Плей-офф Единой лиги: УНИКС и «Локомотив-Кубань» проведут серию за бронзу. LIVE

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Сегодня, 26 мая, начнётся противостояние за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Казанский УНИКС сыграет дома с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. В полуфинале УНИКС уступил ЦСКА со счётом 0-4, а «Локомотив» провёл упорную серию с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, которая завершилась в семи матчах – 3-4. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи, начало — в 19:30 мск.
✍️ Предматчевые заметки
- «Локомотив-Кубань» потратил все силы? УНИКС проиграл четыре матча кряду ЦСКА в полуфинале и уже очень давно ждёт своего соперника в борьбе за бронзу Единой лиги. Краснодарцы же бодались с «Зенитом» на протяжении семи игр. В их серии было всё: дикие камбэки, невероятный овертайм имени Миллера, психи звёзд сине-бело-голубых и ещё море интересных моментов. Каждый хотел оказаться в финале, но теперь «Локо» и УНИКСу предстоит противостояние за бронзу.
- Борьба стилей. «Локомотив-Кубань» расцветает в то время, когда проходит открытая игра. Быстрые переходы из обороны в атаку — хлеб краснодарцев. Дай только намёк на малейшую возможность побежать вперёд, подопечные Ведищева ей воспользуются сполна. УНИКС же делает ставку на структурность и оборону. У Перасовича не забалуешь — каждый должен выполнять свою роль при небольшом количестве креатива.
- Старые счёты. Команды в 2023 году боролись за чемпионство, а в 2024-м — УНИКС обыграл «Локо» в полуфинале со счётом 4-3. Наверняка краснодарцы намерены поквитаться со своим обидчиком в двух из трёх последних розыгрышей плей-офф. Казанцы же лишь с ЦСКА испытывают громадные трудности, с остальными соперниками подопечные Перасовича играют очень хорошо.
😴 Велимир Перасович беспокоится из-за ритма
«Локомотив-Кубань» провёл очень тяжёлую полуфинальную серию против «Зенита». Мы выбились из ритма ввиду 12-дневного отсутствия матчей, а наш соперник, напротив, находится в отличном тонусе. С другой стороны, перерыв дал нам возможность восстановиться и набраться сил. Команда полна решимости доказать, что нам по силам победить «Локо». Рассчитываю, что мы подойдём в оптимальных кондициях к предстоящей серии».
🗣 Сергей Торопов — о предстоящем матче
«После полуфинала у нас было достаточно времени на восстановление. Мы постарались прийти в себя морально и физически после тяжёлой серии с ЦСКА. Затем начали втягиваться в рабочий ритм: провели несколько подготовительных и игровых тренировок, ожидая, пока определится наш соперник в битве за бронзу. «Локомотив» — атлетичная, молодая команда. Они играют в быстрый баскетбол типа «беги, бросай» и очень агрессивны в защите. Многое будет зависеть от того, как краснодарцы восстановятся за эти два дня, а также в какой физической форме мы сами подойдём к этой встрече. У нас был большой перерыв, а иногда после длительного промежутка играть сложнее, чем, например, после семи матчей. В предстоящем противостоянии УНИКСу необходимо остановить быстрое нападение соперника, доминировать в борьбе за подбор на чужом щите и грамотно разбивать их оборону. Постараемся реализовывать свои броски и выполнять установки тренера. Если нам это удастся, победить будет намного легче».