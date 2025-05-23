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Плей-офф НБА — 2025, разбор игры Миннесоты Тимбервулвз в серии с Оклахома-Сити Тандер: счёт стал 2-0 в пользу Оклахомы

За «Миннесотой» наблюдать — чистое мучение. Неужели эта наглая юность так быстро сдалась?
Артемий Берстенев
За «Миннесотой» наблюдать — чистое мучение
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Ещё не всё кончено — «Тимбервулвз» должны показать характер дома, даже если счёт 0-2.

На одной из последних атак «Миннесоты» Энтони Эдвардс, не найдя щели в обороне, пятится назад и бросает через руки защитника. Мяч с грохотом бьётся о дужку — звук такой, что даже рёв Оклахомы меркнет. В этом лязге — вся правда о нынешней «Миннесоте»: уверенность испарилась. Ни в броске, ни в себе.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 26, Холмгрен - 22, Дорт - 9, Карузо - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 6, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Макдэниелс - 22, Александер-Уолкер - 17, Рид - 10, Дивинченцо - 8, Рэндл - 6, Гобер - 5, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Сезон, который должен был стать лучшим за 20 лет, утекает сквозь пальцы. «Оклахома» — молодёжь, дерзость, скорость, но никак не терминаторы. Тем больнее видеть, как «Тимбервулвз» после всего пройденного сдуваются в самом важном раунде. В глазах — туман, в ногах — свинец, в действиях — сплошное «может быть».

Крис Финч ещё перед серией вещал про дисциплину, как о ключе к победе. Только теперь эта «дисциплина» больше похожа на кандалы. Команда рассыпается даже не к концовке — уже в начале третьей четверти. И когда напротив такой хищник, как Шей Гилджес-Александер, теряться нельзя ни на секунду. Он чует слабость — и тут же превращает её в лёгкие два очка. Снова. И снова. Пока «Миннесота» даже не думает сопротивляться.

Руди Гобер — живое воплощение недопонимания этой серии. В регулярке он был бастионом, сейчас — лёгкая добыча для «Оклахомы», которая с удовольствием охотится на его неподвижные ноги в каждом пик-н-ролле. В атаке от него толку не больше, чем от фантома. Он уже не просто бесполезен — он становится обузой.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Второй матч — квинтэссенция проблем. «Тимбервулвз» вроде бы возвращаются в игру, отыгрывают разницу, арена затаила дыхание. Вот он, момент, когда великая команда должна показать характер. Но вместо этого — свободный трёхочковый Джейлена Уильямса, и всё: воздух из «Миннесоты» вышибло, как из пробитого мяча. В эти секунды обнажается не только игровая, но и ментальная хрупкость команды.

У «Миннесоты» нет запасного плана. Весь гениальный замысел — дать мяч Эдвардсу и молиться. Как только его закрывают, начинается хаос: Рэндл бросает куда попало — о командной игре никто даже не вспоминает. В плей-офф за такое не гладят по голове. Особенно если напротив «Оклахома», где каждый, от дерзкого Кейсона Уоллеса до хрупкого, но зубастого Холмгрена, знает свою роль на зубок.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для стороннего зрителя это выглядит как загадка: как можно так внезапно потерять контроль над игрой? Но плей-офф — это не просто беготня за мячом, а схватка за ключевые моменты. «Оклахома» эти моменты чует, как хищник запах крови. «Миннесота» — будто вообще не понимает, что происходит. Один промах, одна нелепая потеря — и ты уже пассажир, а не водитель.

Третий матч — экзамен на взрослость, но пока «Тимбервулвз» выглядят так, словно даже сами себе не верят. В команде царит неверие, и оно читается в каждом движении. Серия пока что идёт в одну сторону — и это не их дорога. Итог второго матча — 103:118, счёт 0–2, и следующий шанс — только в Миннеаполисе. Но шанс быстро превращается в мираж, если ты не готов за него драться.

Подробности матча — в нашем лайве:
Новый MVP забрал статуэтку! «Оклахома» легко размотала «Миннесоту» на паркете
Новый MVP забрал статуэтку! «Оклахома» легко размотала «Миннесоту» на паркете
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