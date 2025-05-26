Великий тренер был на грани. Запись разговора раскрыла всю серьёзность ситуации

Если бы в тот вечер кто-то заглянул в ресторан Ruth’s Chris в Сан-Антонио, перед ним предстала бы привычная картина: гул разговоров, звон бокалов, неспешные ужины, уютная атмосфера. Среди гостей легко можно было бы узнать Грега Поповича — седого, харизматичного, человека, чьё лицо знакомо даже тем, кто далёк от баскетбола. Но спустя несколько минут привычная суета вдруг сменилась тревожной тишиной: кто-то растерянно озирается, кто-то уже набирает 911. Попович теряет сознание прямо за столом. На записи экстренного звонка слышен встревоженный голос: «Он не реагирует». Затем с лёгким облегчением: «Он начинает отвечать». Но всем уже ясно — ситуация серьёзная.

— Извините, связь немного прерывается. Он дышал, просто не реагировал?

— Он едва реагировал. Сейчас он уже реагирует.

— Хорошо, он потерял сознание?

— Да, он на короткое время отключился.

— Понял. Назовите, пожалуйста, ваше имя и номер телефона… Хорошо, мы уже выдвигаемся к вам.

— Это ресторан Ruth's Chris Steakhouse.

Именно этот звонок, опубликованный TMZ Sports, стал поворотным моментом: с этого мгновения слово «инцидент» перестало быть формальностью. До того происшествие 15 апреля описывали осторожно: «медицинский эпизод», «ничего критичного». Но детали говорят об обратном. 76-летний тренер сперва не реагировал вовсе, потом — с трудом. До приезда медиков его состояние оставалось крайне нестабильным.

Новость стремительно облетела всю лигу: хоть имя Поповича и не прозвучало в экстренном звонке, вскоре все сомнения рассеялись — информация подтвердилась официально. Один из самых почитаемых и влиятельных людей в НБА оказался в положении, к которому никто не был готов. Да, прошлой осенью он уже перенёс лёгкий инсульт — тогда об этом сообщили сдержанно, а управление командой быстро перешло к ассистенту Митчу Джонсону. Однако на этот раз тревога была куда ощутимее, а ситуация — куда серьёзнее.

То, что случилось в тот вечер, стало не просто очередным предупреждением — это был настоящий удар. Для игроков, для всего города, для всей баскетбольной Америки. Те, кто работал с Поповичем, знают: он привык держать всё под контролем — от стартовой пятёрки до атмосферы в раздевалке и на пресс-конференциях. И вот — момент, когда контроль ускользает. Снаружи пытались сгладить острые углы, но внутри клуба, вероятно, понимали: всё идёт к завершению эпохи.

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5 мая Попович впервые появился на публике — на пресс-конференции, где официально объявляли о назначении Джонсона главным тренером. Это было его первое появление после происшествия. Он двигался медленно, рядом поддерживал Джинобили, чуть позади — Данкан с тростью. Сам Попович — в футболке с надписью El Jefe. Он шутил, улыбался, но было заметно: процесс восстановления даётся ему непросто. В тот день он подтвердил: больше в тренерский штаб не вернётся. Теперь его роль — президент по баскетбольным операциям.

Так завершилась одна из самых влиятельных тренерских эпох в спорте. Без громких речей, без парада. Всё в духе самого Поповича: спокойно, по делу, с прицелом на будущее. Он остаётся в структуре клуба, остаётся рядом, но теперь уже без перегрузок.

Однако интонации поменялись. В прошлом Попович ассоциировался с жёсткостью, с дисциплиной, с умением управлять даже хаосом. Теперь — с хрупкостью. С возрастом. С тем, о чём не любят говорить в спорте: когда время берёт верх. И если раньше он казался человеком вне времени, то теперь все увидели — его оно касается в полной мере. Но даже в этом — своя сила. Потому что уйти, когда уже не можешь держать тот же темп, — тоже выбор. Непростой, но честный.