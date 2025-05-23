Впервые «Финал четырёх» Евролиги за пределами Европы! Самое интересное — в нашем лайве

Для тех, кому мало НБА и Единой лиги.

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«Чемпионат» приглашает поклонников европейского баскетбола на онлайн-трансляции матчей «Финала четырёх» Евролиги — 2025. Сегодня, 23 мая, нас ждут первые игры: «Фенербахче» встретится с «Панатинаикосом» (18:00 мск), а «Олимпиакос» — с «Монако» (21:00). В этом году турнир проходит в Абу-Даби. Следите за всеми новостями и яркими моментами в нашем лайве!