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20:00 Мск
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Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс: смотреть онлайн-трансляцию матча плей-офф НБА — 2025 от 26 мая, финал Восточной конференции

Самая неожиданная серия плей-офф НБА: «Индиана» и «Нью-Йорк» проведут третий матч. LIVE
Артемий Берстенев
«Индиана» и «Нью-Йорк» проведут третий матч. LIVE
Комментарии
Для «Никс» существует лишь одна цель — одержать победу.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 26 мая «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют третью встречу финала Востока в плей-офф НБА — 2025. Неожиданно для многих «Индиана» смогла выиграть оба стартовых матча на чужой площадке. Теперь у них есть шанс укрепить своё лидерство дома. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию и расскажет обо всём важном, что будет происходить вокруг игры. Начало встречи — в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
✍️ Что следует знать об этом матче 📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл так отреагировал на счёт 2-0 в пользу своей команды в серии с «Нью-Йорком».

«Нельзя думать, что дома будет легче. Каждая следующая игра в плей-офф становится сложнее. У «Никс» потрясающий боевой дух».
Индиана Пэйсерс Подробнее
12:12 Артемий Берстенев

✍️ Что следует знать об этом матче

  1. Атака «Пэйсерс» вышла на новый уровень. Несмотря на то, что по ходу регулярного чемпионата «Никс» считались одной из самых результативных команд, в плей-офф «Индиана» демонстрирует совершенно иной класс командного баскетбола: высокий темп, постоянное движение мяча и игроков. В серии с «Нью-Йорком» «Пэйсерс» набирают впечатляющие 126,6 очка на 100 владений — это второй лучший показатель для финалов конференций за последние 29 лет. Только во втором матче серии они сумели набрать 42 очка за 27 владений — показатель, который наглядно иллюстрирует их атакующую мощь и сложность для любой обороны.
  2. Доминирование «Пэйсерс» в быстрых отрывах также бросается в глаза. За два матча они набрали 51 очко в быстрых атаках против всего 26 у «Никс». Эффективность реализации быстрых отрывов у «Индианы» — 1,55 очка за владение, тогда как у соперника этот показатель составляет лишь 0,76. Такая динамика становится серьёзной проблемой для «Никс», защита которых не успевает за скоростью и подвижностью игроков «Пэйсерс».
  3. Особое впечатление производит форма Паскаля Сиакама. В последней игре он установил личный рекорд плей-офф, набрав 39 очков (15 из 23 с игры), из которых 10 — в быстрых атаках. Его агрессия и физическая мощь становятся ключевыми факторами успеха «Индианы». Сиакам задаёт темп всему нападению, и «Никс» пока не могут найти на него противодействия.
  4. Сумеют ли «Никс» переломить ход серии на выезде? «Индиана» выиграла оба первых матча на площадке соперника, хотя «Нью-Йорк» традиционно силён дома. Теперь, уступая 0-2, команда отправляется в Индианаполис, и статистика не на их стороне: лишь в 8% случаев командам удавалось отыграться с такого счёта. Для Брансона, Таунса и всего «Никс» это станет настоящим испытанием характера и, возможно, последним шансом изменить ход серии против сверхорганизованной и быстрой «Индианы».
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
12:07 Артемий Берстенев

Замена Харта на Робинсона в старте — шаг не из жалости, а из здравого смысла: после провальных первых матчей пора встряхнуть команду, добавить силы под щитом и наконец-то ответить габаритам и дерзости «Пэйсерс». Это не выговор Харту, а жёсткий ход ради выживания — когда тонешь, не до сантиментов.

Нью-Йорк Никс Подробнее
12:06 Артемий Берстенев

В третьей игре против «Индианы» «Никс», вероятно, изменят стартовый состав: Митчелл Робинсон выйдет на замену Джоша Харта.

Митчелл Робинсон Подробнее
Джош Харт Подробнее
12:03 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал TNT.
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