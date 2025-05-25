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Плей-офф НБА — 2025, Миннесота Тимбервулвз разгромила Оклахома-Сити Тандер в третьем матче серии финала Западной конференции

«Миннесота» устроила «Оклахоме» катастрофу в плей-офф. Как они это провернули?
Артемий Берстенев
«Миннесота» устроила «Оклахоме» катастрофу
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Мелочи решают всё.

На табло ещё не сменились стартовые цифры, а у «Оклахомы» уже начались серьёзные неприятности. За шесть минут команда допустила пять потерь и промахнулась в 11-ти из первых 15-ти бросков, а в глазах Шея Гилджес-Александера читалась растерянность. Это был не просто неудачный старт — это был явный тревожный сигнал, который «Миннесота» тут же обратила в своё преимущество.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
143 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 24, Шеннон - 15, Александер-Уолкер - 12, Миллер - 11, Макдэниелс - 10, Рид - 10, Гобер - 7, Гарза - 7, Дивинченцо - 6, Конли - 6, Кларк - 4, Диллингэм - 1, Инглс, Майнотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 14, Митчелл - 14, Уильямс - 13, Джонс - 10, Холмгрен - 10, Уильямс - 8, Дорт - 6, Дженг - 6, Хартенштайн - 6, Уиггинс - 5, Карузо - 3, Уильямс - 2, Джо - 2, Уоллес - 2

Подопечные Криса Финча с первых секунд вышли на паркет с чёткой установкой на агрессию. Никакой раскачки, никаких сомнений — «Тимбервулвз» понимали: поражение в третьем матче подряд может поставить их на грань вылета, и сделали всё, чтобы этот край остался далеко позади.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Визуально складывалось впечатление, что на площадке встретились две совершенно разные команды: одна, тщательно разбиравшая свои ошибки всю неделю, и другая, словно вышедшая сыграть по заезженному сценарию. У «Оклахомы» практически ничего не работало из того, что приносило успех в первых матчах серии, тогда как у «Миннесоты» слаженно получалось почти всё.

Ключевым фактором стала оборона. Не радикально новая, но более выверенная и дисциплинированная. Джейден Макдэниэлс перестал «залипать» на Шее, действовал на расстоянии, не давая сопернику создавать контакт, который приносил Гилджес-Александеру очки в предыдущих встречах. Руди Гобер и Наз Рид поднимались на пик-н-роллах, но не настолько высоко, чтобы позволять проходить себя в одиночку. Это создало для «Тандер» зону дискомфорта — слишком плотную для проходов и одновременно без открытых бросков с периметра.

В атаке «Миннесота» также уделила особое внимание нюансам. Энтони Эдвардс искусно варьировал траектории проходов через заслоны, действовал хладнокровно и терпеливо, благодаря чему постоянно находил свободное пространство. Он не просто набрал 30 очков — он контролировал ход встречи с уровнем зрелости, достойным настоящего лидера, а не просто молодого таланта, который чередует яркие моменты с ошибками. Остальные игроки не отставали: Рид, Рэндл, Шеннон — глубина состава впервые за серию стала приносить ощутимый вклад.

Другие подробности матча:
И это выступление MVP? Худшая игра Шея в сезоне и сокрушительное поражение «Оклахомы»
И это выступление MVP? Худшая игра Шея в сезоне и сокрушительное поражение «Оклахомы»

У «Оклахомы» же всё пошло наперекосяк. Связка Гилджес-Александер — Джейлен Уильямс реализовала всего семь бросков из 22-х. Команда уступала не только в скорости, но и в принятии решений, и в реакции. Даже привычные для «Тандер» отрезки агрессивного прессинга — когда они обычно берут соперника измором темпом — в этот раз не приносили результата. «Миннесота» отвечала на вызов соперника ещё более организованной и чистой игрой.

Показательно, что перемены в действиях «волков» были едва уловимы. Это не была радикальная перестройка — скорее тонкая настройка: чуть больший отступ на заслоне, дополнительный метр в защите, ещё больше движения без мяча. В серии, где судьбу может решить один матч, именно такие штрихи становятся определяющими. А теперь — факт: итоговый счёт 143:101 в пользу «Миннесоты». Для «Оклахомы» это самое крупное поражение в сезоне. Для «Тимбервулвз» — рекордная результативность за всю историю плей-офф клуба. Счёт в серии — 2:1. Кажется, всё начинается сначала. И это хорошо.

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