Интриг больше, чем вы думаете. Кто выиграет Единую лигу — «Зенит» или ЦСКА?

Год за годом Петербург и Москва неизменно встречаются в плей-офф Единой лиги ВТБ, словно календарю не под силу подобрать им новых соперников. И вот — новая дуэль, но теперь не в полуфинале и не в битве за бронзу, а в сражении за главный трофей. Всё как три года назад. И вновь — то же напряжённое ожидание, на грани, которой российский клубный баскетбол достигал нечасто.

Матч можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию , в которой отразит все ключевые события встречи. Начало трансляции — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зениту» досталось четыре полноценных дня, чтобы перевести дух после одной из самых упорных и затяжных серий последних лет. Победа над «Локомотивом-Кубань» далась с огромным трудом: счёт 4-3 и максимум драматизма. Это стоило дорого — и в физическом, и в эмоциональном плане. В то же время ЦСКА уже с 14 мая спокойно готовился к финалу, ожидая соперника и нарабатывая схемы на тренировках. Здесь и возникает первый ключевой вопрос: окажется ли у москвичей больше сил на длинной дистанции? Или же игровой ритм, который петербуржцы не теряли ни на день, сыграет решающую роль?

В очных встречах сезона перевес был на стороне «Зенита»: три уверенные победы из четырёх. Единственный успех ЦСКА пришёлся на октябрь — тот период, когда составы ещё искали свою «химию». С тех пор команда Паскуаля явно лучше чувствовала нити этого противостояния. Но финал — это уже не продолжение регулярного чемпионата, а самостоятельная история. И, вероятно, сценарий у неё будет совсем иной.

Армейцы вступают в решающую фазу чемпионата без Никиты Курбанова — игрока, чьё влияние не всегда отражалось в цифрах, однако ощущалось в каждом эпизоде. Курбанов был тем, кто умел притормозить разогнавшегося соперника, нарушить привычный ритм игры, повести за собой партнёров и в нужный момент сказать необходимые слова в раздевалке. Теперь эта ответственность ложится на плечи других. Или тренерский штаб решит распределить функции Курбанова между всеми и попробовать сыграть в новом, непривычном для команды ключе?

У «Зенита» есть игроки, способные решать исход моментов в одиночку. Дуэйн Бэйкон подошёл к плей-офф в потрясающей форме, Фрейзер уверенно дирижирует атаками, подстраиваясь под любую ситуацию на площадке. Именно они вели команду вперёд в концовках непростых матчей с «Локомотивом». Но теперь напротив — система, где практически каждый способен справиться с оппонентом один на один. Хватит ли энергии и напора у лидеров петербуржцев, если финальная серия вновь растянется на максимальное расстояние?

ЦСКА нынешнего сезона — коллектив без одной ярко выраженной звезды, и именно это делает его опасным. Под руководством Пистиолиса команда стала гибкой и сбалансированной: здесь каждый, даже игрок со скамейки, готов выстрелить в нужный момент. В серии с УНИКСом армейцы показали, насколько эффективно можно менять темп и рисунок игры за счёт широкой ротации. Главное для них сейчас — не сбиться с выбранного пути, если соперник навяжет свою игру и попытается перехватить инициативу.

Кому же суждено поднять главный трофей Единой лиги в сезоне-2024/2025 — «Зениту» или ЦСКА?

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Именно темп игры станет ареной для тренерской дуэли. Паскуаль будет стремиться навязать сопернику размеренный позиционный баскетбол, где главное — выверенные размены, строгая дисциплина и работа «больших» в защите. Пистиолис же, напротив, может сделать ставку на скорость, агрессивные прорывы и трёхочковые броски с ходу. Кто из тренеров оперативнее подстроится под ритм серии, тот и получит преимущество — а возможно, и титул.

Финалы между «Зенитом» и ЦСКА редко проходят быстро и по ожидаемому сценарию. Здесь сталкиваются не просто два клуба — это противостояние двух философий построения команды, разных по стилю, но одинаково действенных. И если сегодня вечером стартовая встреча больше напомнит осторожную разведку, чем зрелищное шоу, не торопитесь переключаться: эта серия обещает раскрывать интригу не с первых минут, а ближе ко второму или даже третьему матчу.