Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Что думает Майкл Джордан про Леброна Джеймса, Стефена Карри и других суперзвёзд НБА: сравнение поколений в баскетболе

Легендарный Джордан умеет шокировать. Каково его мнение о современных суперзвёздах?
Артемий Берстенев
Легендарный Джордан умеет шокировать
Аудио-версия:
Комментарии
Как минимум это коснулось Леброна Джеймса и Стефена Карри.

В любой ветке комментариев под хайлайтами Леброна Джеймса или Стефена Карри рано или поздно нарисуется этот персонаж: на аватарке — пиксельный Майкл Джордан, в тексте — мантра «6-0 в финалах». Такое ощущение, что эти гуру истории забыли: баскетбол давно другой, играют другие люди, скорости и стандарты — на другой планете. Ирония в том, что сам Джордан — их главный аргумент — давно бы им затычку вставил.

Чикаго Буллз Подробнее

Свежие инсайды из штаба Его Воздушества: его возвращение в эфир NBA on NBC — это не просто олдскульная ностальгия. Джордан сам попросил дать ему микрофон. Не ради лайков и не чтобы красоваться. У него чёткая задача: вытащить разговор о современном баскете из болота прошлого. И делать это он решил лично — потому что иначе до олдфагов не доходит.

Как рассказал инсайдер из NBC, легенда «Буллз» прямо сказал продюсерам: «Если моё слово заставит перестать нести бред про «раньше было лучше» и начать уважать Леброна, Стефа и даже Хардена — я в деле». Это не старческий каприз, а диагноз эпохе: культ прошлого стал якорем. И Джордану это смертельно надоело.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Он не собирается быть иконой, которую по первому зову вытаскивают из нафталина, чтобы списать на него любое обесценивание новых героев. Особенно когда речь идёт о таких как Леброн, Карри, Йокич или Дончич. Они — уже не «будущее», а полноценные архитекторы эпохи. Для Джордана это очевидно: сегодняшняя планка — не ниже, чем в его годы, просто правила игры поменялись. Раньше 30 очков за сезон были сенсацией, сейчас это круто, но уже не предел мечтаний. Это не деградация, это эволюция.

Больше всего Джордана бесит, что его имя используют не ради любви к игре, а ради бессмысленных споров. Баскетбол становится заложником вечной грызни, где «шесть финалов — шесть колец» превратились в заезженную пластинку. Только речь уже даже не о спорте, а о борьбе с тенями прошлого, которая не приносит пользы ни молодым фанатам, ни лиге, ни самому Джордану. По словам его близких, сам Майкл признаёт: культ его безупречных финалов — это яд. Он вычёркивает путь к вершине, игнорирует поражения и делает разговор плоским и скучным.

Сейчас читают:
Есть моменты в наследии Джордана, о которых лучше молчать. Или вы такое любите? Есть моменты в наследии Джордана, о которых лучше молчать. Или вы такое любите?
Вот уж откуда не ждали. Лагерь Джордана унизил Леброна, сделав это показательно мерзко Вот уж откуда не ждали. Лагерь Джордана унизил Леброна, сделав это показательно мерзко
Легендарный Майкл Джордан вернулся в НБА, но теперь в другой роли. Для чего всё это? Легендарный Майкл Джордан вернулся в НБА, но теперь в другой роли. Для чего всё это?

Джордан не хочет быть тормозом для лиги. Не собирается превращаться в бронзового идола, который заслоняет живых легенд своим вечным пьедесталом. Майкл давно понял: настоящее величие — не в том, чтобы вечно держать всех на старых стандартах, а в том, чтобы признавать новых титанов. А их сейчас хватает с лихвой: Леброн с карьерой длиннее, чем у некоторых тренеров, Карри, который переписал учебник по дальним броскам, Йокич — центровой с мозгами плеймейкера, Дончич — универсал, который разрывает обе стороны площадки.

Кто бы мог подумать, что такие слова прозвучат из уст самого Эм Джея? Но он лучше всех понимает — прошлое не для того, чтобы в нём застревать. Его возвращение — не тупая ностальгия, а вызов движению вперёд. Если даже Джордан говорит: «Респектуйте настоящим», может, пора перестать жить в музее?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android