«Чёртова белая девчонка». Пережившая российскую тюрьму Грайнер дважды оскандалилась в США

На табло горят цифры 83:75, в личной статистике — 15 очков и восемь подборов. Бриттни Грайнер провела за «Атланту Дрим» достойный матч против «Даллас Уингз», если судить по сухим фактам. Однако в итоговых сводках её имя звучит не из-за баскетбольных достижений. Главное внимание было приковано совсем к другому эпизоду.

Самая обсуждаемая сцена произошла не на трёхочковой дуге и даже не в борьбе под кольцом, а прямо в эфире CBS Sports. Во время перерыва Грайнер неожиданно прервала интервью и решительно направилась к судьям, которые проходили мимо. Не сдержав эмоций, она громко и жёстко обратилась к ним: «Работайте лучше, чёрт возьми!» — бросила она официальный вызов в лицо арбитрам. Этот момент попал в объективы камер — и мгновенно разлетелся по соцсетям, где никто не стал скрывать эмоций.

«Видел это в прямом эфире — орал в голос», — делился впечатлениями один из зрителей. «Худший обмен в истории», — язвительно вторил другой. Подтекст ясен всем: США однажды обменяли Виктора Бута, чтобы вернуть Грайнер из российской тюрьмы в 2022 году. Тогда этот шаг показался спорным, но для американцев — гуманно оправданным. Теперь же всё больше людей считают, что страна получила взамен лишь новые скандалы и очередную волну общественного недовольства.

Гнев на судей оказался лишь одной из причин для недовольства. За несколько дней до этого интернет взбудоражило другое видео: по мнению многих, Бриттни Грайнер позволила себе в адрес Кейтлин Кларк фразу «эта чёртова белая девчонка». Ни клуб, ни лига, ни сама Грайнер не посчитали нужным как-то прокомментировать этот инцидент. Хотя если бы ситуация была обратной — если бы подобное заявление позволила себе Кларк, однако с другим оттенком — последствия не заставили бы себя ждать.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Если бы Кейтлин Кларк так высказалась, ESPN уже устраивала бы траурный марафон, а лига носила бы чёрные ленточки неделю», — ехидно отмечал один из популярных комментариев. Несмотря на попытки некоторых комментаторов оправдать Грайнер эмоциями или «контекстом», общественное мнение оказалось однозначным: если расизм подлежит осуждению, то это должно быть справедливо для всех.

Парадокс в том, что Грайнер — одна из самых узнаваемых и обсуждаемых фигур WNBA. Но вместо того, чтобы становиться объединяющим голосом, она будто бы сжигает за собой мосты. Вместо того чтобы быть лидером и символом преодоления, она всё чаще становится источником конфликтов и иронии. Вместо того чтобы вдохновлять, превращается в мем.

Даже извинение, прозвучавшее после эмоционального выпада в адрес судей — «Извините, ребята», — бросила она команде CBS — выглядело скорее как дежурная формальность. Ни намёка на раскаяние, ни попытки вникнуть в суть проблемы, ни единого слова по поводу возможного расистского высказывания. Это молчание только подлило масла в огонь. Лига тоже хранит тишину: никаких официальных заявлений, никаких дисциплинарных мер, словно все решили просто закрыть глаза на происходящее.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В то время как вокруг WNBA разгорается невиданный ранее интерес, лига переживает настоящий подъём: на арену выходят новые звёзды, такие как Кейтлин Кларк и Энджел Риз, притягивая за собой волну внимания, зрителей и спонсоров. И именно на этом фоне особенно бросается в глаза, что один из самых противоречивых игроков продолжает вести себя так, будто для неё не существует границ — а лига словно готова с этим мириться.

Когда Бриттни вернулась в США в 2022-м, её встречали как жертву обстоятельств, как человека, чьё возвращение стало символом гуманности. Однако сегодня всё чаще звучит совсем другой вопрос: «А стоило ли оно того?» Не прошло и трёх лет, а от героического образа осталась лишь тень. Её фамилия всё реже появляется в спортивных обзорах и всё чаще — в колонках о конфликтах. Она всё меньше ассоциируется с баскетболом — и всё больше с токсичными скандалами.

Грайнер — без сомнения, игрок одарённый. Без сомнения, сильная личность. Но и без сомнения — источник раздоров. Скандал сменяет скандал, а выводов не видно. Это уже не случайные эпизоды, а устоявшийся стиль поведения. И когда болельщики называют обмен Грайнер на Виктора Бута «худшим в истории», это уже не просто ирония — это усталое разочарование. Пока руководство WNBA предпочитает хранить молчание, а CBS аккуратно редактирует эфир, сама Грайнер, похоже, всё дальше находится от понимания, почему её имя звучит не благодаря игре, а вопреки ей.