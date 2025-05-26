Плей-офф Единой лиги: УНИКС и «Локомотив-Кубань» проведут серию за бронзу. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 26 мая, начнётся противостояние за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Казанский УНИКС сыграет дома с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. В полуфинале УНИКС уступил ЦСКА со счётом 0-4, а «Локомотив» провёл упорную серию с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, которая завершилась в семи матчах – 3-4. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи, начало — в 19:30 мск.