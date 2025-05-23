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21:00 Мск
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Фенербахче — Панатинаикос: смотреть онлайн-трансляцию матча Финала четырёх Евролиги 2025 года, где смотреть и во сколько начало

Впервые «Финал четырёх» Евролиги за пределами Европы! Самое интересное — в нашем лайве
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
Впервые «Финал четырёх» ЕЛ за пределами Европы!
Комментарии
Для тех, кому мало НБА и Единой лиги.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников европейского баскетбола на онлайн-трансляции матчей «Финала четырёх» Евролиги — 2025. Сегодня, 23 мая, нас ждут первые игры: «Фенербахче» встретится с «Панатинаикосом» (18:00 мск), а «Олимпиакос» — с «Монако» (21:00). В этом году турнир проходит в Абу-Даби. Следите за всеми новостями и яркими моментами в нашем лайве!

«Финал четырёх» Евролиги — 2025. Календарь
«Финал четырёх» Евролиги — 2025. Сетка
Евролига . 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Semi Finals. 1-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
💣 Вот это новости! 📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Никита Бирюков

📷 Все главные лица в здании

Вчера прошла общая пресс-конференция, на которой собрались представители и игроки команд, участвующих в «Финале четырёх» Евролиги. Вассилис Спанулис, Шарунас Ясикявичюс, Кендрик Нанн и Найджел Хэйс пока ещё любезничают в преддверии ожесточённых матчей.

Фото: https://x.com/EuroLeague

Фото: https://x.com/EuroLeague

Фото: https://x.com/EuroLeague

Фото: https://x.com/EuroLeague

11:25 Никита Бирюков

📃 Полный список участников Евролиги сезона-2024/2025

  1. «Анадолу Эфес»
  2. «АСВЕЛ»
  3. «Баскония»
  4. «Барселона»
  5. «Бавария»
  6. «Валенсия»
  7. «Виртус Болонья»
  8. «Дубай»
  9. «Жальгирис»
  10. «Маккаби»
  11. «Монако»
  12. «Олимпия Милан»
  13. «Олимпиакос»
  14. «Панатинаикос»
  15. «Партизан»
  16. «Париж»
  17. «Реал Мадрид»
  18. «Фенербахче»
  19. «Хапоэль Тель-Авив»
  20. «Црвена Звезда»
11:15 Никита Бирюков

🤔 Евролига обозлилась на ФИБА?

Всё тот же Алессандро Маджи уверяет, что Евролига не будет делать остановку в чемпионате на игры сборных под эгидой ФИБА. Всему виной проект «НБА Европа», который будет представлен всем заинтересованным сторонам на следующей неделе в штаб-квартире ФИБА в Женеве.

11:07 Никита Бирюков

💣 Вот это новости!

Итальянский инсайдер Алессандро Маджи объявил, что в следующем сезоне в Евролиге будет 20 команд.

Большинство клубов останутся в лиге без изменений. Новичками станут: «Дубай», «Хапоэль Тель-Авив» и «Валенсия». При этом уйдёт из Евролиги «Альба».

10:56 Никита Бирюков

👍 Впервые в истории Евролиги главная стадия турнира проходит за пределами Европы

Защитник «Олимпиакоса» Шакил Маккисик поделился мнением о месте выбора проведения «Финала четырёх» Евролиги в Абу-Даби (ОАЭ).

«Потрясающее место! Люблю этот город, рад возможности получить такой опыт. Знаете, я учился в университете штата Аризона, так что мне очень нравится пустыня. Я почувствовал себя как дома, как только вышел из самолёта», — приводит слова Макксика Basket News.

10:47 Никита Бирюков

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

На территории России официально посмотреть матчи Евролиги можно в онлайн-кинотеатре Окко. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию «Финала четырёх» и событий вокруг этого турнира. Начало запланировано на 18:00 мск.
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Новости. Баскетбол
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