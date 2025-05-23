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21:00 Мск
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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс: прямая онлайн-трансляция финала Восточной конференции плей-офф НБА 2025 года, второй матч, 24 мая

«Нью-Йорк» и «Индиана» зажгли в первом матче! Что они готовят на второй заход? LIVE
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» и «Индиана» зажгли в первом матче! LIVE
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Финал Восточной конференции плей-офф НБА.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 24 мая «Нью-Йорк» и «Индиана» сыграют второй матч финала Востока в плей-офф НБА — 2025. В первой встрече «Пэйсерс» совершили исторический камбэк, отыграв 17 очков. Теперь все ждут, смогут ли «Никс» взять реванш. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет о главных моментах. Начало — в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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