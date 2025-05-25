Сначала матч за третье место, потом — финал!

В Евролиге будет новый чемпион. Кто им станет? LIVE

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«Чемпионат» приглашает поклонников европейского баскетбола на «Финал четырёх» Евролиги. Уже сегодня, 25 мая, в Абу-Даби пройдут две важные игры: за третье место сразятся «Олимпиакос» и «Панатинаикос», а потом в финале встретятся «Монако» и «Фенербахче». Следите за главными моментами в нашем лайве!