Новый MVP уверенно ведёт «Оклахому» в финал НБА. Но третий матч — самый сложный. LIVE
Продолжение противостояния лучших на Западе.
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В ночь на 25 мая «Оклахома-Сити» и «Миннесота» сыграют третий матч финала Запада. Первые две встречи остались за «Оклахомой» — оба раза они были сильнее дома. Теперь серия переехала в Миннеаполис. Получится ли у команды Криса Финча порадовать своих болельщиков и взять реванш? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём важном вокруг матча. Начало встречи — в 3:30 мск.
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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