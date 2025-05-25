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Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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20:00 Мск
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Олимпиакос — Панатинаикос: смотреть онлайн-трансляцию матча Евролиги за третье место от 25 мая 2025, где смотреть, время начала

В Евролиге будет новый чемпион. Кто им станет? LIVE
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
В Евролиге будет новый чемпион. LIVE
Комментарии
Сначала матч за третье место, потом — финал!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников европейского баскетбола на «Финал четырёх» Евролиги. Уже сегодня, 25 мая, в Абу-Даби пройдут две важные игры: за третье место сразятся «Олимпиакос» и «Панатинаикос», а потом в финале встретятся «Монако» и «Фенербахче». Следите за главными моментами в нашем лайве!

«Финал четырёх» Евролиги — 2025. Календарь
«Финал четырёх» Евролиги — 2025. Сетка
Евролига . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📆 Дата и время «Финала четырёх» Евролиги 📺 Где смотреть финал и матч за третье место Евролиги
Live Никита Бирюков

📆 Дата и время «Финала четырёх» Евролиги

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Матч за третье место между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» состоится сегодня, 25 мая, в 17:00 мск. Но в самой важной игре всего сезона сойдутся «Фенербахче» и «Монако». Клубы из Турции и Франции поборются за чемпионство Евролиги. Встреча состоится в 20:00 мск.

09:05 Никита Бирюков

📺 Где смотреть финал и матч за третье место Евролиги

На территории России официально посмотреть матчи Евролиги можно в онлайн-кинотеатре Окко. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию «Финала четырёх» и событий вокруг этого турнира. Начало запланировано на 17:00 мск.
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Новости. Баскетбол
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