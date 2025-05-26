Топ-матчи вторника: «Зенит» — ЦСКА в финале Единой лиги, Кубок Стэнли и «Ролан Гаррос»

Лучший спорт 28 мая: «Флорида» Бобровского в НХЛ, «Миннесота» — «Оклахома» — в НБА, финал плей-офф ВХЛ и Мирра Андреева в Париже!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: «Флорида» закроет серию?

«Харрикейнз» до сих пор не могут выиграть ни одного матча полуфинала Кубка Стэнли под руководством Рода Бриндамора – вот и сейчас «ураганы» оказались под угрозой вылета, уступив в трёх встречах подряд. «Пантерз» в состоянии оформить третий выход в финал подряд на своей площадке – «Каролину» уже ничего не спасёт?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: Эдвардс и компания сравняют счёт?

Пока домашний паркет является главным фактором для побед в финале Западной конференции. «Оклахома» дважды выиграла при своих трибунах, и «Миннесота» в третьем матче добилась того же. К тому же игры проходят в одну калитку. Что-то изменится в четвёртой встрече или же Эдвардс со своими «волками» готов к ещё одному разгрому фаворита?

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Кристина Букша (Испания), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Мирра Андреева стартует на «Ролан Гаррос»?

Мирра Андреева в прошлом году сенсационно дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала, и теперь юной россиянке, недавно отметившей 18-летие, предстоит защищать большие рейтинговые очки. На старте нового розыгрыша ей досталась непростая испанка Кристина Букша, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Эшлин Крюгер.

🏆🏒 19:00: «Торпедо-Горький» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Торпедо» станет чемпионом России?

Нижегородцы оказались всего в одном шаге от чемпионского титула, победив в пятом матче серии. Теперь они могут закрыть серию на своей площадке, но есть загвоздка – в этом противостоянии побеждают исключительно гостевые команды. Получится ли у «Торпедо» переломить тенденцию и завоевать трофей?

Последний матч завершился с крупным счётом: «Торпедо-Горький» обыграло «Химик» и вышло вперёд в финальной серии плей-офф ВХЛ

🏆🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ, финал, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто больше хочет трофей?

ЦСКА уже давно заждался своего соперника по финалу после того, как обыграл УНИКС в четырёх встречах. «Зенит» боролся с «Локомотивом-Кубань» до самого конца. Лишь в седьмой игре удалось выявить сильнейшего в серии. На стороне армейцев более отдохнувший состав, а в пользу сине-бело-голубых говорят лучший тонус и домашний паркет. Что станет определяющим фактором в первом матче финала?