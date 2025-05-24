НБА, пора бить тревогу! Лига тонет в травмах — и никто не знает, как остановить это

В НБА уже стартовали финалы конференций, сезон стремительно движется к развязке — и уже сейчас можно подвести первые итоги. Одним из самых острых вопросов снова становится фактор травм. Игнорировать его становится всё труднее. И речь не только о плей-офф, где травмы звёзд повлияли на непредсказуемость постсезона, но и о регулярном чемпионате.

Многие ключевые игроки провели, по сути, усечённый сезон. Джоэл Эмбиид сыграл всего 19 матчей, Лука Дончич — 50, Энтони Дэвис — 51. И этот список можно продолжать долго: Зайон Уильямсон (30 игр), Чет Холмгрен (32), Кавай Леонард (37), Пол Джордж (41), Паоло Банкеро (46), Виктор Вембаньяма (46), Джа Морант (50), Кайри Ирвинг (50) и другие.

Андре Драммонд Фото: Nic Antaya/Getty Images

2020-е в НБА — это эпоха относительного паритета. Уже давно мы не видим династий: вместо этого наблюдаем довольно широкий круг конкурентоспособных команд, борющихся за титул. Именно поэтому каждый год — новый чемпион. Но когда разница в уровне между командами минимальна, травмы начинают играть всё более решающую роль и нередко становятся главным фактором победы. Неужели ради этого мы смотрим баскетбол?

Можно ли назвать нынешний сезон провальным именно в контексте травм? Пожалуй, да — и это подтверждается статистикой. Общее количество пропущенных встреч из-за травм и болезней (в регулярке) составило порядка 6800 — это самый высокий показатель с сезона-2005/2006, если не учитывать «ковидный» сезон-2021/2022, когда игроки пропустили около 7800 игр. Если же вычесть те матчи, что были пропущены именно из-за COVID-19, то получится около 6100.

Для сравнения: в «доковидную эпоху» ситуация была заметно лучше. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 количество пропущенных матчей составляло около 5000–5500. Почему так происходит? Попробуем разобраться в возможных причинах.

Изменение стиля игры и плотность календаря

Игроки «Денвера» разгоняют быструю атаку в матче с «Миннесотой» Фото: Justin Edmonds/Getty Images

Современный баскетбол стал значительно более динамичным: возросли темп игры, физическая нагрузка на игроков — и, как считают некоторые аналитики, это увеличивает риск травм. Сегодня особенно популярны агрессивная защита со сменами, быстрые атаки и прессинг уже на чужой половине площадки. Это куда более изнурительный стиль в плане интенсивности, чем игра, построенная на изоляциях и пост-апах.

Что касается плотности календаря, то прямой зависимости между количеством матчей и числом травм учёные пока не выявили. Тем не менее лига на практике пытается разгрузить расписание — например, уменьшить число «бэк-ту-бэк» матчей. Однако одновременно вводятся новые форматы и турниры, такие как стадия плей-ин и Кубок НБА, полуфиналы и финал которого проводятся вне зачёта регулярного чемпионата. Всё это в итоге лишь увеличивает нагрузку на игроков.

Load management (распределение нагрузки)

Пол Джордж, Джеймс Харден и Кавай Леонард Фото: Harry How/Getty Images

Исходя из пункта выше, команды всё активнее применяют стратегию управления нагрузкой, в первую очередь — для своих звёзд. Эта практика достигла апогея во второй половине 2010-х, когда важные встречи, транслируемые по национальному телевидению, нередко проходили без участия главных звёзд. Лига даже ввела ограничения на распределение нагрузки, однако полностью проблему это не решило.

Более того, управление нагрузкой затрагивает и тренировочный процесс. Ещё в 1990-е, по воспоминаниям игроков того времени, никто и не думал, что можно пропускать тренировки ради восстановления. Во всяком случае, это не было в порядке вещей, как сейчас. Всё изменилось с приходом в клубы обширных медицинских штабов, использующих передовые технологии и аналитические данные.

Джей Джей Редик Фото: Candice Ward/Getty Images

Однако, несмотря на все меры, травмы не сокращаются. Более того, Джей Джей Редик в своём подкасте выдвинул гипотезу: нерегулярные тренировки, наоборот, могут повышать риск повреждений, поскольку игроки не поддерживают стабильный физический тонус в течение всего сезона. Комиссионер НБА Адам Сильвер тоже отмечал, что ключевым фактором может быть подготовка в межсезонье — именно в этот период, по его словам, игрокам нужно качественно набирать форму. Но многие предпочитают более мягкий «вход» в сезон, и как следствие — большинство травм происходит в его первые месяцы.

Иными словами, официальные данные свидетельствуют: досрочный отдых сам по себе не снижает вероятность травм. Это подтверждает и отчёт НБА за 2024 год — в нём не было выявлено статистической связи между load management и снижением риска получения повреждений.

«Ранний успех» молодых звёзд

Виктор Вембаньяма Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Во всём профессиональном спорте наблюдается тренд на расширение границ возможного. Всё чаще мы видим возрастных ветеранов, которые умудряются сохранять высокий уровень — такое ранее было редкостью. Этому способствуют достижения современной медицины и новый уровень заботы о физическом состоянии спортсменов. Но расширение границ идёт и в другую сторону — мы наблюдаем всё больше очень молодых звёзд. Зайон Уильямсон, Паоло Банкеро, Виктор Вембаньяма и многие другие обрели статус звёзд в очень раннем возрасте — то, что раньше было исключением, доступным лишь по-настоящему уникальным баскетболистам.

Сегодня 19–20-летние игроки повально становятся лидерами своих команд: они проводят много времени на площадке, выполняют ключевые роли, их активно атакует оборона соперника.

Это отражается и на тренировочном процессе. Молодые игроки рано включаются во взрослую систему подготовки, хотя их организм ещё находится в стадии роста. Не все готовы к такому режиму, а полноценной адаптации не проводится. К тому же с первых матчей на них ложатся ожидания и давление. От Вембаньямы, например, сразу ждали звёздного уровня — в противном случае это рассматривалось бы как провал. Звездой он действительно стал, однако за два сезона уже не раз сталкивался с проблемами со здоровьем.

Ранняя специализация и нагрузки в детстве

Леброн Джеймс в 2009 году Фото: Greg Nelson/Getty Images

Современные исследования в области спортивной медицины подтверждают: ранняя специализация на баскетболе увеличивает риск травм у игроков НБА. Одно из таких исследований показало, что спортсмены, занимавшиеся в детстве несколькими видами спорта, в дальнейшем проводили больше матчей и пропускали меньше игр из-за травм. У «мультиспортивных» игроков доля пропущенных встреч составляла 13,5%, тогда как у тех, кто с ранних лет фокусировался только на баскетболе, — 16,9%.

Эксперты подчёркивают, что отказ от ранней специализации способствует более успешной и устойчивой карьере с меньшим количеством травм. Это мнение разделяют и тренеры: чрезмерные нагрузки с детства — регулярные турниры, постоянные сборы — нередко приводят к «выгоранию» мышц и суставов уже во взрослом возрасте. Традиционно у американских детей с «мультиспортивным» прошлым всё было в порядке — выбор оставался широким. Однако с ростом конкуренции и всё более ранним вовлечением в профессиональную среду родители всё чаще делают ставку на один вид спорта с самого начала. Как показывает практика, это только повышает риски травматизма в будущем.

Сравнение с другими видами спорта

Туа Таговайлоа и Майк Макдэниел Фото: Megan Briggs/Getty Images

Полагаю, в НБА действительно наметился удручающий тренд. А что происходит в других видах спорта? В НФЛ, например, после вынужденной отмены предсезонных сборов в 2020 году уровень травматизма в начале следующего сезона значительно возрос. Исследование Чикагского университета показало, что первые четыре недели сезона-2020/2021 по количеству травм превзошли аналогичные периоды трёх предыдущих лет. Это ещё раз подчёркивает важность предсезонной подготовки — именно об этом говорил Адам Сильвер.

В НХЛ после пандемийного перерыва также зафиксировали рост числа травм. Эпидемиологический анализ за сезоны 2016–2023 показал, что частота повреждений увеличилась в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, тогда как в 2022/2023 вернулась к допандемийному уровню.

В футболе и других командных видах спорта подобные обсуждения тоже ведутся. Отмечается рост травматизма на фоне плотного графика матчей, молодого возраста игроков и крайне интенсивной подготовки. В целом можно говорить об общей тенденции: при резком изменении расписания — увеличении количества игр и сокращении времени на восстановление — риск травм любого типа возрастает.

Тренд есть или нет?

Джа Морант Фото: Chris Coduto/Getty Images

За последние годы в НБА наблюдается отчётливый рост травматизма. Это видно и по статистике пропущенных матчей, и по участившимся случаям серьёзных повреждений у лидеров команд. Причины, скорее всего, комплексные: ранняя специализация и чрезмерная нагрузка на молодых спортсменов, эволюция стиля игры, рост темпа, насыщенность календаря и спорные итоги практики управления нагрузками.

Сравнительный анализ показывает, что аналогичные всплески травматизма наблюдались в других видах спорта сразу после COVID-ограничений — будь то НФЛ, НХЛ или европейский футбол. Учёные и специалисты продолжают изучать влияние каждого из факторов, но подчёркивают: ни один из них не действует в изоляции. Повышенный уровень травм — это результат совокупности причин, и потому требует комплексного подхода: от медицинского сопровождения до планирования тренировок и оптимизации расписания.

Остаётся тревожное ощущение, что лига начнёт действовать всерьёз только тогда, когда будет уже слишком поздно. Да и непонятно, какие изменения можно ввести радикально — так, чтобы они не ударили по бизнес-модели НБА. Однако одно ясно точно: проблема травм в лиге стала системной, и игнорировать её уже не получится.