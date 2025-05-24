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Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер: смотреть онлайн-трансляцию третьего матча финала Западной конференции от 24 мая 2025

Новый MVP уверенно ведёт «Оклахому» в финал НБА. Но третий матч — самый сложный. LIVE
Артемий Берстенев
Новый MVP уверенно ведёт «Оклахому» в финал. LIVE
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Продолжение противостояния лучших на Западе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 25 мая «Оклахома-Сити» и «Миннесота» сыграют третий матч финала Запада. Первые две встречи остались за «Оклахомой» — оба раза они были сильнее дома. Теперь серия переехала в Миннеаполис. Получится ли у команды Криса Финча порадовать своих болельщиков и взять реванш? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём важном вокруг матча. Начало встречи — в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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Новости. Баскетбол
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