«Нью-Йорк» и «Индиана» зажгли в первом матче! Что они готовят на второй заход? LIVE

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В ночь на 24 мая «Нью-Йорк» и «Индиана» сыграют второй матч финала Востока в плей-офф НБА — 2025. В первой встрече «Пэйсерс» совершили исторический камбэк, отыграв 17 очков. Теперь все ждут, смогут ли «Никс» взять реванш. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет о главных моментах. Начало — в 3:00 мск.