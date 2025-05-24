Дочь Коби повзрослела. Только посмотрите на поступок этой красотки на выпускном!

С момента ужасной трагедии, которая унесла жизнь Коби Брайанта, прошло уже пять лет. В той вертолётной катастрофе, помимо легендарного баскетболиста и ещё семи человек, погибла также 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Но время не стоит на месте. И вот уже старшая дочка Чёрной Мамбы, Наталья, стала взрослой — у девушки выпускной.

В настоящий момент Наталье 22 года, и недавно она с отличием окончила Университет Южной Калифорнии. Конечно, Коби, как и Джианна, сейчас испытывали бы невероятную гордость. Однако в столь торжественный момент девушка была не одинока — во время церемонии получения диплома рядом с ней были семья и королевский десант из «Лос-Анджелес Лейкерс». Диплом Наталья получала из рук владелицы калифорнийской команды Джини Басс. «Спасибо, Джини, за то, что сделала это событие ещё более особенным», — подписала мама Натальи Ванесса фото в социальных сетях.

Наталья, в свою очередь, отдала должное Коби. На праздничное мероприятие девушка надела кремовое мини-платье с длинными рукавами и высоким воротом, дополненное изготовленным на заказ палантином, на котором поблагодарила мать и отца. Это можно было заметить благодаря видеоролику, опубликованному Ванессой — на элегантной ленте выпускницы красуется надпись «Спасибо вам, мама и папа», выполненная в фирменных жёлтых и красных цветах Университета Южной Калифорнии.

«Спасибо вам, мама и папа» Фото: Кадр из видео

Кроме того, на выпускной ленте над словами «Школа кинематографических искусств» и USC изображён логотип Коби. Ещё в 2014 году спортсмен объяснял, что источником вдохновения для лого послужил самурайский меч: «Меч — это чистейший талант, а ножны — это его форма, в которой хранится всё, через что вы проходите. Мозоли, багаж — всё, чему вы учитесь».

Наталья Брайант Фото: Из личного архива Натальи Брайант

Девушка училась на режиссёра в школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии. Учебное заведение считается статусным и обладает широкими связями в мире кино и шоу-бизнеса. «Я с детства любила развлечения», — вспоминает Наталья. «У меня так много прекрасных воспоминаний о походах в кинотеатры всей семьёй. Мне нравится идея, что люди могут собраться вместе, чтобы посмотреть фильм. Кино может заставить зрителей испытать широкий спектр эмоций, сохраняя при этом общее чувство единения в кинотеатре».

Есть у дочери Коби интерес и к модельному бизнесу, в который она активно вовлечена. За спиной девушки уже несколько фотосессий для популярных обложек и участие в весенней рекламной кампании Victoria's Secret PINK 2024. А для показа коллекции «Весна-лето»-2024 от Versace дочь Коби прилетела в Милан, где вышла на подиум в элегантном чёрном платье.

Наталья для Victoria's Secret PINK Фото: Victoria's Secret PINK

Наталья признаётся, что интерес к моде у неё от матери. Но согласитесь, многое у девушки есть и от отца. В своих интервью выпускница признаётся, что всегда стремится к совершенству и нисколько не боится новых вызовов. «Я должна продолжать учиться, потому что финишной черты просто нет. Необходимо быть лучшей версией самой себя, впитывать всё, как губка», — говорила сегодняшняя выпускница в одном интервью. «Моя мечта, которая никогда не исчезнет, — вдохновлять других и особенно быть примером для подражания для молодых девушек», — добавляла Наталья в другом. Чем не вылитая папина дочь? Коби сейчас точно гордился бы!