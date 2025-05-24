Новый MVP уверенно ведёт «Оклахому» в финал НБА. Но третий матч — самый сложный. LIVE

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В ночь на 25 мая «Оклахома-Сити» и «Миннесота» сыграют третий матч финала Запада. Первые две встречи остались за «Оклахомой» — оба раза они были сильнее дома. Теперь серия переехала в Миннеаполис. Получится ли у команды Криса Финча порадовать своих болельщиков и взять реванш? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём важном вокруг матча. Начало встречи — в 3:30 мск.