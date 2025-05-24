Бронни Джеймс — главная проблема «Лейкерс». Почему Леброну пора сделать трудный выбор

В лиге, где даже парень на 10-дневке может перевернуть плей-офф, держать свободное место в ростере — это не роскошь, а преступление. Особенно если ты — «Лейкерс». Особенно если у тебя Леброн, которому 40. Особенно после того, как тебя только что вынесли за пять матчей, не заметив сопротивления.

Имя Бронни Джеймса уже не ассоциируется с великой баскетбольной династией — он теперь символ дырявой скамейки и очередной катастрофы. Красивая сказка про то, как отец и сын выходят вместе на паркет, идеально подойдёт для голливудского кино, но в таблице побед за неё не дают. И с каждым днём становится очевиднее: «Лейкерс» платят за этот сюжет слишком дорогую цену.

Бронни — пик №55. Бывали там и удачные находки, вспомните хоть Патти Миллса (55) или Айзею Томаса (60). Но между шансом и PR-акцией — целая пропасть. Тем парням давали играть, ошибаться, расти. А выход Бронни на площадку чаще выглядит как очередной эпизод семейного шоу, а не серьёзная ставка на развитие таланта.

И претензии здесь не к самому Бронни — вопрос к «Лейкерс» как к организации. Пока другие команды собирают составы, где каждый может выйти и сделать разницу, в Лос-Анджелесе зачем-то держат игрока, который не приносит пользы ни в регулярке, ни тем более в плей-офф. Один лишний слот — это не катастрофа. Но когда этот слот забит просто так — вот это уже слабое звено. Особенно когда в плей-офф на счету каждая секунда.

Вон, вспомните четвёртый матч с «Миннесотой»: вторая половина — и ни одной замены. Ротация? Какая ротация, если на скамейке никто не вызывает доверия? Редик, как выяснилось, не гений — просто у него нет выбора. Это уже не тренерское решение — это диагноз. Диагноз команды, где глубина — фикция, а лавка — декорация. На этом фоне место Бронни — уже не семейный бонус, а реальная головная боль.

Конечно, винить во всём Бронни — мимо цели. Он не причина катастрофы, он её симптом. Симптом системы, где личные связи важнее баскетбольного смысла. Один слот в заявке — это либо реальный игрок, либо минус 10 очков, когда решается судьба серии. В плей-офф за такие ошибки платят дорого. «Миннесота» это наглядно показала.

Наступает межсезонье — и у «Лейкерс» есть шанс всё переосмыслить. Если клуб всерьёз хочет бороться за титул, а не просто продлевать карьеру Леброна с комфортом, пора сделать взрослый выбор. Он не обязательно означает расставание с Бронни, но точно требует пересмотра его роли. В НБА не выживают те, кто живёт сантиментами. Здесь платят только за результат.

Леброну предстоит, возможно, самый непростой разговор в карьере. Не с генеральным менеджером, не с тренером. А с сыном. Потому что баскетбол — это бизнес, а в бизнесе сказки заканчиваются быстро.