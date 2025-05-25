Для «Никс» существует лишь одна цель — одержать победу.

Самая неожиданная серия плей-офф НБА: «Индиана» и «Нью-Йорк» проведут третий матч. LIVE

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В ночь на 26 мая «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют третью встречу финала Востока в плей-офф НБА — 2025. Неожиданно для многих «Индиана» смогла выиграть оба стартовых матча на чужой площадке. Теперь у них есть шанс укрепить своё лидерство дома. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию и расскажет обо всём важном, что будет происходить вокруг игры. Начало встречи — в 3:00 мск.