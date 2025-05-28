Кажется, в НБА официально зародилась новая суперзвезда!

В лиге, где звёзды TikTok-эпохи загораются и гаснут едва ли не ежедневно — вспыхнул, нашумел, исчез — по-настоящему великие баскетбольные имена появляются редко. И когда кто-то играет так, как сейчас Тайриз Халибёртон, это уже не просто форма — это суть игры. Его движения на паркете не требуют лишнего шума — они говорят сами за себя. И говорят о главном: в НБА пришёл человек, который способен полностью контролировать ритм матча. Причём не где-нибудь в обычном сезоне против «Шарлотт», а в финале Восточной конференции.

Складывается впечатление, будто Халибёртон специально ждал плей-офф, чтобы предъявить миру свой баскетбольный манифест. Пока «Никс» только выстраивали оборону в начале четвёртого матча, он уже ловил мяч в правом углу, делал лишний шаг назад и отправлял трёхочковый точно в цель. Лёгкий прыжок вперёд, бодрая пробежка назад под овации трибун — и становится понятно: он пришёл заявить о себе. Без лишней бравады, но с абсолютной уверенностью.

В 20-х числах апреля The Athletic опубликовал ежегодный анонимный опрос игроков. Среди прочих вопросов был и такой: кто самый переоценённый баскетболист лиги? Ответом стало имя Халибёртона. Тогда это казалось мнением тех, кто не до конца понимает, чем особенен его стиль. Сегодня — это выглядит как коллективное заблуждение. Он провёл, возможно, лучший матч в своей карьере. Каждое его действие было выверено до мелочей: 32 очка, 15 передач, 12 подборов и — главное — ни одной потери. Это уникальное достижение: в истории плей-офф НБА ещё никто не показывал подобной статистики. И едва ли кто-то сможет повторить это в будущем.

Халибёртон стал первым игроком в истории «Пэйсерс», оформившим два трипл-дабла в плей-офф — раньше максимальным достижением в клубе был лишь один. Кроме того, со времён Мэджика Джонсона никто так быстро не набирал 500 очков, 250 передач и 150 подборов в матчах на выбывание. Его статистика говорит за него куда громче любых слов, особенно если учитывать, что сам Тайриз предпочитает делами подтверждать своё величие.

Тайриз Халибёртон и Майлз Тёрнер Фото: Justin Casterline/Getty Images

И всё вокруг него начинает работать как часы. Паскаль Сиакам вновь демонстрирует стабильность — 30 очков словно по расписанию. Беннедикт Матурин наконец просыпается, выходя со скамейки и набирая 20 очков всего за 12 минут. Аарону Несмиту после недавней травмы едва успели приложить лёд к лодыжке, а он уже выбегает на паркет и забивает две важнейшие «трёшки» подряд, затем вешает сверху так, что зал взрывается. Когда каждая позиция даёт результат, а лидер действует безупречно, команда начинает напоминать финалиста.

У «Никс» же в этом матче не ладилось почти ничего. Джейлен Брансон выдавал отдельные вспышки, но в концовке вновь не смог продавить защиту соперника. Карл-Энтони Таунс, и без того играющий через боль, получает новый болезненный удар по колену и доигрывает, стиснув зубы. В такой ситуации, без здорового Таунса и с уставшим Брансоном, у «Нью-Йорка» просто не осталось аргументов против ритма и скорости «Индианы».

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Разница в переходной атаке — 22 очка против девяти. По передачам — 29 на 17. Эти цифры отражают то, как уверенно Халибёртон управляет движением мяча и темпом игры. Ключевой момент — «Никс» не смогли вынудить его сделать ни одной ошибки. Это не просто хороший матч, это контроль на уровне, к которому подбираются единицы.

Всё, что сейчас нужно «Пэйсерс» — выиграть один матч. Пятый пройдёт в Нью-Йорке. Там будет шумно. Давление будет максимальным. Но в центре всего снова окажется человек с мячом в руках и холодным взглядом — Тайриз Халибёртон. И если он продолжит играть так же, то следующий разболтанный анонимный опрос может сформулировать совсем другое: кто в лиге настоящая суперзвезда?