За «Миннесотой» наблюдать — чистое мучение. Неужели эта наглая юность так быстро сдалась?

На одной из последних атак «Миннесоты» Энтони Эдвардс, не найдя щели в обороне, пятится назад и бросает через руки защитника. Мяч с грохотом бьётся о дужку — звук такой, что даже рёв Оклахомы меркнет. В этом лязге — вся правда о нынешней «Миннесоте»: уверенность испарилась. Ни в броске, ни в себе.

Сезон, который должен был стать лучшим за 20 лет, утекает сквозь пальцы. «Оклахома» — молодёжь, дерзость, скорость, но никак не терминаторы. Тем больнее видеть, как «Тимбервулвз» после всего пройденного сдуваются в самом важном раунде. В глазах — туман, в ногах — свинец, в действиях — сплошное «может быть».

Крис Финч ещё перед серией вещал про дисциплину, как о ключе к победе. Только теперь эта «дисциплина» больше похожа на кандалы. Команда рассыпается даже не к концовке — уже в начале третьей четверти. И когда напротив такой хищник, как Шей Гилджес-Александер, теряться нельзя ни на секунду. Он чует слабость — и тут же превращает её в лёгкие два очка. Снова. И снова. Пока «Миннесота» даже не думает сопротивляться.

Руди Гобер — живое воплощение недопонимания этой серии. В регулярке он был бастионом, сейчас — лёгкая добыча для «Оклахомы», которая с удовольствием охотится на его неподвижные ноги в каждом пик-н-ролле. В атаке от него толку не больше, чем от фантома. Он уже не просто бесполезен — он становится обузой.

Второй матч — квинтэссенция проблем. «Тимбервулвз» вроде бы возвращаются в игру, отыгрывают разницу, арена затаила дыхание. Вот он, момент, когда великая команда должна показать характер. Но вместо этого — свободный трёхочковый Джейлена Уильямса, и всё: воздух из «Миннесоты» вышибло, как из пробитого мяча. В эти секунды обнажается не только игровая, но и ментальная хрупкость команды.

У «Миннесоты» нет запасного плана. Весь гениальный замысел — дать мяч Эдвардсу и молиться. Как только его закрывают, начинается хаос: Рэндл бросает куда попало — о командной игре никто даже не вспоминает. В плей-офф за такое не гладят по голове. Особенно если напротив «Оклахома», где каждый, от дерзкого Кейсона Уоллеса до хрупкого, но зубастого Холмгрена, знает свою роль на зубок.

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Для стороннего зрителя это выглядит как загадка: как можно так внезапно потерять контроль над игрой? Но плей-офф — это не просто беготня за мячом, а схватка за ключевые моменты. «Оклахома» эти моменты чует, как хищник запах крови. «Миннесота» — будто вообще не понимает, что происходит. Один промах, одна нелепая потеря — и ты уже пассажир, а не водитель.

Третий матч — экзамен на взрослость, но пока «Тимбервулвз» выглядят так, словно даже сами себе не верят. В команде царит неверие, и оно читается в каждом движении. Серия пока что идёт в одну сторону — и это не их дорога. Итог второго матча — 103:118, счёт 0–2, и следующий шанс — только в Миннеаполисе. Но шанс быстро превращается в мираж, если ты не готов за него драться.