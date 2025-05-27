Молодая, голодная и амбициозная «Оклахома» с новым MVP — в шаге от финала НБА

В этом плей-офф хватает моментов, которые хочется пересматривать снова и снова. Однако эпизод конца четвёртого матча между «Миннесотой» и «Оклахомой» без труда займёт место среди самых необычных событий. За 3,1 секунды до финальной сирены Энтони Эдвардс намеренно промахнулся со штрафной линии, чтобы подарить надежду своей команде. Но затем Шей Гилджес-Александер бросил мяч в сторону, рассчитывая, что тот укатится за пределы площадки. Убить время же нужно, ведь так?

Но неожиданно в дело вмешался болельщик: мужчина за пределами паркета поймал мяч на лету, не дав ему коснуться паркета. Судьи зафиксировали 0,3 секунды — ровно столько, чтобы у «Миннесоты» остался призрачный шанс на последний бросок. Но попытка не удалась: мяч не спас ни команду, ни интригу этого матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лишь этот эпизод напоминал о напряжённой борьбе — всё остальное говорило о системном превосходстве одной команды над другой. Прежде всего — в реализации. У «Оклахомы» есть Гилджес-Александер, и его присутствие даёт преимущество в любой серии. Новый MVP набрал 40 очков, сделал 10 передач и пять подборов — всего лишь четвёртый такой перформанс в истории финалов конференций. Но ещё важнее не статистика, а то, как и когда он приносил свои очки: всё — по делу, всё — в нужные моменты, особенно в концовке.

На фоне этого перформанса Эдвардс казался бледной тенью самого себя — его фактически выключили из игры. Всего 16 очков, а первый бросок с игры — лишь в самом конце первой четверти. План «Оклахомы», построенный на агрессивном прессинге ещё до дуги, сработал безупречно. Лу Дорт, недавно вошедший в символическую пятёрку лучших оборонцев, провёл идеальный матч: цепко действовал против Эдвардса, проходил через все заслоны, сбивал темп и дважды вынуждал оппонента фолить в атаке. Командная оборона «Тандер» работала как часы — не позволяла сопернику свободно дышать, вынуждала «волков» нервничать и ошибаться. В первой половине — 13 потерь, всего за игру — 23.

Если защита удержала баланс, то нападение обеспечило победу. Джейлен Уильямс вновь выглядел не просто надёжным партнёром, а настоящей звездой. Его 34 очка, пять передач, 13 попаданий из 24 и 14 очков в четвёртой четверти стали ключом к успеху. Уильямс мастерски читал оборону, наказывал за малейшие ошибки: при сменах выбирал удобного опекуна, в изоляциях атаковал и с дистанции, и проходом. «Миннесота» так и не нашла способа его остановить — любые попытки изменить рисунок игры «Оклахома» тут же улавливала и возвращала себе преимущество.

Тренерский штаб гостей вновь идеально разобрал игру на детали. Когда соперник пытался размениваться, большие — Холмгрен или Хартенштайн — ставили высокие заслоны, освобождая коридоры для проходов. Если же «Миннесота» держала позиционную защиту, мяч начинал быстро циркулировать, растягивая оборону за дугу. Стоило на периметре возникнуть малейшей паузе — Айзея Джо, Кенрич Уильямс и Кейсон Уоллес были готовы точно пробить. В итоге «Тандер» реализовали 16 трёхочковых с впечатляющей точностью — 43,2%. Особенно ярко это смотрелось на фоне постоянного давления на Шея и Уильямса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Что касается Эдвардса, то в этом матче у него больше вопросов, чем ответов. После 62 очков в двух предыдущих играх — почти двукратный спад. Причина не столько в усталости, сколько в выстроенной до мелочей обороне соперника. Эдвардс не мог пробраться к привычным точкам, редко получал мяч в удобных зонах, постоянно находился под прессингом. Здесь дело не в настрое, а в том, что «Оклахома» переигрывала во всём: быстрее двигалась, мгновенно принимала решения, действовала с нужной энергией и концентрацией. Та же самая страсть, только на порядок эффективнее.

Факт очевиден: сейчас «Тандер» ведут 3-1 и находятся в шаге от финала НБА. Молодая команда, которой недавно прочили только перестройку, неожиданно оказалась самой цельной и прагматичной на Западе. И если Гилджес-Александер продолжит показывать игру уровня Джордана (да кого угодно поставьте из легенд), а Уильямс — брать на себя решающие моменты, эта история вполне способна получить не только финальное, но и чемпионское продолжение.