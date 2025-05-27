Тренер «Зенита» испортил концовку для своей команды! ЦСКА сделал первый шаг к титулу

Весь сезон мы шли к этому — к развязке, к финалу! В итоге за титул поборются две лучшие команды регулярного чемпионата. В этом плане никаких сюрпризов не произошло, и даже можно говорить о некой справедливости. Напомним, финальная серия сезона-2021/2022 между этими же клубами завершилась драматичной концовкой седьмого матча. Сила обоих коллективов и на этот раз сулит нам историческое противостояние.

Главное, что нужно знать о первой встрече — это то, что у армейцев было 13 дней (!) на восстановление и подготовку к финальной серии, тогда как зенитовцы только-только выбрались из семиматчевого триллера с крайне утомительными поездками на юг страны. И тут многие начинают задаваться вопросом: что же лучше — подходить к финалу в игровом ритме, как «Зенит», или иметь время, чтобы отдохнуть и подготовиться к сопернику, как ЦСКА?

Первая четверть прошла так, будто эта дилемма между тонусом и отдыхом вообще должна перестать существовать. Уже с первых минут ЦСКА начал отрываться, демонстрируя высокий класс на обеих сторонах площадки. При счёте 12:5 в пользу армейцев Хавьер Паскуаль взял тайм-аут, в ходе которого дошло до того, что он буквально призывал своих игроков фолить — лишь бы как-то сдержать натиск соперника.

Мело Тримбл и Сергей Карасёв Фото: Единая лига ВТБ

Армейцы показывали отличную реализацию в атаке. Как обычно, главную угрозу представляла задняя линия — особенно стоит отметить плеймейкерские качества Мело Тримбла, оформившего к большому перерыву уже пять результативных передач. Но и в защите ЦСКА выглядел впечатляюще — особенно в противодействии быстрым прорывам. Московская команда потрясающе возвращалась назад и успевала выстраивать защиту, не позволяя зенитовцам разбежаться.

Казалось бы — в чём проблема? В позиционном нападении «Зенит» тоже может быть опасен, однако в первой половине это почти не работало. Трент Фрейзер сбивался на затяжные и довольно предсказуемые розыгрыши через заслоны, а Дуэйн Бэйкон снова разыгрывал одну за другой изоляции. В результате армейцы просто «съедали» Трента на периметре, не боясь идти на сдваивания, а Бэйкон, хоть и выглядел лучше, чем в полуфинальных встречах в Краснодаре, слишком часто терял мяч — к большому перерыву у него было уже пять потерь!

Выход дуэта Швед — Пойтресс по ходу сезона часто «освежал» нападение «Зенита»: мяч начинал активно двигаться, атака становилась более командной. Но даже это не сработало — у ЦСКА продолжало получаться абсолютно всё. Даже Тони Джекири (!!) попал трёхочковый с сиреной об окончании первой четверти.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Во второй четверти Паскуаль отчаянно пытался найти хоть какое-то решение и даже выпустил Александра Щербенёва и Дениса Захарова. В итоге именно они стали единственными «плюсовыми» игроками «Зенита» в первой половине. У российских баскетболистов не было накопленной усталости, и это придало нападению петербургской команды жизнь и движение. Начали залетать трёхочковые из открытых позиций.

Погоня продолжилась и в третьей четверти. Главным героем «Зенита» в моменте стал Окаро Уайт — к середине отрезка у него было уже 13 очков. А Георгий Жбанов оказался настоящей «зажигалкой»: эффектные данки, самоотверженная работа по всему паркету и даже стычки с превосходящим его по габаритам Тони Джекири — он не стеснялся ничего и никого.

Дуэйн Бэйкон Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» приблизился к ЦСКА, но догнать и тем более перегнать соперника не удавалось. Нужна была вспышка, рывок — но от кого? И вот наконец в четвёртой четверти проснулся Дуэйн Бэйкон, проводивший до этого довольно посредственный матч. Причём проснулся ого-го-го как— он начал выдавать звёздный перформанс, попадая одну трёшку за другой. Поэтому уже за семь с половиной минут до конца встречи хозяева смогли выйти вперёд под оглушительный гул и песни болельщиков.

Петербургский клуб удерживал лидерство несколько минут и был близок к историческому камбэку — ведь на этой стадии ещё никто не побеждал, отыгравшись с «-20» по ходу матча. Но ЦСКА не был бы ЦСКА, если бы не обладал ментальной устойчивостью даже в такие тяжёлые моменты. Армейцы собрались и сравняли счёт — 78:78 примерно за минуту до конца.

И именно здесь произошёл ключевой эпизод. Мело Тримбл прорвался внутрь и столкнулся с Винсом Хантером. Свисток — фол. Хавьер Паскуаль моментально взорвался — реакция настолько бурная, что судьи дали ему технический. В результате Тримбл исполнил не два, а сразу четыре штрафных броска. Попал три из четырёх, и именно это дополнительное очко в итоге решило исход встречи. Но каким образом?

Дуэйн Бэйкон и Ливио Жан-Шарль Фото: Единая лига ВТБ

После тайм-аута Паскуаля Дуэйн Бэйкон вновь попал, довёл свой счёт до 28 очков, однако «Зенит» всё ещё уступал — 80:81. Последовали несколько обоюдно неудачных атак, но вместо овертайма петербуржцам приходилось фолить. И всё из-за того лишнего очка! После штрафных от Джекири оставалась всего пара секунд на отчаянный бросок со своей половины площадки.

Да, у Бэйкона был шанс раньше вывести команду вперёд, однако в итоге именно то самое лишнее очко, набранное Тримблом с линии, и оказалось роковым. Такое случается, но будто в финале такого не должно происходить.

Петербуржцы не смогли порадовать своих болельщиков в День города. Следующий матч становится почти обязательным к победе — ехать в Москву при счёте 0-2 в серии крайне нежелательно. Что касается Бэйкона — он вновь провёл яркую, хотя и неровную встречу. У этого игрока есть свои плюсы и минусы, и чаще всего положительное перевешивает. Как правило, когда он «в огне», «Зенит» выигрывает. Сегодня — нет. И кто знает, не станет ли этот матч решающим во всей серии.