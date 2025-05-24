«Нью-Йорк» спасёт только чудо. Из такой ситуации никто в финале НБА не оказывался

Болельщики «Никс» покидали трибуны в тишине — не потому что утратили веру в чудо-камбэк, а потому что впервые осознали: в этих плей-офф одного характера уже недостаточно. Даже обычно оглушительный «Мэдисон Сквер Гарден» к финальной сирене звучал приглушённо, словно в растерянности. Всё в этой серии изменилось не за 60 минут, а за 60 секунд — именно столько понадобилось «Пэйсерс», чтобы продемонстрировать: сейчас именно они играют быстрее, свежее и разнообразнее.

«Индиана» вновь показала свой фирменный баскетбол — вертикальный, быстрый, без лишнего геройства, но с чётким акцентом на уязвимости соперника. Паскаль Сиакам стал главным двигателем этого стиля: его агрессия с первых минут не оставила «Никс» шансов навязать свою игру. Уже в первой четверти на его счету было 16 очков, причём начал он матч с 11-ти подряд. Даже против Ануноби, одного из лучших защитников Востока, камерунец был неудержим.

На этом фоне у «Нью-Йорка» снова проявилась старая проблема — предсказуемость. Когда у Джейлена Брансона не идёт, некому подхватить инициативу. А даже когда он хорош, как сегодня, — этого всё равно недостаточно. Его 36 очков стали результатом 27 бросков, а защитники «Индианы» сменяли друг друга, изматывая его на каждом владении. Особенно выделился Бен Шеппард — своей активностью в обороне и своевременными трёхочковыми (пусть их было всего два, но оба пришлись к месту) он стал одним из скрытых героев встречи.

Пока «Никс» тщетно искали пути к спасению, «Пэйсерс» продолжали шаг за шагом разрушать оборону соперников. Во второй половине на первый план вышел Майлз Тёрнер: казавшийся незаметным в начале, он набрал 13 очков в заключительной четверти и поставил точку в матче, хладнокровно реализовав два штрафных после подбора в атаке за четыре секунды до финальной сирены. На фоне его подвигов не остался без внимания и Тайриз Халибертон — он оформил дабл-дабл с 14 очками и 11 передачами, а скамейка «Пэйсерс» вновь внесла весомый вклад — 21 очко, из которых 10 добавил энергичный Ти Джей Макконнелл.

Последние секунды утекают с табло, а в голове крутятся сухие цифры: за всю историю НБА ни одной команде не удавалось совершить камбэк в финале конференции, проиграв оба стартовых матча дома. Для «Никс» статистика ещё безнадёжнее — 0-14 в сериях, где они уступали 0-2. Это не просто неудачи, а устоявшийся сценарий, который снова и снова не поддаётся переписыванию.

Сегодня у «Индианы» есть глубина и баланс, а у «Никс» — лишь упрямая вера в лучшее. Причём теперь она связана только с выездом, ведь третья игра пройдёт в Индианаполисе, где «Пэйсерс» в этом плей-офф проиграли лишь один раз (4-1). Если «Никс» не найдут способ перезапустить себя, серия может закончиться раньше, чем кто-либо ожидал. И только финальная сирена расставляет всё по местам: 114:109 — «Индиана» во второй раз празднует победу в Нью-Йорке и теперь ведёт в серии 2-0.