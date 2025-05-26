Топ-матчи вторника: «Зенит» — ЦСКА в финале Единой лиги, Кубок Стэнли и «Ролан Гаррос»

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Посмотреть все события 27 мая в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч
- 🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч
- 🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Кристина Букша (Испания), «Ролан Гаррос», первый круг
- 🏆🏒 19:00: «Торпедо-Горький» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, шестой матч
- 🏆🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ, финал, первый матч
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч
Интрига: «Флорида» закроет серию?
«Харрикейнз» до сих пор не могут выиграть ни одного матча полуфинала Кубка Стэнли под руководством Рода Бриндамора – вот и сейчас «ураганы» оказались под угрозой вылета, уступив в трёх встречах подряд. «Пантерз» в состоянии оформить третий выход в финал подряд на своей площадке – «Каролину» уже ничего не спасёт?
🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч
Интрига: Эдвардс и компания сравняют счёт?
Пока домашний паркет является главным фактором для побед в финале Западной конференции. «Оклахома» дважды выиграла при своих трибунах, и «Миннесота» в третьем матче добилась того же. К тому же игры проходят в одну калитку. Что-то изменится в четвёртой встрече или же Эдвардс со своими «волками» готов к ещё одному разгрому фаворита?
🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Кристина Букша (Испания), «Ролан Гаррос», первый круг
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*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Мирра Андреева стартует на «Ролан Гаррос»?
Мирра Андреева в прошлом году сенсационно дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала, и теперь юной россиянке, недавно отметившей 18-летие, предстоит защищать большие рейтинговые очки. На старте нового розыгрыша ей досталась непростая испанка Кристина Букша, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Эшлин Крюгер.
🏆🏒 19:00: «Торпедо-Горький» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, шестой матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Торпедо» станет чемпионом России?
Нижегородцы оказались всего в одном шаге от чемпионского титула, победив в пятом матче серии. Теперь они могут закрыть серию на своей площадке, но есть загвоздка – в этом противостоянии побеждают исключительно гостевые команды. Получится ли у «Торпедо» переломить тенденцию и завоевать трофей?
🏆🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ, финал, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто больше хочет трофей?
ЦСКА уже давно заждался своего соперника по финалу после того, как обыграл УНИКС в четырёх встречах. «Зенит» боролся с «Локомотивом-Кубань» до самого конца. Лишь в седьмой игре удалось выявить сильнейшего в серии. На стороне армейцев более отдохнувший состав, а в пользу сине-бело-голубых говорят лучший тонус и домашний паркет. Что станет определяющим фактором в первом матче финала?