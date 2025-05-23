Впервые «Финал четырёх» Евролиги за пределами Европы! Самое интересное — в нашем лайве

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«Чемпионат» приглашает поклонников европейского баскетбола на онлайн-трансляции матчей «Финала четырёх» Евролиги — 2025. Сегодня, 23 мая, нас ждут первые игры: «Фенербахче» встретится с «Панатинаикосом» (18:00 мск), а «Олимпиакос» — с «Монако» (21:00). В этом году турнир проходит в Абу-Даби. Следите за всеми новостями и яркими моментами в нашем лайве!
📷 Все главные лица в здании
Вчера прошла общая пресс-конференция, на которой собрались представители и игроки команд, участвующих в «Финале четырёх» Евролиги. Вассилис Спанулис, Шарунас Ясикявичюс, Кендрик Нанн и Найджел Хэйс пока ещё любезничают в преддверии ожесточённых матчей.
Фото: https://x.com/EuroLeague
Фото: https://x.com/EuroLeague
Фото: https://x.com/EuroLeague
Фото: https://x.com/EuroLeague
📃 Полный список участников Евролиги сезона-2024/2025
- «Анадолу Эфес»
- «АСВЕЛ»
- «Баскония»
- «Барселона»
- «Бавария»
- «Валенсия»
- «Виртус Болонья»
- «Дубай»
- «Жальгирис»
- «Маккаби»
- «Монако»
- «Олимпия Милан»
- «Олимпиакос»
- «Панатинаикос»
- «Партизан»
- «Париж»
- «Реал Мадрид»
- «Фенербахче»
- «Хапоэль Тель-Авив»
- «Црвена Звезда»
🤔 Евролига обозлилась на ФИБА?
Всё тот же Алессандро Маджи уверяет, что Евролига не будет делать остановку в чемпионате на игры сборных под эгидой ФИБА. Всему виной проект «НБА Европа», который будет представлен всем заинтересованным сторонам на следующей неделе в штаб-квартире ФИБА в Женеве.
💣 Вот это новости!
Итальянский инсайдер Алессандро Маджи объявил, что в следующем сезоне в Евролиге будет 20 команд.
Большинство клубов останутся в лиге без изменений. Новичками станут: «Дубай», «Хапоэль Тель-Авив» и «Валенсия». При этом уйдёт из Евролиги «Альба».
👍 Впервые в истории Евролиги главная стадия турнира проходит за пределами Европы
Защитник «Олимпиакоса» Шакил Маккисик поделился мнением о месте выбора проведения «Финала четырёх» Евролиги в Абу-Даби (ОАЭ).
«Потрясающее место! Люблю этот город, рад возможности получить такой опыт. Знаете, я учился в университете штата Аризона, так что мне очень нравится пустыня. Я почувствовал себя как дома, как только вышел из самолёта», — приводит слова Макксика Basket News.