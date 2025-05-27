Новая классика Единой лиги: ЦСКА против «Зенита». Всё, что нужно знать о ярком финале

В итоге всё получилось так логично. Именно «Зенит» и ЦСКА к последней части регулярного сезона оторвались от всех остальных и в концовке решали, кто же займёт первую строчку в таблице. И в итоге они же и разыграют титул Единой лиги сезона-2024/2025.

Финишировать первыми в регулярном сезоне — серьёзное достижение для «Зенита», учитывая испытания, выпавшие на этот год. Тяжелейшая травма Ксавьера Муна и скандальный уход Омари Спеллмена заставили руководство срочно пересмотреть планы и пригласить в команду Окаро Уайта и Алексея Шведа.

Алекса Аврамович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У ЦСКА сезон получился более ровным. Хотя мелкие спады всё же были, действующие чемпионы выглядели стабильно от первой до последней минуты. Но самым впечатляющим моментом стал разгром в полуфинале с УНИКСом — 4-0 в серии, чего раньше в Единой лиге не случалось!

После таких полуфиналов невольно задумываешься: не станет ли противостояние ЦСКА и «Зенита» главным в Единой лиге? Много лет этот статус принадлежал дуэлям армейцев с УНИКСом, однако разница в финансовых возможностях казанцев и петербуржцев начинает чувствоваться всё сильнее с каждым годом.

История противостояний

Виталий Фридзон и Уилл Клайберн Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Первое очное противостояние в плей-офф Единой лиги между этими командами прошло в сезоне-2017/2018. Тогда формат турнира напоминал Евролигу — с «Финалом четырёх». В полуфинале ЦСКА уверенно переиграл «Зенит» (84:67), вышел в финал и завоевал титул.

В следующем сезоне соперники снова столкнулись в полуфинале, но уже в формате серии. ЦСКА одолел «Зенит» со счётом 3-0, хотя во втором и третьем матчах борьба была очень равной. Это уже казалось большим достижением для всё ещё очень молодого клуба.

Команды вновь сошлись в полуфинале в сезоне-2020/2021. Тогда «Зенит» сумел зацепить одну игру — и то в невероятном триллере, растянувшемся на два овертайма, но дальше снова прошёл ЦСКА. Впрочем, уже в следующем сезоне петербуржцы наконец-то одолели армейцев — и не где-нибудь, а в финале, завоевав свой первый титул Единой лиги в истории.

В сезоне-2022/2023 многие ждали повторения той дуэли, но УНИКС и «Локо» нарушили сценарий, выбив «Зенит» и ЦСКА по пути к финалу. В результате армейцы и петербуржцы разыграли лишь третье место, где москвичи оказались сильнее — 4-1.

В прошлом сезоне команды вновь встретились в полуфинале. ЦСКА выиграл серию со счётом 4-2. Таким образом, если говорить о постсезонной истории, у «Зенита» пока лишь одна победа над ЦСКА — зато она случилась в финале, и сине-бело-голубые наверняка надеются повторить этот успех.

А что в этом сезоне?

Дуэйн Бэйкон, Ливио Жан-Шарль и Винс Хантер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В начале текущего регулярного сезона «Зенит» находился в поиске себя: в команду пришла группа индивидуально сильных новичков, но им нужно было время, чтобы наладить взаимодействие. Клуб покинул элитный плеймейкер Томас Эртель, и после его ухода петербуржцы сделали ставку на индивидуальные таланты, часто используя изоляции и пост-апы. Игра стала более консервативной, зато команда здорово попадала из-за дуги — этого нередко хватало, чтобы переигрывать более организованных, но менее ярких соперников.

Однако в матчах с командами из топ-4 отсутствие сыгранности между легионерами давало о себе знать в первые месяцы сезона. Поэтому в октябре ЦСКА удалось выиграть первую очную встречу — 83:77. Но затем «Зенит» победил в трёх оставшихся матчах регулярки! К заключительной её части петербуржцы подошли в отличной форме, одержав ряд впечатляющих побед. Эта историческая серия завершилась лишь в третьем полуфинальном матче с «Локо».

А кто фаворит?

Георгий Жбанов и Мело Тримбл Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

И всё же, несмотря на перевес в регулярном чемпионате, первое место по его итогам и наличие MVP в составе, букмекеры считают фаворитом ЦСКА. Наиболее вероятным исходом считается победа армейцев в серии со счётом 4-2 — что, впрочем, логично, если учитывать, что седьмой матч будет в Санкт-Петербурге.

На мнение аналитиков влияет не только история встреч, но и форма команд в плей-офф. ЦСКА безупречно провёл серию с УНИКСом и продемонстрировал стабильность на протяжении всего сезона. Стоит напомнить: в прошлом году москвичи стали чемпионами, несмотря на то что Андреас Пистиолис возглавил команду перед стартом плей-офф, а Каспер Уэйр играл с повреждением. Сейчас Пистиолис провёл с командой полноценный сезон, а в состав добавился один из героев Олимпиады-2024 — Алекса Аврамович. Всё это говорит о том, что армейцы стали только сильнее.

Андрей Воронцевич, Сергей Карасёв и Трент Фрейзер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Также нельзя не учитывать фактор усталости. «Зенит» прошёл через изнурительную семиматчевую серию с «Локомотивом», включавшую тяжёлые перелёты на юг страны. В то же время ЦСКА спокойно отдыхал и восстанавливался. Логично ожидать, что в первых матчах финала армейцы будут выглядеть свежее и физически готовее соперника.

А ведь финал начинается именно в Санкт-Петербурге! И если москвичи смогут использовать своё преимущество в физике, то вполне способны уже на старте серии отвоевать у «Зенита» преимущество домашней площадки, выиграв один или даже оба первых матча. В таком случае петербуржцам будет невероятно сложно вернуться в борьбу.

Особое внимание стоит уделить зависимости «Зенита» от Дуэйна Бэйкона и Трента Фрейзера. В серии с «Локомотивом» это проявлялось особенно остро. Оба игрока выступали нестабильно, и, хотя частично это можно объяснить накопившейся усталостью и тяжёлыми поездками — у того же Бэйкона в матчах в Краснодаре практически ничего не залетало, в финале такой нестабильности уже не простят.

Кто станет чемпионом Единой лиги в сезоне-2024/2025 — «Зенит» или ЦСКА?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Лидерам «Зенита» необходимо провести ровную, но очень качественную серию. Бэйкон обязан быть главным скорером команды в каждом матче. Он не может себе позволить начинать четвёртую четверть с 0 очков — как это уже бывало. Ему доверяют, под него создают пространство, на него рассчитывают — он должен быть тем, кто делает разницу. Дуэт Алексея Шведа и Алекса Пойтресса не раз спасал команду со скамейки, особенно в моменты, когда у Бэйкона не шла игра, однако ожидать, что этот инструмент будет работать весь матч на таком высоком уровне — наивно.

А когда начало?

Первый матч финала состоится уже сегодня в 19:30 мск. Мы будем следить за серией в текстовой трансляции в нашем Матч-центре и оперативно публиковать все ключевые новости. Оставайтесь с нами — нас ждёт, возможно, один из лучших финалов за последние годы!