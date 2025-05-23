Говорят, ЦСКА — «Зенит» — наша баскетбольная классика. Это жёсткое заблуждение и фикция

Вечер 27 мая. Врубаете финал Единой лиги ВТБ: ЦСКА — «Зенит». Трибуны ревут, баннеры сияют, а вам уже до финальной серии начинают заливать про «классику российского баскетбола». Вы смотрите на всё это и думаете: «Классика? Серьёзно?» Да, вроде афиша солидная, команды звучные, но никакой искры великого противостояния не чувствуется. И это не баг, а фича.

Во-первых, «Зенит» по меркам баскетбольной истории — юниор. Клуб в нынешнем виде появился лишь в 2014-м. До этого был «Триумф» из Люберец — нормальная команда, но вряд ли кто-то от воспоминаний о ней взрывается ностальгией. Далее: пока ЦСКА праздновал 90-летие и штурмовал Евролигу, питерцы только собирали чемоданы на новую базу. Какая может быть классика, если один участник едва научился ходить, а другой уже в «Финале четырёх» Евролиги прописался?

Классика — это когда у соперничества есть седина, когда болельщики спорят о матчах 30-летней давности, когда встреча не просто борьба за кубок, а схватка смыслов. Как у ЦСКА и «Жальгириса», где фанаты до сих пор меряются подвигами из 1980-х. Как в Греции, где «Олимпиакос» и «Панатинаикос» бьются не только за медали, но и за право быть лицом нации. А здесь что? ЦСКА и «Зенит» играют на равных всего ничего. До недавних пор у питерцев не было ни титулов, ни суперзвёзд, ни даже намёка на реальную угрозу москвичам. Так что, простите, где тут классика?

Кто-то возразит: «Зато «Зенит» взял золото в 2022-м!» Ну да, взял. Один раз. Красиво, спору нет. Но одно чемпионство — это не пропуск в клуб вечных соперников. Настоящее противостояние — это годы, когда каждый очный матч — битва принципов, а на кону не только трофей, но и история. А у нас? Пара жарких сезонов, да и только.

Посмотрим шире, на Европу — вообще всё без иллюзий. ЦСКА десятилетиями был прописан в плей-офф Евролиги, бодался с «Барсой» и «Реалом» на равных, собирал аншлаги и уважение. «Зенит»? Вошёл во взрослую лигу по уайлд-кард — и воспринимался скорее как перспективный новичок, а не как топ, которому боятся уступить. Где тут равенство, какое тут «дерби века»?

И главное — как сами клубы подают всё это шоу. А никак. Маркетинг молчит, дерби-дней (кроме битвы столиц) не видно, флешбэки к великим зарубам отсутствуют, историй и легенд — с гулькин нос. Просто сильный матч, просто вывеска — без ауры, без традиций, без ощущения, что сейчас случится что-то большее, чем просто баскетбол. Нет магии, нет подлинной классики. Только шум и табло.

Давайте честно: называть противостояние ЦСКА — «Зенит» классикой — это как считать «Ладу Гранта» прямым потомком «Чайки». Звучит эффектно, но сути — ноль. За плечами у армейцев почти век, нашпигованный трофеями, легендами и традициями. У «Зенита» же — чуть больше 10 лет попыток раскрутить собственный баскетбольный бренд. Говорить о классике — всё равно что выдавать фантик за коллекционную редкость.

«Зенит» — ЦСКА, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Всё, что происходит вокруг этих матчей, скорее похоже на попытку выжать максимум хайпа и слепить из модной вывески «вечный матч». Но классика не вырастает на пустом месте, её не создаёшь по команде маркетолога. Классика — это десятилетия страстей, поражений, героических камбэков и историй, которые передаются из уст в уста. У «Зенита» пока нет ни веса, ни глубины, чтобы называться полноправным антагонистом.

И вот в чём ирония: если кому и давать статус настоящего оппонента ЦСКА, то это УНИКС. Вот где есть настоящая история встреч, где плей-офф регулярно превращается в битву за наследие. Там хватает и хватало эмоций, напряжения, и даже сами игроки чувствуют особую атмосферу. Эксперты и фанаты признают: вот оно — настоящее дерби. ЦСКА и «Зенит» пока играют не за историю, а за свежий медийный хайп.

Так что не стоит торопиться развешивать вывески «вечное соперничество» там, где пока просто хороший баскетбольный сериал. Финал обещает быть зрелищным, интрига жива, уровень высокий. Однако не нужно натягивать на эти встречи чужую шкуру великого противостояния. Здесь пока только отличная серия между грандом и его амбициозным конкурентом. И этого вполне достаточно, чтобы включить трансляцию — но не кричать о рождении новой классики. Потому что её ещё не случилось.