Вау, как горячо! «Нью-Йорк» вытащил невозможное, а Таунс был безумно крут

Индианаполис готовился к настоящему празднику: днём город принимал легендарную гонку «Инди-500», а вечером здесь же проходил третий матч финала Восточной конференции НБА. Настроение болельщиков было на высоте, «Пэйсерс» уверенно ушли в отрыв на 20 очков во второй четверти, всё складывалось идеально. Но судьба распорядилась иначе: этот день вновь стал несчастливым для баскетбольного плей-офф в Индиане. Теперь команда проиграла все четыре домашних матча НБА, совпавших по дате с главной автогонкой страны, и это поражение, возможно, самое болезненное из них.

Дело не только в счёте, а в самом характере этого поражения. «Никс» ещё раз доказали: их недооценивать опасно. Эта команда — воплощение аномалии. Изнурительный календарь, постоянные травмы, вечные перестановки — и при этом они уже в третий раз в этом плей-офф отыграли 20-очковое отставание. До них ни одна команда в истории НБА не делала этого больше одного раза за розыгрыш плей-офф.

Однако именно этот камбэк оказался самым удивительным. «Нью-Йорк» выглядел растерянным: Карл-Энтони Таунс набрал три фола уже к большому перерыву, реализовал лишь два броска из семи, а за три четверти набрал всего четыре очка. Джейлен Брансон и Майлз Макбрайд также оказались в фол-трабле. Том Тибодо бросал в бой такие сочетания игроков, которые никогда прежде вместе не выходили на площадку — таких пятёрок за матч было семь, а одна даже провела на паркете всего один розыгрыш. Где-то на скамейке терпеливо ждали своего шанса Дилон Райт и Лэндри Шэмет — оба вышли и тут же принесли пользу. Абсурд? Возможно. Но теперь это — новая норма для «Никс».

А потом Таунс включился. В заключительной четверти он устроил настоящее шоу, набрав 20 очков всего за 6 минут 50 секунд. Это был настоящий урок мастерства, демонстрация атакующего арсенала на любой вкус. Пост-ап, броски со средней дистанции, быстрые отрывы, трёхочковый после заслона и, наконец, эффектный степбэк с девяти метров, больше свойственный Брансону, чем игроку его амплуа. Он попал. Он перевернул игру в пользу «Никс». Позже Том Тибодо заметил: «Я знаю, что вы скептически относитесь к моим словам о том, что ни одно преимущество не гарантирует победы. Но это правда». После трёх таких камбэков спорить с ним сложно.

«Пэйсерс» оказались в затруднительном положении после одного эпизода в третьей четверти: Аарон Несмит неудачно приземлился на ногу Брансона, подвернул голеностоп и был вынужден покинуть игру на 11 минут. За это время «Никс» практически полностью ликвидировали отставание. Несмит вернулся на площадку, продолжая плотно опекать Брансона (тот реализовал лишь 6 из 18 бросков с игры), однако «Нью-Йорк» уже поймал кураж, а Таунс начал вести за собой.

От резервистов «Индианы» ждали гораздо большего, особенно после первой половины, где они отличались энергией и агрессией. Однако во второй половине словно растворились: Макконнелл, Матурин, Шеппард — всё мимо. А у соперника Райт, Шамет и остальные просто чётко выполняли свою работу. Редкий случай, когда глубина скамейки «Никс» выглядела убедительнее, чем у «Пэйсерс», пусть даже только на этот матч.

Ещё один интересный штрих — то, как меняется сам плей-офф на наших глазах. В этом розыгрыше уже шесть случаев, когда команде удавалось отыграться с «-20». Для сравнения: за предыдущие четыре сезона таких камбэков было всего пять. Современный баскетбол стал молниеносным — команды могут за считаные минуты создать себе комфортный задел, но столь же быстро его растерять. Это уже не редкость, а новая реальность.

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Концовка матча получилась нервной и напряжённой. Тайриз Халибёртон набрал семь очков в четвёртой четверти, сократил разрыв до двух, реализовал важные штрафные за 9,7 секунды до финальной сирены. Но на этом всё и закончилось. Брансон, который до этого слабо проявлял себя, привычно взял ответственность в концовке — шесть очков за последние 77 секунд. Хладнокровно, уверенно, будто и не было никаких фол-траблов.

Пока в «Нью-Йорке» есть дыхание, эту команду нельзя сбрасывать со счетов. Таунс быстрее всех из игроков «Никс» с 1990 года набрал 300 очков и сделал 150 подборов в одном плей-офф. Если он сумеет избегать ненужных фолов и спадов по ходу матчей, у «Нью-Йорка» появится шанс на нечто большее, чем просто достойное сопротивление. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Пэйсерс», но теперь такое преимущество уже не кажется надёжным.