA. У Алекса была отличная возможность начать профессиональную карьеру в Лиге ВТБ, да ещё и в «Уралмаше» — команде с большими амбициями. Увы, сказка продлилась недолго: менее чем через две недели после начала регулярного сезона Котов покинул клуб. Тогда президент Виктор Ганиенко сказал: «Мы отцепили Котова от команды, расстаёмся с ним. Алекс‑Сергей оказался не готов к игре в Единой лиге. Дивизионом ниже он сможет играть хорошо. Теперь он не выступает за нас».

Дебютировать за «Уралмаш» Котов всё-таки успел: в сентябре он на две минуты появился на площадке в матче с ЦСКА. Через какое-то время Алекс перебрался в чемпионат Северной Македонии, где выступал за местный «ТФТ Скопье». Там у россиянина тоже как-то не задалось: он принял участие в семи матчах и в среднем набирал по 3,0 очка при 2,0 подбора за 12 минут.

Лучшая история сезона

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» — 66:75 Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Лучшей историей сезона было бы справедливо назвать ту единственную победу, которую «Уралмашу» удалось добыть в четвертьфинальной серии. После первого матча тренер Вергун сказал: «Если у наших игроков есть между ног что-нибудь, то настало время это показать». И показать получилось — уже через 10 минут после начала второго матча преимущество екатеринбуржцев достигло двузначной отметки. Им удалось воспользоваться проблемой «Локомотива» с реализацией и «вытолкать» соперника за пределы трёхочковой, не позволяя совершать быстрые проходы к собственному кольцу. В то же время гости без особых проблем реализовывали свои броски — лучше всех это получалось у Джавонте Дагласа, ставшего ключевым игроком в той встрече.

После победы «Уралмаша» казалось, что серия обещает быть насыщенной. Ведь в прошлом году команда уже затащила в пятый решающий матч другой клуб из топ-4 — «Зенит». Третий и четвёртый матчи с «Локомотивом» должны были пройти в Екатеринбурге, где «Уралмаш» мог заручиться мощной поддержкой от своей фан-базы, а триумф во второй встрече заметно добавил игрокам уверенности. Верилось, что при таком раскладе борьба за выход в полуфинал будет продолжаться до последнего. Увы и ах, два обидных поражения оставили «Уралмаш» за бортом плей-офф. А как хорошо всё начиналось!

Как стать лучше

«Уралмаш» Фото: БК «Уралмаш»

Второй год подряд в «Уралмаше» начинают подготовку к предстоящему сезону сильно заранее. Почти сразу после завершения чемпионата мы увидели, как в Екатеринбурге потрудились над усилением состава. Было принято решение отказаться от услуг Вячеслава Зайцева и Ильи Попова, а вот среди новоприбывших в «Уралмаше» оказались:

Тимофей Герасимов, который провёл очень убедительный сезон в «Енисее»;

Гарретт Нэвелс, вернувшийся после годичного перерыва на «Парму»;

Александр Петенев — лучший россиянин в составе «Автодора» в прошлом сезоне.

Что не менее важно, ещё на год был продлён контракт с Джавонте Дагласом. Помимо него, в организации рассчитывают сохранить ролевиков Кирилла Писклова, Игоря Новикова и Владимира Ивлева. Если учесть, что с момента завершения предыдущего сезона не прошло и месяца, работа была проделана колоссальная. Так что в вопросе селекции у «Уралмаша» всё должно быть хорошо — во всяком случае так это выглядит на данный момент.

Не стоит забывать, что для «Уралмаша» предстоящий сезон станет всего третьим в Единой лиге. Однако за прошедшие два года команда так громко заявила о себе, что планка ожиданий была поднята до самого высокого уровня. Теперь у екатеринбуржцев есть чёткое понимание того, на что они способны. И если в следующем году «Уралмаш» продолжит улучшать результаты, такой успех будет вполне закономерным.

Цитата

Ростислав Вергун Фото: БК «Уралмаш»

После заключительного матча серии с «Локомотивом» тренер Ростислав Вергун сказал:

«Убеждён, что сезон можно занести в актив. Всегда хочется большего, и, если мы претендуем на нечто большее, нам нужна лучшая игровая дисциплина, лучшая физическая подготовка, чтобы быть в состоянии играть все 40 минут на том уровне, который позволит обыграть соперников из топ-4».