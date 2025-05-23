Клуб НБА дважды знатно облажался в своей истории. Как такое вообще возможно?

В НБА хватает неудачников и тех, кто разбрасывается перспективами. Но есть особая категория — «Шарлотт Хорнетс». Это не просто хроническое невезение — это энциклопедия стратегических провалов. Один раз промахнуться — бывает. Два — тревожный звоночек. Однако вот дважды за 20 лет заполучить будущего MVP и тут же подарить его на блюдечке? Такое даже сценаристы не придумают — это уже грустная реальность.

В 1996-м «Хорнетс» держали в руках лотерейный билет: 13-й пик, под которым они взяли 17-летнего Коби Брайанта. Парень из школы, без колледжа, но с набором умений, которые сложно было не заметить. Однако в «Шарлотт» решили: зачем возиться с юнцом, когда можно обменять его на Владе Диваца — крепкого, но ничем не примечательного центрового? Вот и поменяли мечту на обыденность буквально за пару минут.

Дивац дал «Хорнетс» пару спокойных сезонов и растворился в истории. А Коби стал легендой: пять чемпионств, MVP, культовая фигура на десятилетия вперёд. А что «Хорнетс»? Всё те же красивые формы, максимум — борьба за восьмое место и вечная прописка в разделе «что могло бы быть».

Можно было бы свалить всё на эпоху VHS и скаутов-романтиков, однако в 2018-м «Хорнетс» снова доказали: грабли — их любимый инструмент. 11-й пик, Шей Гилджес-Александер — холоднокровный, длиннорукий архитектор будущего, парень с ДНК элитного защитника и мозгом плеймейкера. Казалось бы, строить и радоваться! Но не для «Шарлотт». Его тут же сплавили в «Клипперс» за Майлза Бриджеса и пару лотерейных билетов во втором раунде.

Чем всё закончилось? Шей уже MVP-2025, лидер «Оклахомы», постоянный гость первой символической пятёрки и вообще один из тех, чьими руками лепится новое лицо НБА. А «Хорнетс»? Всё ищут того, кто хотя бы сможет стать их визиткой, а не просто фамилией на майке.

Что объединяет эти два эпизода? В обоих случаях у «Хорнетс» был шанс на переворот, золотой билет в новую эру. В обоих — его моментально слили, даже не посмотрев, как он сыграет хотя бы одну смену. И в обоих — остались с кучкой активов, чья ценность растворилась быстрее, чем надежды фанатов на светлое будущее.

Можно сколько угодно разбирать нюансы обменов, искать оправдания менеджменту или кивать на обстоятельства, однако итог не спрячешь: в ключевые моменты «шершни» не просто промахивались — они делали это с размахом, будто соревнуясь сами с собой в эпичности провалов. Проскочить мимо одной суперзвезды — невезение. Отпустить двух — это уже диагноз, требующий вмешательства специалистов.

В итоге у «Шарлотт» — ни одной настоящей звезды, ни громких успехов, ни чёткого будущего. Когда дважды выпускаешь из рук игроков, способных менять историю, расплата неизбежна. И сейчас «Хорнетс» платят по счетам — в полном объёме, с процентами и без права на рассрочку.